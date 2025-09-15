九月展覽｜蘇富比羅丹達利展、白立方野口勇展、高古軒Rick Lowe

【展覽｜藝術】來到九月，又屆各大拍賣行秋拍登場之時。在拍賣槌聲響起之前，城中各大畫廊與藝術機構早已準備就緒，呈獻一系列同樣份量十足的展覽。這次我們梳理出一份九月藝術地圖，深入導覽五個風格迥異、卻同樣不容錯過的展覽現場，相信總有一場能引發你的興趣。



高古軒 | Rick Lowe《港灣碎影》

要深入理解美國著名藝術家 Rick Lowe 的作品，必須先認識他作為「社會實踐藝術」（Social-practice art）先驅的身份。相較於在畫室中創作，他更關注藝術如何走進社區，成為推動社會變革的催化劑。

他最廣為人知的創舉，是1993年在休士頓發起的「排屋計畫」（Project Row Houses），將廢棄社區改造成集藝術、教育及社會服務於一身的文化中心，直接以藝術賦權社區。因此，他筆下描繪的從非純粹風景，而是城市的社會脈絡與人際關係的微觀地圖。

Rick Lowe作品（Gagosian）

帶著這層理解，走進高古軒畫廊的亞洲首展《港灣碎影》，你或許會思索：這是一幅抽象的城市地圖，還是一盤被打亂的棋局？其實，這些充滿活力的畫作，正是藝術家眼中香港的鳥瞰景觀。

展覽核心巧思，在於其獨特的創作過程。藝術家先將21幅畫布組合成一幅宏大畫作，完成後再「分拆」為九幅獨立作品展出。這種「先組合後分拆」的模式，巧妙地隱喻我們這座城市既是一個密不可分的整體，又由無數獨立的碎片與個體故事構成。

Rick Lowe作品（Gagosian）

畫中的藍色線條象徵維多利亞港，綠色塊面是山巒郊野，而最有趣的紅白圓點，靈感則源於多米諾骨牌，既是萬家燈火，亦象徵著人與人之間的互動與連結。

展覽： Rick Lowe《港灣碎影》（Harbour Fragments）

地點： 香港高古軒（中環畢打行）

日期： 即日至2025年11月1日



蘇富比 | EROS/THANATOS

《EROS/THANATOS》展覽現場（Sotheby's）

在秋拍正式舉槌前，蘇富比再次策劃了一場極具份量的展覽。《EROS/THANATOS》標題源自 Sigmund Freud 的精神分析理論，直指驅動人類行為的兩股最原始本能：「Eros」代表愛、創造與生命的驅力；而「Thanatos」則指向毀滅、攻擊與死亡的本能。

《EROS/THANATOS》展覽Keith Haring作品（Sotheby's）

步入幽暗的地庫展廳，展覽以 Keith Haring 設計的金屬屏風揭開序幕，此作品亦用在其葬禮之上，沉重的紀念意義為展覽奠下基調。

《EROS/THANATOS》展覽現場（Sotheby's）

轉角處，Auguste Rodin 的傳世名作《吻》（The Kiss）與其情人兼學生 Camille Claudel 的作品並置，藝術家在現實中的熾熱關係與作品主題的激情相互呼應，完美點題。

展覽中的大師對話不絕，Francis Bacon 畫中扭曲的肉體，與古典優雅的羅馬雕像形成強烈對比；Salvador Dalí 的龍蝦電話與帶刺玫瑰，指向美麗與危險並存的超現實世界；而 Louise Bourgeois 極為罕見的晚期畫布作品，則以「罪惡之花」探索複雜的心理狀態。

《EROS/THANATOS》展覽現場（Sotheby's）

另一亮點，則是 曾梵志 極為罕見的雕塑《無題》。作品充滿濃厚的宗教感，在猶如布料的起伏肌理之下，若隱若現的人形流露出宗教藝術中常見的悲憫與救贖主題。策展方更將其置於一幅古典油畫《天堂，與聖羔羊的禮拜》（Paradise, with the Worship of the Holy Lamb）前，古今對話，令作品的神聖感更顯突出。

此外，常玉、Balthus、Jean-Michel Basquiat 及 Giovanni Francesco Barbieri 等藝術巨匠之作亦匯聚其中，共同探索慾望、創造與終結。

展覽： EROS/THANATOS – Gesamtkunstwerk II

地點： 蘇富比旗艦藝廊（中環置地遮打）

日期： 即日至2025年9月26日

此展覽位於地下層，僅限年滿18歲或以上人士參觀。



白立方 | 野口勇《即境一覺》

如果你是設計、雕塑甚至是家品愛好者，那麼野口勇的名字絕對不會陌生，他著名的Akari紙燈早已入駐無數品味家居。這位日美混血的藝術大師，一生遊走於東西方文化的交匯點。白立方此次展覽，精準地聚焦於他藝術生涯中的一個關鍵轉捩點，那就是他北京拜師國畫大師齊白石的經歷。

+ 2

展覽將野口勇早年的水墨畫，與其約五十年後創作的青銅雕塑並置展出，現場更有齊白石的畫作原作展開一場跨時空對話。當觀眾看到他水墨作品中的「飛白」線條，再對比其雕塑上的鏤空與塊面結構，便會豁然開朗，領悟到東方水墨的「留白」與「氣韻」，如何能轉化為西方現代雕塑的「虛空」與「結構」。

展覽： 野口勇《即境一覺》

地點： White Cube Hong Kong（香港中環干諾道中50號）

日期： 2025年9月12日至10月18日



JPS 畫廊 | 009《相遇》

欣賞過國際大師作品後，讓我們將目光轉回香港本土藝術家。JPS畫廊這次藝術家 009 (Jackie Lam) 的個人展覽。他筆下那個身穿太空衣的孤獨角色「Unio」，此次不再漫遊星際，而是降落到地球的海洋。

009作品（JPS）

展覽中的海洋意象不僅作為環境背景，更成為⼀個切入⼈性深處的隱喻。它代表了⼈類情感與⼈際聯繫中那種既不可捉摸⼜持久紮根的特質。海洋時⽽強韌，時⽽柔和，雖遙不可及卻讓⼈倍感親近，啟迪觀者思考⾃我與他⼈之間複雜且深邃的關係。

009作品（JPS）

+ 4

這次展覽也包含009 首次在香港展出的攝影系列，他先拍攝香港本地的海岸線，然後在沖印出的相片上親手繪上其標誌性的宇航員角色。紀實影像與藝術想像的交疊，營造出一種詩意的孤獨感，相信能引起許多香港觀眾的共鳴。

展覽現場更設有懸掛多個玻璃瓶，瓶中盛載著手寫信件，宛如投入大海的漂流瓶，為展覽增添了互動與思考的空間。

展覽： Jackie Lam a.k.a. 009《相遇》（Encounter）

地點： JPS Gallery Hong Kong（中環士丹頓街）

日期： 即日至2025年10月11日



亞洲金風企劃 |《Hope Alive!》攝影展

看完大師作品，不妨來到藝穗會接受心靈洗滌。展覽源於一次真實的探訪之旅，由本地攝影師曾皿堅（Kenneth Tsang）操刀，記錄下他與歌手吳浩康等人在烏干達難民營的所見所聞。

展覽呈現難民從「脆弱」走向「希望」的歷程，攝影師憶述，當他拍下一位如超人般奮力跳起的難民孩子時，深深感受到那股生命的韌力。他的一句話完美總結了展覽的核心：「絕望是一種情緒，而希望則是行動。」在生活中感到疲憊的觀眾，或許能從中汲取前行的力量。

展覽： 《Hope Alive! 攝影展—脆弱與希望》

地點： 藝穗會 陳麗玲畫廊（中環下亞厘畢道二號）

日期： 2025年9月27日至10月2日

