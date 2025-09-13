九月藝文活動指南！全度妍、朴海秀《櫻桃園》、運動 X Rave派對

【藝文活動/舞台劇/派對】還在煩惱九月有什麼好去處嗎？光是聽到康城影后全度妍和《魷魚遊戲》的朴海秀要來香港演舞台劇，就足以讓劇迷們集體瘋狂。除了這場必看「神級組合」的世紀交鋒，香港話劇團也端出剖析家庭關係的虐心力作《兒子》，挑戰觀眾的淚腺。同時還有城中最潮的「Daytime Parties」，將運動與音樂結合，九月節目清單總有一款適合你。



全度妍X朴海秀《櫻桃園》

「亞藝無疆2025」《櫻桃園》海報（亞藝無疆）

今年九月的劇場頭號盛事，莫過於康城影后全度妍與《魷魚遊戲》視帝朴海秀的舞台交鋒。作為「亞藝無疆2025」的重磅開幕節目，由國際名導西門・斯通（Simon Stone）執導的舞台劇《櫻桃園》將於今個月上演，而香港更是世界巡演的首站。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

+ 2

《櫻桃園》原作是俄國文豪契訶夫的封筆之作，描寫19世紀末俄國貴族的衰敗與無奈。這次澳洲鬼才導演西門・斯通將時空背景從百年前的俄國，移植到今日的韓國首爾。劇中的貴族莊園化為財閥家族的玻璃豪宅，昔日農奴的後代則搖身一變，成為白手興家的企業家。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

女主角由憑藉電影《密陽》奪得康城影后的全度妍擔綱，她將飾演逃避現實、內心背負喪子之痛的財閥後代宋道英。男主角則由藉《魷魚遊戲》「曹尚佑」一角紅遍全球的朴海秀飾演，他將扮演從底層爬上來、代表新興資本力量的商人黃頭植。該劇去年在首爾首演，30場門票旋即售罄，一票難求，這次原班人馬駕臨香港，絕對是劇迷必須把握的朝聖機會。

名稱：櫻桃園

地點：香港文化中心大劇院

日期：2025年9月19至21日



香港話劇團《兒子》

《兒子》海報 (香港話劇團）

若說《櫻桃園》描繪的是時代洪流下的家族悲歌，那麼香港話劇團的年度製作《兒子》，則是聚焦現代家庭內部一場關於愛與疏離的困獸之鬥。

繼三度搬演並感動無數觀眾的《父親》後，話劇團再度呈獻法國當代劇作巨擘霍里安・齊勒（Florian Zeller）「家庭三部曲」的最終章。齊勒以其鋒利如刀的筆觸聞名，更憑親自執導的《父親》電影版《爸爸可否不要老》斬獲2021年奧斯卡「最佳改編劇本」。2022年《兒子》亦由他執筆並執導為電影《兒子可否不要走》，延續他對家庭議題的深度關注。

《兒子》宣傳照 (香港話劇團/宣傳照攝影：Michael CW Chiu)

《兒子》延續了他對家庭關係與精神健康的深刻探索，故事圍繞一名在青春期掙扎、被抑鬱吞噬的少年，以及一對離異後各自懷著愧疚與善意，卻始終無法觸及兒子內心的父母。每一次努力靠近，都弔詭地將彼此推向更孤獨的深淵。

名稱：兒子

地點：香港大會堂劇院

日期：2025年9月27日至10月12日



BEATS, BURNS & BREWS

近期舉行多次日光派對的「Social Club Series」（K11 MUSEA）

誰說派對一定要等到華燈初上？今年「Daytime Parties」（日光派對）風潮席捲全球，以咖啡取代酒精，用白晝取代深夜。K11 MUSEA便聯乘「Social Club Series」，在九、十月推出「BEATS, BURNS & BREWS」企劃，帶來四場「House of Pulse」運動主題派對。

「BEATS, BURNS & BREWS」企劃時間表（K11 MUSEA）

這個系列將解鎖K11 MUSEA多個秘密場地，頭陣是9月19日的「夜跑閉館派對」，你可以跟隨 adidas 在維港海濱夜跑後，潛入閉館後的K11 MUSEA，在強勁音樂節拍中感受博物館奇妙夜。緊接著是9月21日的「瑜伽派對」，與韓國時尚品牌 Mardi Mercredi 在城市中練習流動瑜伽，再投入草地音樂派對，品嚐精緻英式茶點。

十月同樣有精彩活動，包括與網球品牌Wilson合作的「咖啡及窩夫派對」（10月5日），以及在迷人維港景色下舉行的壓軸「空中派對」（10月18日），屆時更有來自加拿大、澳洲及韓國的DJ輪番上陣。

名稱：BEATS, BURNS & BREWS

地點：K11 MUSEA



《破地獄》韓國篇

當代舞蹈劇場《破地獄》韓國篇海報（未景之業舞蹈劇場 ）

近年備受矚目的本地編舞家曾稑宸，潛心五年研究廣東傳統的「破地獄」儀式，創作成當代舞蹈劇場《破地獄》韓國篇。本地得獎編舞家曾稑宸將聯同四位韓國舞者，將東方靈魂觀融入當代舞蹈語彙，展開一場跨越生死界線的靈魂探索之旅。作品以最純粹的肢體語言，帶領觀眾以藝術的角度凝視死亡。

名稱：《破地獄》韓國篇

地點：葵青劇院黑盒劇場

日期：2025年9月26日至28日



《山海經》第一部曲──山川命・終章

《山海經》第一部曲──山川命・終章海報（西九文化區）

上古奇書《山海經》充滿奇珍異獸與神話色彩，如何將其搬上舞台？擅長以肢體語言說故事的綠葉劇團，繼去年初探這個奇幻世界後，今年九月將在西九文化區自由空間大盒，帶來史詩式作品《山海經》第一部曲──山川命・終章。

作品講述王子丹朱為拯救死山，帶著《山海經》上山下海，途中誤釋惡神，捲入巨大陰謀的冒險故事。不僅融合東西方表演傳統，更以粵語、普通話、英語、意大利語等多種語言呈現，配上本地樂隊The Hertz的現場音樂，以當代形體劇場的形式，重塑一個既熟悉又陌生的神話國度。

名稱：西九文化區 x 綠葉劇團：《山海經》第一部曲──山川命・終章

地點：西九文化區自由空間大盒

日期：即日至2025年9月14日



非常林奕華《梁祝聲音節》

《梁祝聲音節》宣傳圖（非常林奕華）

十年前，非常林奕華的音樂劇《梁祝的繼承者們》以「Rethink Musical」的概念，解構了劇場的聲音與表演關係。 十年後，導演林奕華發起《梁祝聲音節》，作為該劇十週年的特別企劃，將這場關於聲音的實驗推向極致。

整個聲音節以一份精緻的「七道菜」法式菜單為靈感，策展團隊化身米芝蓮主廚，用聲音作食材，呈獻一場跨感官的沉浸式體驗。菜單包括兩場作為「前菜」的講座，其中一場由林奕華親自主持，分享他填詞的苦與甘；另一場則請來1977年電視版《梁祝》的祝英台扮演者李琳琳，分享她跨越時代與性別的角色演繹。

三場互動工作坊是「中場開胃菜」，分別探討聲音與動作、環境及自我的關係，參與者將不再只是觀眾，而是親身「獻聲」的同學。 最後的「主菜」是兩場大合唱，由《梁祝的繼承者們》原班人馬鄭君熾、路嘉欣、王宏元等帶領，與觀眾一同唱出屬於每個人的青春記憶。

名稱：非常林奕華《梁祝聲音節》

地點：香港藝術發展局展藝館

日期：即日至2025年9月14日、19-21日

