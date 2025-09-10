Di-Dar Comeback｜一場關於死亡的舞台劇　反而治癒人心？｜何故

《Di-Dar Comeback》載歌載舞，非常熱鬧，也充滿了弦外之音，以歡樂的氣氛悼念先人，在掌聲、笑聲和歡呼聲中探討生離死別。



《Di-Dar》由梁祖堯主演、編劇和導演，湯駿業聯合導演兼監製，阮韻珊聯合編劇，孔奕佳擔任音樂總監，晴天林負責填詞，結合了中華傳統文化和香港人的集體回憶，是一部充滿愛國情懷的「黑心喜劇」，2024年8月於葵青劇院演藝廳初演，9月移師香港演藝學院歌劇院，合共演出34場，叫好叫座，更是「第33屆香港舞台劇獎」的大贏家。

《Di-Dar》在香港戲劇協會主辦的「第33屆香港舞台劇獎」共有8項提名，包括：最佳製作、最佳導演（梁祖堯、湯駿業）、最佳男主角（喜／鬧劇）（梁祖堯）、最佳女主角（喜／鬧劇）（邵美君）、最佳男配角（喜／鬧劇）（葛民輝）、最佳女配角（喜／鬧劇）（胡麗英）、最佳音響設計（陳詠杰）、以及最佳填詞（晴天林），美中不足是未獲提名最佳劇本，結果囊括了最佳製作、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳音響設計、最佳填詞、以及年度優秀劇作7項殊榮。

《Di-Dar》於2025年8月15日起載譽重演，這不是一般的「Re-Run」，而是「Comeback」。《Di-Dar Comeback》有兩位新演員加盟，由黃秋生飾演校長，跳唱組合ERROR的隊長肥仔（梁業）飾演厲鬼黃樂成，而且特別製作了全新歌曲，以〈瓜啦瓜啦白菊花〉、〈教我如何不拜他〉和〈心罨人上〉，取代了〈你唔拜我喇！〉、〈全身火化〉和〈真的孝子〉，繼續保留了故事核心的〈火熱動感LaLaLa〉，以及令全場起哄的〈死氣洋洋〉。（〈法科〉不肯定是否新曲，請指點迷津！）

《Di-Dar》是我在2024年最喜歡的香港舞台劇Top 3之一，劇情有意思，歌舞好精彩，好笑到喊，好睇到癲！相比之下，《Di-Dar Comeback》的舞台效果更賞心悅目，歌舞更精彩，劇情更感動，氣氛更熾熱。肥仔能歌擅舞，幾場歌舞都牽動了觀眾的情緒，令黃樂成這個角色更吸引，也讓整個演出更富娛樂性。黃秋生一出場已令觀眾尖叫，大家都很渴望看到他的演出，他亦滿足了大家的不同需要。風車草三子繼續有出色表現，特別喜歡梁祖堯的一雙粗眉，更搞笑、也更有霸氣，這是一個升級版的「龍震天」！忽發奇想，Miss Tong的黑絲，以及周Sir的制服，彷彿也有所暗示。胡麗英病癒歸隊，以誇張的眼影和髮型，令觀眾留下深刻印象。何洛瑤比去年更進步，聲色藝俱全。梁浩邦出場不多，仍然很搶鏡。馬瑋謙（DiDaBoy）的即場演奏，再次為本劇畫龍點睛。

《Di-Dar》是一個有關死亡的故事，與其說是「黑心喜劇」，或許「死亡喜劇」更合適。借用梁祖堯在場刊裡的說話，這個劇是「看看突如其來死亡，怎樣把我們的人生推倒重來」，在第七場【得閒飲茶】，三位當年摯友正式重聚，但他們因為看著同學猝死，從此夢想破滅，人生改寫，二十年來也未能釋懷，果然是「肉體的死亡可怕，但鬥志的死亡更可怕」，突然感同身受，淚水不禁奪眶而出……借用湯駿業在場刊裡的說話，「這個時候我們需要想像力，需要歡笑」，正如點題的〈火熱動感LaLaLa〉歌詞：「沉悶的一切最需要 你的美麗狂想」，這個充滿歡笑的喜劇，讓我們「能夠拾回一丁點的力量」，不只是Move On，而是Comeback，繼續「勇敢發夢，勇敢追夢，為自己創造奇蹟」！

《Di-Dar Comeback》的美學更上一層樓，主題顏色由前作的綠色，變成更醒目的橙色，無論是舞台設計、宣傳和造型設計、以及一系列的周邊產品，都成功吸引觀眾的眼球，值得一讚！在眾多的周邊產品中，新增的玩偶Di-Dar BB，以及由ArYu繪畫的改編漫畫，皆是我的首選，售價同樣是$298，其實不算便宜，但因為真的很喜歡這個故事，開場前選購了特價$580的套裝漫畫+BB，當時橙色BB已售罄，現場只剩下少量綠色BB（當日已斷貨，晚上加推白色BB）。因為消費滿$500，獲贈一次扭蛋機會，可以在現場的扭蛋機抽一款風車草劇團聯乘本地品牌miborock的Di-Dar角色匙扣，在13款角色匙扣中，我抽中了DiDaBoy。同時帶著綠色Di-Dar BB和DiDaBoy，以及久違了的「美麗狂想」回家，絕對是滿載而歸。

《Di-Dar Comeback》令我更在意的是〈紀念日〉，以及黃樂成正式加入龍震天、周Sir和Miss Tong的組合的「8月23日」。我剛從台灣出差回港，在8月23日下午第三度觀看《大狀王》，然後在8月24日下午觀看《Di-Dar Comeback》，農曆七月初一及初二，連續兩日觀看「人鬼組合」的故事，果然別有一番滋味在心頭。

雖然湯駿業在場刊裡表示「不知道2026年我們有沒有機會再見？」，但相信不只是我，大家都期待《Di-Dar》可以再度重演，而我最希望可以在8月23日入場支金獎組合R.I.P.（Rock In Peace），和全場觀眾一起歡呼大叫Encore！Encore！Encore！

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



