餐飲劇場《移民前的最後100餐》　觀眾投票選擇主角人生｜何故

2025台北藝穂節《移民前的最後100餐》餐飲劇場，9月4日及5日兩場演出，已經圓滿結束，散場後的《回憶中的香港味道》簽名書也反應理想，感謝大家的支持！



《移民前的最後100餐》海報（圖片由作者提供）

《移民前的最後100餐》改編自香港飲食文學《回憶中的香港味道》的同名故事，記錄了近年香港移民潮的眾生相，是次在台北藝穗節的演出，特別以「餐飲劇場」的有趣互動模式，在米芝蓮（米其林）推薦的台北高級港式餐酒館「Junto‧同」裡舉行，讓大家一邊以優惠價錢享用配合劇情的精緻料理，一邊在優雅的環境裡，觀賞充滿港式情懷的舞台劇。

《移民前的最後100餐》在米芝蓮（米其林）推薦的台北高級粵菜餐酒館「Junto‧同」裡舉行（圖片由作者提供）

《移民前的最後100餐》由身為原作者的我編劇和導演，並且和「Junto‧同」的行政總廚雷啟裕師傅一起設計餐單，從香港移民到台灣的路懿和巫凱宜主演，路懿是聯合導演編劇兼音效設計，巫凱宜則負責舞台服裝，連同其中一名觀眾客串一角，我們一起將小說裡的場景轉移到餐廳裡的不同位置，為觀眾帶來嶄新的劇場體驗。

《移民前的最後100餐》現場圖片（圖片由作者提供）

2025台北藝穂節由8月23日開始，9月7日結束，今年已是第17屆，超過百組團隊進駐47處展演空間，「成為創作者發聲、觀眾探索城市空間的魔幻仲夏夜」，好榮幸可以參與此盛事，將「回憶中的香港味道」帶到台灣。與此同時，在這兩星期內，路懿和巫凱宜除了領銜主演兩場《移民前的最後100餐》，亦參演了四場由陳文剛導演的《列車與月台之間》，以及八場由艾文編劇導演的《三色冰》，可算是一項記錄。

《移民前的最後100餐》收錄於《回憶中的香港味道》卷一及卷二，我嘗試將原著小說濃縮，聚焦於男女主角面對「去」或「留」，在「選擇」和「機會」之間如何決定？因為是以粵語演出，配以中文字幕，為此我花了超過一星期時間（比改編劇本的時間更長），精心設計了一個圖文並茂的中文字幕的PowerPoint檔案，附以男女主角「移民前的最後100餐」的食物圖片、香港景點及相關餐廳的相片，更加入了英女皇伊利莎伯二世和威靈頓公爵的照片，讓不熟悉香港飲食文化的台灣觀眾可以更了解各種香港代表食物的特色和歷史。

《移民前的最後100餐》不只是一次以食物講故事的劇場體驗，更是一次有趣的兩地飲食文化交流（圖片由作者提供）

《移民前的最後100餐》分為四幕，觀眾在序幕時，先享用一杯呼應劇情的涼茶鋪特色調酒，就是由羅漢果濃茶和馬天尼混合而成的雞尾酒「Martial Monk」，共後分階段品嚐「珠光寶氣」（包裝成為珍珠的水晶蟹肉凍）、「女兒紅熟醉羅氏蝦」、「爵士湯」、「山楂咕嚕肉」、「千錘百煉黑叉燒」、「奇味雞煲」、以及「真．乾炒牛河」，謝幕後，甜品是融合了香港和台灣飲食文化的「楊枝金露剉冰」。美酒配佳餚，跟劇情緊扣，《移民前的最後100餐》不只是一次以食物講故事的劇場體驗，更是一次有趣的兩地飲食文化交流。

《移民前的最後100餐》的男女主角本來沒有姓名，只有「我」和「她」，他們在這個版本被命名為「Danny」和「Elizabeth」，至於原著小說中的開放式結局，我在反覆修改劇本後，衍生出「去」和「留」的兩個不同可能，決定交由觀眾即場投票，選擇兩位主角的人生方向。首晚演出，觀眾選擇了Elizabeth留在香港的結局，這是一個合情合理的結局。然而，我在第二晚演出前再修改劇本，讓劇情最後來個峰迴路轉，這晚的觀眾選擇了Elizabeth隨Danny移民台灣的浪潮結局，在平行時空裡，讓Danny如願以償。

《移民前的最後100餐》的主題，是借男女主角的微妙關係來討論「選擇」和「機會」。誠然，我們都應該擁有「第二次機會」、可以由我們自主「選擇」的「機會」，但更重要的是，我們都應該努力去創造讓我們可以「選擇」的「機會」！

《移民前的最後100餐》在9月4日及5日雖然只有演出兩場，但其實早在去年年底已開始籌備，感謝這兩場觀眾的熱烈支持，竟然有觀眾特別從台南坐高鐵來觀看，令人非常感動！也是感謝在過程中提供協助的各個單位，除了「Junto‧同」仝人，特別是本劇的另一位創作人雷師傅，以及贊助禮物的上稀園，更要感謝在百忙中抽空到場打氣的陸委會港澳蒙藏處蔡孟潔科長。

《移民前的最後100餐》不只是我首次參與台北藝穗節，更是我在台灣親自導演的首個劇場演出。希望大家喜歡這個故事，希望大家繼續支持《回憶中的香港味道》系列，一起用屬於我們的方法，保留和傳承香港味道！

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



