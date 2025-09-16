展覽｜M+希克藏品以情感解讀中國當代藝術　走進38位藝術家內心

【展覽/藝術/m+】走進當代藝術展廳，可能會看到奇形怪狀的裝置、意義不明的畫作，讓人擔心自己「慧根」不足，看不懂藝術家的「高深莫測」。如果你也有過這種經歷，那麼M+博物館最新的希克藏品展覽「心靈圖景」，可能就是為你量身訂造的「當代藝術入門課」。



M+希克藏品展覽「心靈圖景」現場（M+）

這次，M+決定放下深奧的藝術史理論，用全人類共通的情感作為脈絡，邀請你直接走進1990年代中期至2010年代，那個二十年風雲變幻的中國，看38位頂尖藝術家的快樂、焦慮、感傷、質疑與驚奇。

以「情感共鳴」為策展綱領

M+希克藏品展覽「心靈圖景」現場（M+）

「心靈圖景」聚焦於一個關鍵的歷史時期：1990年代中期至2010年代。這二十年，是中國加快投身全球化、經歷社會經濟急速轉型的時期，人們的心態與價值觀也隨之發生深刻改變。M+希克策展人武漠博士闡述：「『M+希克藏品：心靈圖景』探討了一個關鍵時期，當時中國藝術家在應對身邊環境劇變的同時，積極參與全球藝術對話。」

正是在這樣的時代洪流下，藝術家們藉由創作，記錄下對社會環境的觀察與思考，並捕捉個體在其中的真實生活感受。他們的作品，既是對社會變遷的回應，也為身處其中的我們帶來強烈的情感共鳴。

M+希克藏品展覽「心靈圖景」現場（M+）

有別於傳統的編年史或媒材分類，本次展覽大膽地以「情感」為切入點。武漠博士解釋，展覽的編排「不依循時間或媒材分類，而是以情感共鳴為主軸，為觀眾提供一個更貼近心靈的視角」。展覽匯集了岳敏君、劉韡、劉野、方力鈞、邱世華等三十八位藝術家的作品，劃分為八個主題展區，每個展區都圍繞一個情感提問展開，引導觀眾深入藝術家的創作世界。

一場深入內心的情感詰問

《西元 2000 年》(2000)於「M+希克藏品:心靈圖景」展覽現場,2025年© 岳敏君（M+）

走進展廳，展品就向你提問：「你看到哪些情感？」你很難不被岳敏君作品《西元2000年》裡那排標誌性的「笑臉人」所吸引，他們咧嘴大笑，露出整齊的白牙，色彩鮮豔得近乎刺眼，而過度用力的笑容透出一絲詭異與不安。藝術家利用這種圖像，揭示在消費文化席捲之下，那種被製造出來的、千人一面的「快樂」，背後潛藏著怎樣的空虛與隱憂。

劉野的畫作《槍》（M+）

劉野的畫作《槍》，以他標誌性的童話風格，描繪了一個可愛的小女孩拿著一把不成比例的手槍，純真與危險的張力令人印象深刻。

王晉《冰· 96中原 》（M+）

轉個彎走進「焦慮可轉化為創造力嗎？」展區，就瀰漫著躁動與不安。譬如王晉《冰· 96中原 》系列照片，是他在藝術家郭景涵和姜波的協助下，於鄭州一間新開張的百貨公司對面築起一堵冰牆，把玩具和珠寶等消費品封在冰裏，引起人們哄搶，顯示出商業時代人們道德價值觀。

劉韡裝置作品《別碰！》（M+）

當然，藝術家從不只是多愁善感。在「質疑也是一種力量？」區域中，劉韡的裝置作品《別碰！》，用數以千計的可食用牛皮狗咬膠，搭建出一個看似輝煌的羅馬式建築模型。狗咬膠，是給寵物磨牙、排解焦慮的消耗品。藝術家卻用這種極度不穩定、充滿慾望暗示的材料，去建構象徵永恆與權威的西方古典建築，仿佛暗示看似堅不可摧的體制，實則脆弱不堪，內部早已充滿了慾望與焦灼。

陽江組合的《書法花園》（M+）

而面對傳統，展覽則探問「文化如何塑造我們的情感？」，看藝術家如何解構山水、筆墨、庭園等中式符號，將其轉化為個人化的情感表達。陽江組合的《書法花園》，則將傳統書法與按摩器、塑膠樹等日常俗物並置，徹底顛覆了我們對「高雅藝術」的想像。

李傑的《在純潔裡，我靜靜地追尋你。》（M+）

而走進「感傷也可動人？」展區，作品就細膩、內斂得多，藝術家將個人的憂傷與孤寂化為靈感的清泉。 譬如李傑的《在純潔裡，我靜靜地追尋你。》，透過日常的物件與淡淡的色調，營造出一種詩意的哀愁，捕捉了生活中那些易逝的吉光片羽。

M+希克藏品展覽「心靈圖景」現場（M+）

「平靜是甚麼模樣？」部分就展出了邱世華的作品。他畫布乍看之下幾乎一片空白，淡淡的白色與灰色，需要你走近，靜心凝視，才能在光影變幻中，依稀辨認出潛藏其中的山水輪廓。這不是在「畫」風景，而是在「修」心境。在那個喧囂躁動的年代，邱世華選擇向內探索，將創作視為一種反觀自照的修行。

M+希克藏品展覽「心靈圖景」現場（M+）

除了以上作品，展覽中還有許多寶藏等待發掘：劉方力鈞描繪後沙士（SARS）時期的集體情緒、段建宇畫中充滿鄉土氣息又帶點疏離感的姐姐等，如同一面面鏡子，映照出我們共通的情感。無論你對當代藝術的了解有多深，可能都能在此找到屬於自己的那份共鳴。

