九月電影｜大衛連治首作重映、坂本龍一交響樂、米高安哲羅紀錄片

【電影/紀錄片/文藝片/坂本龍一/動漫】在九月眾多上映電影中，哪部值得你投入時間踏足戲院欣賞？這次我們為你精心挑選出七部不容錯過的作品，每部風格迥異，但同樣份量十足。



醜婦

《醜婦》海報（壹叄喜喜電影有限公司）

導演： 延尚昊

演員： 朴正民、權海驍、申鉉彬



憑藉《屍殺列車》在商業上取得巨大成功的導演延尚昊，這次放下了千萬喪屍，回歸到他早期作品中那份對社會與人性陰暗的深刻拷問。

《醜婦》劇照（壹叄喜喜電影有限公司）

新作《醜婦》（The Ugly）改編自他親手繪製的圖像小說《臉》，故事圍繞一位名叫東煥（朴正民 飾）的年輕人展開，他的父親任永奎（權海驍 飾）是一位雙目失明但技藝超凡的國寶級印章工藝大師。一個尋常日子，一通來自警方的電話徹底打破了父子倆平靜的生活：「我們發現了一具骸骨，她應該是你的母親。」

《醜婦》劇照（壹叄喜喜電影有限公司）

這位失蹤長達四十年、在東煥生命中完全缺席的母親（申鉉彬 飾），竟以如此駭人的方式「歸來」。隨著紀錄片的拍攝，東煥開始追查母親的身世之謎，卻發現所有親友，包括自己的父親，都對母親的過去諱莫如深，留下的唯一印象竟是——「她很醜」。

電影集結了《地獄公使》的朴正民、《寄生獸：灰色部隊》的權海驍等實力派演員。延尚昊巧妙地將懸疑探案與對「外貌至上主義」的社會批判結合，透過主角的追尋，層層剝開一個關於記憶、偏見與人性掙扎的故事，勢必為觀眾帶來強烈的後勁。

擦紙膠頭（4K修復版）

《擦紙膠頭》海報（資料圖片）

導演： 大衛連治

演員： 積蘭斯、夏洛蒂史釗活



大衛連治（David Lynch）的首部長片《擦紙膠頭》（Eraserhead），是影史上一座無法繞過的Cult片豐碑。今年九月，這部誕生於1977年的黑白經典將以4K修復的面貌重登香港大銀幕，對於想在大銀幕上朝聖的影迷，這是一次不容錯過的機會。

電影製作歷時多年，連治本人幾乎包辦了導演、編劇、美術、配樂等多個崗位。故事聚焦於主角亨利，在一個充滿噪音與衰敗的工業死城中，他被迫與女友結婚，並照顧一個畸形的嬰孩。全片沒有清晰的線性敘事，取而代之的是一連串光怪陸離、充滿象徵意味的影像與詭異聲效，精準地捕捉了主角對於初為人父的極度焦慮與恐懼。

《擦紙膠頭》最初上映時票房慘淡，卻憑藉其獨一無二的風格，在午夜場找到了自己的生命力，逐漸奠定其經典地位，連治本人更稱其為「最具靈性」的作品。這次的4K修復版，意味著觀眾能更清晰地感受那充滿顆粒感的黑白影像，以及連治一手打造的那個既疏離又迷人的噩夢世界。

白日夢接夢

《白日夢接夢》海報（Sony Pictures）

導演： 名田高梧

演員： 瑪歌羅比、哥連費路



當《芭比》的瑪歌羅比（Margot Robbie）遇上《蝙蝠俠》的哥連費路（Colin Farrell），這對金像獎提名的組合本身就足以構成入場的理由。而為他們掌舵的，是拍出《心靈築動》與《柏青哥》等高分佳作的文藝導演名田高梧。

充滿奇幻色彩的浪漫電影《白日夢接夢》（A Big Bold Beautiful Journey）故事圍繞一個極具誘惑力的假想：「如果當年我咁做就好啦⋯⋯」這種遺憾，誰沒有過？而這次，機會真的來了。故事講述莎拉（瑪歌羅比 飾）與大衛（哥連費路 飾）在朋友的婚禮上偶然相遇，兩個本是陌生人的單身男女，卻意外地共同踏上了一段奇妙的旅程。他們能夠穿越時空，重溫各自生命中那些充滿遺憾的決定性時刻，甚至有機會去改寫未來。這不僅是一場浪漫愛戀，更是一次關於選擇與和解的溫柔探索。

坂本龍一 | Playing the Orchestra 2014

《坂本龍一 | Playing the Orchestra 2014》海報（安樂影片）

音樂大師坂本龍一的離去，是全世界樂迷的遺憾。今年九月，我們有幸能在大銀幕上重溫《坂本龍一 | Playing the Orchestra 2014》，這部電影記錄了2014年坂本龍一與東京愛樂交響樂團合作的傳奇現場。

在這場演出中，教授不僅親自指揮，更坐於鋼琴前，將他職業生涯中的多首經典名作，以氣勢恢宏的交響樂形式重新演繹。當中包括了電子樂團黃色魔力樂團（YMO）時期的經典曲目，以及他為電影《戰場上的快樂聖誕》和《末代皇帝溥儀》所譜寫、早已深入人心的不朽配樂。

透過影院級的極致音響效果，觀眾將能身臨其境地感受十年前那場演出的每一個音符的震撼與細膩。電影不僅僅是演出的記錄，更透過鏡頭捕捉了坂本龍一在舞台上專注、與音樂融為一體的動人神情。對於樂迷而言，這是在大銀幕上感受教授音樂魅力的珍貴機會，值得把握。

頭文字D (4K修復版)

《頭文字D (4K修復版)》（寰亞電影）

導演： 劉偉強、麥兆輝

演員： 周杰倫、鈴木杏、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤、陳小春、鍾鎮濤



「溝渠拐彎」、「飄移」、「AE86」，這些詞語對於香港80後、90後來說，不僅僅是賽車術語，更是一段熱血青春的代名詞。2005年上映的《頭文字D》集結了當時最炙手可熱的偶像，將日本經典漫畫成功地本土化，成為一代人心中的港產片經典。近二十年後，這部電影以4K修復版的形式重返大銀幕，無疑是一記重磅「回憶殺」。

故事講述睡眼惺忪的豆腐店少年藤原拓海（周杰倫 飾），在每天清晨運送豆腐的過程中，無師自通地練就了一身出神入化的駕駛技術。4K修復意味著無論是AE86劃破秋名山晨霧的飛馳，還是GTR在彎道中緊追不捨的壓迫感，都將以前所未有的清晰度呈現。這次重映更特設「鬥爆金句場」，讓大家可以盡情釋放，在影院中放膽讀出電影金句，絕對是粉絲們重溫與狂歡的不二之選。

米高安哲羅：愛與死

《米高安哲羅：愛與死》

導演： David Bickerstaff



如果你曾驚嘆於《大衛像》的完美比例，或曾為《聖殤》的悲憫動容，那麼這部《米高安哲羅：愛與死》（Michelangelo: Love and Death）將是你不可錯過的藝術電影。作為「Exhibition on Screen」（EOS）系列之一，這部紀錄片將帶你跨越米高安哲羅跌宕起伏的88年人生，深入這位文藝復興巨匠的內心世界。

電影的足跡遍布佛羅倫斯、羅馬和梵蒂岡，帶領觀眾穿梭於各大教堂與博物館，近距離飽覽那些人類藝術史上的巔峰之作。從氣勢恢宏的西斯汀教堂天頂畫《創世紀》到充滿末日震撼的壁畫《最後的審判》，影片透過巧妙的視覺效果和精煉的專家評論，以全新的視角審視這位傳奇大師。導演David Bickerstaff將米高安哲羅本人的話語與專家見解交織，讓我們得以窺見這位藝術巨人登峰造極的創作力背後，作為凡人的一面。

鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇

《鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇》（Sony Pictures）

導演： 吉原達矢

聲演： 戶谷菊之介、上田麗奈



《鏈鋸人》終於迎來了首次登上大銀幕的作品！今個月上映的《鏈鋸人 - 劇場版：蕾潔篇》，改編自原作中人氣極高的「蕾潔篇」章節。故事承接電視動畫第一季，主角淀治在化身為「鏈鋸惡魔」後，生活在惡魔、獵人與各種陰謀交織的殘酷世界中。

就在此時，他遇見了在咖啡廳工作的神秘少女蕾潔，一段充滿純愛氣息卻又危機四伏的關係就此展開。「蕾潔篇」之所以備受粉絲期待，正因其完美融合了藤本樹作品的兩大核心魅力：極致浪漫的「純愛」與血肉橫飛的「殺戮」。

本次劇場版由吉原達矢擔任導演，MAPPA繼續負責製作，配音陣容則有戶谷菊之介和上田麗奈等實力派聲優加盟，而主題曲更邀來米津玄師獻唱，可謂是頂級配置，無論是忠實粉絲還是新觀眾都不容錯過。