專訪《觸電》三位「虛擬角色」：一套「好爽」的勵志港產片｜何故

Ansonbean：睇完呢部電影，你會有種個心著火嘅感覺！真係所有火都返曬嚟！真係做乜都好有動力！總之，就係成個人著咗啊！

蘇皓兒：可以燃燒自己嘅鬥志，重拾對於生活嘅熱情！只要你好into一件事情，無論係任何事情，你都可以成功！

盧慧敏：呢套戲可以食到兩個「人生如戲」，「遊戲」同埋「戲劇」，真係可以好玩又好睇，Enjoy！

以上是這三位演員對電影《觸電》的誠意推介，他們真的很喜歡這部以電競為主題的香港勵志喜劇！

文：何故｜原題：《觸電》：一套「好爽」、「好得意」、「好刺激」的勵志港產片！──專訪《觸電》的三位「虛擬角色」：盧慧敏、蘇皓兒、Ansonbean。



《觸電》（海報）

《觸電》由梁國輝編劇和導演，這是他繼《陰目偵訊》後的新作，故事講述車仔（林敏驄 飾）、邦少（柯煒林 飾）、霏霏（陳穎欣 飾）等組成「Happy Hour」電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。盧慧敏（Amy Lo）、Ansonbean和蘇皓兒（Chloe So），分別飾演車仔、邦少和霏霏在遊戲世界裡的虛擬角色。

那個下午，為這三位年輕演員送上新作後，一起討論《觸電》如何讓他們「觸電」？

那個下午，為《觸電》導演梁國輝(左一)、蘇皓兒(中)、Ansonbean(右二)和Amy Lo(右二)送上新作後，跟三位年輕演員一起討論《觸電》如何讓他們「觸電」？（圖片由作者提供）

Chloe本身很喜歡打機，而且覺得「成個劇情好得意」，她飾演遊戲世界的角色，可以讓她以第一身去體驗，可以享受到那份快感，所以好吸引她，她立即答應接拍這部電影。

Ansonbean一直渴望拍攝動作片，「尤其知道Solo係一個好『衝』嘅角色，佢唔只剩係離遠開槍，佢亦都唔係齋打，佢係會跑入去、爬建築物、近距離開槍，仲有啲Gun Fu嘅嘢，我一收到（劇本）已經好興奮！再慢慢發現係兩把槍，仲要係金色好靚嘅手槍，再睇埋件制服，嘩！已經興奮到成個月都瞓唔著咁滯（在旁的Chloe和Amy大笑），我直頭興奮到（《觸電》開拍）上個月我仲喺老人院裡面做緊院長（ViuTV劇集《老是常出現》），但係我就日日都攞住把槍開工，唔使roll機時，就喺角落頭嗰度練習」。

《觸電》劇照

至於這個故事吸引Amy的地方，有點令人意想不到。「我真係好純粹覺得好玩，遊戲角色喎！遊戲角色喎！唔係真人，要再講多次，係遊戲角色喎！同埋，我知道我係林敏驄嘅遊戲角色，呢一個contrast幾得意！」其後，在優先場遇見驄哥，他在映後分享會時表示，Amy飾演在遊戲世界裡的他，跟他有九成相似，他解釋是在外型上，令全場觀眾捧腹大笑。

問他們在拍攝前有何特別準備？Amy說他們有不同武器，所以要從基本動作訓練開始，例如是怎樣落地、搶背（Amy解釋「類似前滾翻，但不用手」）、以及一些拳打腳踢，由羅浩銘指導下，和其他替身一起訓練。

《觸電》劇照

Chloe說她在開拍前除了上武術堂，更重要是學習中槍的反應。「譬如你左肩中槍、右肩中槍、個肚中槍、個頭中槍…」Chloe竟然邊說邊做出反應，Amy和Ansonbean，連同其他工作人員都拍掌叫好。「自己第一次學呢啲動作，就會覺得好得意！同埋，第一次攞住一條好重嘅槍，因為我係一個狙擊手，用槍尾去打人，又或者擺一啲好型嘅pose，都係第一次！」Chloe要特別感謝本片的動作指導是羅浩銘。「因為拍動作片，最大功勞係個武指！」。

Ansonbean卻笑說他是從中學時代已開始為了這部電影而準備。「我喺中學嘅時候，已經常將班房嘅枱枱櫈櫈搬開，喺嗰度練習打關斗，之後我再係會喺學校周圍爬，甚至會出去市集，試過有一次爬到跌咗落街，跌咗落地，去埋醫院。」Ansonbean說當時新聞有報導，但現時已找不到。「當其時我都覺得好無聊，但發現原來係有用嘅喎！喺呢部電影嘅角色，終於派上用場，可以安全地做到嗰啲動作！」因為之前受過傷，Ansonbean「知道要小心，動作一家要非常認真同謹慎去處理，唔可以好似嗰陣時任意亂嚟」，他強調當年「係極度之危險」，勸告大家「唔可以亂學」。

《觸電》劇照

至於拍攝過程中的趣事，Chloe竟然說她人生第一次「辛苦到嘔」！「我哋去嘅第一個景，係一個好空曠嘅地方，曝曬咗12個鐘，又幾日都係要咁樣曝曬，第一次返到屋企嘔，然後，我哋有污水處理廠嘅景，佢仲係運作緊嘅，第一次入到去，點解會有異味嘅呢？大家都捱咗全日…」Chloe補充他們打機的場面都拍得「好宏偉、好靚」，所以辛苦也是值得的。

Ansonbean說他有一晚要拍通宵，翌日上午九時要出席一個活動，卻因為要補拍某些鏡頭，最後八時才收工，他直接回家洗澡後，沒有睡覺就去開工，但他依然是精神奕奕，「好爽啊！」。

《觸電》劇照

Amy的趣事是「第一次做遊戲角色囉！」，因為「冇乜機會去做虛擬角色，暫時所接觸的嘅劇本，或者市面上睇到嘅電影，都係比較社會性質，嘅一啲實在嘅故事…而我哋係遊戲裡面嘅虛擬角色，可以好純粹去玩動作嘢，好刺激！」。

最後，談及他們希望觀眾留意《觸電》的哪些內容，Amy讚賞由梁仲文負責的電腦特技效果，「成件事會係好豐富，而令到畫面會好刺激，暫時我未見到香港嘅製作有呢個scale嘅後期」，Chloe卻欣賞電影裡的「熱血」，「我哋喺現實生活係幾個好落魄嘅人，大家group埋一齊，累戰累敗，去完成一件事，我覺得係好熱血、好勵志，同埋係去宣揚電競文化」。

Ansonbean解釋《觸電》的片名是代表「接觸電競」，故此，即使是不熟悉電競的觀眾，也可以入場觀看，「就算我婆婆完全冇打過機，仲要成日『都唔知你喺度打乜？』咁話我，但相信佢入嚟睇嘅時候，套戲嘅世界觀、後期、動作、同埋個故事，俾到大家去入呢個（遊戲）世界，加上現實世界嘅溫情，我睇咗一個冇後期嘅版本，已經感動到眼濕濕，真係好touch到我！」

我對於《觸電》的評語是「角色鮮明，演員出色，動作精彩！以電競比喻人生，結合溫情和熱血，重燃我們的鬥志。」，我跟Amy、Chloe和Ansonbean，一同向大家誠意推薦這部既勵志又充滿歡樂，堪稱2025年的香港電影黑馬。

