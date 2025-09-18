Dee、Candy出演《請勿打擾》 專訪創作團隊大談壽臣「熱鬧」怪事

【專訪】每年萬聖節，「鬼王」潘紹聰的「恐怖在線」哈囉喂劇場，總能準時為尋求心跳加速的觀眾，獻上一場集驚嚇、懸疑與情感於一身的盛宴。繼2023年的《死鬼老婆》和2024年的《一樓一會》均叫好叫座、場場爆滿後，這個系列來到第三部《請勿打擾》。



《請勿打擾》海報

今年的製作未演先轟動，優先訂票階段門票火速售罄，主辦方需緊急加開場次以滿足觀眾。 陣容方面除了靈魂人物潘紹聰，更找來人氣男團ERROR成員何啟華（Dee）與女團COLLAR成員王家晴（Candy）首度合作，夥拍「三朝元老」實力派演員麥沛東，以及再度歸隊的梁嘉進，單看卡士已令人引頸以待。

故事圍繞一位事業不順的電影編劇阿細（Dee飾），為尋找靈感，毅然入住一間傳聞「晚晚熱鬧」的猛鬼酒店，更在房內大膽播放傳說中的禁歌《夜夜痴纏》，結果召來的卻是一位身份神秘的待嫁新娘小清（Candy飾）。

究竟這場猛鬼酒店的冒險，背後藏著怎樣的創作心路？這次我們專訪了此劇的創作「鐵三角」：聯合執導朱栢謙（朱謙）、張志敏，以及編劇阮韻珊，為讀者揭開這間「酒店」的神秘面紗。

左起：導演張志敏、編劇阮韻珊以及導演朱栢謙（朱謙）（攝：陳葦慈）

由一首「不敢播」的禁歌開始

「這次為什麼選酒店？」甫坐下，我們便單刀直入。畢竟「猛鬼酒店」是個經典到近乎陳腔濫調的題材，要拍出新意，難度極高。

編劇阮韻珊表示：「其實酒店只是場景，並不是我們創作的起點。」她透露，真正的起點，是麥潔文的《夜夜痴纏》。這首歌面世多年，卻一直流傳著一個都市傳說：據聞電台每次播放都會發生怪事，久而久之成為禁歌，已有30多年未在電台播出。

阮韻珊透露，真正的起點，是麥潔文的《夜夜痴纏》。（攝：陳葦慈）

「這個點子是Edmond（潘紹聰）提議的，」阮韻珊說，這個關於禁歌的傳說，勾起了創作團隊的興趣。「我們就在想，有沒有一個新的角度去看這首歌的存在？於是就kick off了這個故事。」

這首歌的「威力」有多大？團隊至今在排練圍讀時，仍「未夠膽」真正播放。「我寫劇本時，都是特地選在陽光普照的下午，在九龍公園中間播來聽。」阮韻珊笑說。朱謙補充，就連舞台設計師蕭明君，如果要通宵工作畫圖，也必須在桌上放一張財神像，再配上一把財神刀，才能安心繼續。團隊上下對這首歌的敬畏，可見一斑。

酒店是人生的過渡

收到以禁歌為引子的劇本後，兩位導演朱謙和張志敏則從「酒店」這個空間，找到了更深層的主題。（攝：陳葦慈）

收到以禁歌為引子的劇本後，兩位導演朱謙和張志敏則從「酒店」這個空間，找到了更深層的主題。

「對我們來說，酒店除了一些傳聞，它更是一個休息和『過渡』的地方。」朱謙解釋道，「這個『過渡』很有意思。生命裡，每一個靈魂、每一個個體都是過客。但有些人會選擇不想成為過客，原因就是『執著』。執著會變成怨念，所以他才會留下來不走。」

這個概念，完美地與酒店的特性結合。張志敏接著描繪酒店的恐怖感：「最恐怖是自己住酒店的經歷。一排長長的走廊，所有門的設計都一樣，你永遠不知道升降機門打開後會是什麼……這些都給了我們很多幻想空間。」

Dee X Candy 全新組合

談到選角，Dee與Candy這個新鮮組合無疑是焦點之一。為何會選定他們？

團隊認為阿Dee本身就很有編劇的感覺（《請勿打擾》記者招待會圖片）

「阿Dee本身就很有編劇的感覺！」阮韻珊毫不猶豫地說，「他轉數很快，像電影行的編劇那樣，會不停地扔東西出來。他的性格很適合這個角色。」劇中的阿細是個事業不順、有點「磨蝕」但未放棄的編劇，為了做好一件事，不惜「以身犯險」，這種特質與Dee的喜劇能量和內在韌性不謀而合。

至於首次挑戰舞台劇的Candy，兩位導演則是看到了她身上的「可能性」。「靚！真的很漂亮！」朱謙直白地讚嘆，引來全場大笑。「但除了外形，我們覺得她有一種文青氣質。」原來，劇中「小清」的背景設定是一位來自台灣的女孩子，Candy清純的感覺與此不謀而合。

兩位導演表示看到了Candy身上的「可能性」（《請勿打擾》記者招待會圖片）

「從《造星》到現在，她成長了很多，經歷也多了，是時候讓觀眾看看她不同的面向。」朱謙說，「我們在排練時一說，她立刻就做到。她的靈巧度很高。」

壽臣劇院「很熱鬧」

創作團隊本身，就自帶不少「怪談」。朱謙分享了自己六、七歲時的奇異經歷：「那時在沙田第一城，我發著燒，看到房門的門縫變大，外面有強光，還看到很多很小的兵馬俑在動。我叫爸爸來看，一開燈就什麼都沒了。」

朱謙分享了自己的怪談經歷（攝：陳葦慈）

張志敏則憶述去年與演員到潘紹聰studio做訪問的經歷。「我背對玻璃坐，突然聽到『啪啪啪』的聲音。我們三個（他、監製和另一演員）都對望了一下。」他更透露，高敏體質的演員在訪問期間已感不適，結束後頸上更浮現一條紅痕，回程時甚至暈車浪作嘔，與平時判若兩人。

而本次的演出場地香港藝術中心壽臣劇院，在他們口中，也是個「猛料」之地。「我跟你們說是真的『熱鬧』！」朱謙說，「去年做《一樓一會》，我『入台』第一天就頭痛。演出時，後台有些關不了的燈、逃生出口的燈會自己亮起來。」

張志敏亦表示到潘紹聰studio有奇異經歷。（攝：陳葦慈）

不過，他們並不覺得害怕。張志敏公道地說：「他們不是惡意的，亮的都是樓梯那些不影響演出的燈。我們覺得是『捧場』，證明我們的戲好看，他們很熱鬧地來看。」這份與「另類觀眾」共存的從容，或許正是這個團隊能駕馭恐怖題材的底氣。

連續三年，從《死鬼老婆》的親情、《一樓一會》的友情，到這次《請勿打擾》可能觸及的愛情，「恐怖在線」劇場系列雖然故事獨立，卻隱然形成了一個以「情」為核心的宇宙。「恐怖是一個手段，但我們最想觀眾得到的是一個訊息，是那個『情』。」朱謙說。他們追求的，是在驚嚇與搞笑的並行下，最終能觸動觀眾內心，帶來關於生命的思考。

【演出詳情】

名稱：《請勿打擾》

日期： 2025年10月24日至11月9日

地點： 香港藝術中心壽臣劇院

