林海峰葛民輝《笨蕉大劇院》　有別於一般舞台劇的劇場體驗｜何故

《笨蕉大劇院》是一套「關於舞台劇的舞台劇」，也是一套有關兩個失敗男人進入中年危機下如何自處，在矛盾掙扎裡重新尋找自我的「悲喜劇」。

文：何故



《笨蕉大劇院》海報

《笨蕉大劇院》由林海峰、葛民輝、韋羅莎及余家溢主演（柯煒林因為確診肺腺癌第四期，正接受標靶藥治療而辭演，其角色由余家溢替補），其他演員包括：陳瑋聰、房俊文、伍卓輝及黃瑞賢，鄧偉傑導演，李偉樂編劇，張銘耀擔任副導演及戲劇指導，陳輝虹擔任藝術總監，周怡及Anita Tong監製。由8月8日起的36場火速爆滿，其後加開14場，合共演出50場，本劇以「一笑難求」為宣傳，實際上是「一票難求」。

《笨蕉大劇院》的故事源自Quentin Dupieux導演的電影《YANNICK》，刊場裡的簡介很有趣：台上的他正在告別演出，台下的他即將告別世界，突然劇院傳出一吓槍聲「笨蕉」！從始他們彼此的世界都變了樣……（有理由相信是刻意將「從此」寫成「從始」）。「台上的他」是保保戲班創辦人保Sir劉保一（葛民輝 飾），「台下的他」就是保Sir的忠實粉絲Nick（林海峰 飾），Nick準備自殺前，購買黃牛票入場觀看保Sir一手包辦編劇、導演、監製、美術和總監，並且出錢、出力、包底和孭鑊，連同保保戲班首席女演員菲菲（韋羅莎 飾）和年度灸手可熱新人王Wilson（余家溢 飾）合演，「驚天地泣鬼神」的三十周年紀念壓軸鉅獻《雪山殺人事件簿》，因為不滿太多廣告植入，憤然離座卻誤入舞台，因為手上有槍，成為了此劇的導演，強迫三位演員和工作人員豪仔（陳瑋聰 飾）按照他的意願重新演出……

《笨蕉大劇場》劇照

《笨蕉大劇院》並非像導演鄧偉傑所說的「沒什麼大道理大訊息」，借用編劇李偉樂的分享，「呢個戲最後唔單止關於舞台劇，仲關於好多嘢：成就、地位、權力、期望、失望、放手、愛、遺憾、回憶」，另外，也諷刺了由沒有演技的偶像參演舞台劇、商業凌駕藝術、觀眾遲入場、以及演出時仍不關掉手機等問題，個別情節令人莞爾，甚至拍案叫絕。然而，本劇主題不算清晰，角色亦不夠立體，劇情更有點雜亂，特別是後半段，但勝在一再跟觀眾互動，台上台下打成一片，一同創造了難忘的劇場體驗。

《笨蕉大劇院》由軟硬天師破天荒再度合作，固然令人充滿期待，卻遺憾他倆並沒有預期中的擦出燦爛火花，最大問題是保Sir這個角色欠缺了發揮空間。保Sir為什麼要告別演出？是因為江郎才盡？意興闌珊？多年來艱苦經營保保戲班已經捉襟見肘？身心俱疲？或是另有新計劃？他跟菲菲究竟是什麼關係？他遇上Nick這個追隨了他「三十多年的極具文化修養的忠實觀眾」，是否還有更多不同的可能性，包括一起「繼續守護三十歲的保保戲班」？更重要的是，他會否真的想殺死那個令他看不順眼的Wilson？他會否真的打算在舞台上進行真實的「雪山殺人事件」？最重要的是，最後他是以什麼的心情去面對突然而來的「大叔的愛」？

《笨蕉大劇院》劇照

《笨蕉大劇院》的四位主角，林海峰無疑是焦點所在，葛民輝應該可以更搶戲，臨危受命的余家溢有驚喜，卻以韋羅莎最為突出，更成為了本劇的核心，她跟林海峰對峙的一段，可算是全劇的轉捩點，她絕對是本劇的MVP！林海峰帶動全劇的節奏，但他一開始在觀眾席上的演出，未必所有觀眾都會留意到，即使留意到他的存在，卻未能同時欣賞台上的演出，令人難以取捨。當然，即使只是聆聽他的「聲演」也不錯，至於選購了在他身旁位置座位的幸運觀眾，不只是值回票值，簡直是中了大獎！

《笨蕉大劇院》劇照

《笨蕉大劇院》作為一套「關於舞台劇的舞台劇」，重點是有別於一般舞台劇的劇場體驗。與此同時，作為一套兩個失敗男人重新振作的「悲喜劇」，重點是高潮時全場觀眾和兩位主角一起大叫「頂住呀！」。

《笨蕉大劇院》是一套充滿正能量的舞台劇，在「一笑難求」的當下，由軟硬天師為全場觀眾打氣！今時今日，大家都不容易，大家都要「頂住呀！」，特別是柯煒林，柯 Will Be Fine！頂住呀！

P.S. 好開心，提早到場，除了可以和四位主角在裝置裡拿着「笨蕉」合照，更重要是成功拍攝到每日有限額的人生四拍！

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



