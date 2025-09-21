坂本龍一早年寫真集沈寂30年首度公開　貼身紀錄教授曼哈頓一日遊

時間回到 1995 年，攝影師田島一成離開居住了三年的巴黎，搬到紐約。頭幾個月，都和日本音樂家鄭東和待在一起，也因為他的關係，認識了坂本龍一。

田島一成, 坂本龍一《A DAY WITH RYUICHI SAKAMOTO》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/JTBBpB）

當他們見到面的那天，田島一成就像是美夢成真一般，沒想過有朝一日能和自己的童年偶像面對面說到話，讓他既興奮又緊張。當他們討論著攝影與田島的影像作品，坂本龍一突然提出了一個令田島驚喜的想法：「何不由我當作你的攝影主題？」

從那時起，有近半年的時間，田島每週會固定拜訪坂本龍一的工作室，拍下他工作的模樣，編曲的樣子，兩人的合照，以及他和其他音樂家合奏的畫面──但過一陣子，田島就發現，他拍下的坂本龍一都是在工作，鮮少有戶外鏡頭，因此他提議：「要不要來場曼哈頓一日遊？」

從坂本龍一的工作室作為起點，他們穿梭於紐約聯合廣場、格林威治村、雀兒喜碼頭，以及蘇活區。從地鐵到街道，餐廳到咖啡廳，坂本龍一或在走路，在說話，或躺在地上，或坐在街旁──部分影像曾收錄於 1995 年的坂本龍一攝影寫真集《N/Y》，但完整的系列影像要直到 2025 的春天才集結成《A DAY WITH RYUICHI SAKAMOTO》攝影集出版。這些輕鬆又舒適的照片紀錄了坂本龍一的一天，捕捉到他年輕時的風采，私下生活的模樣，並在多年後的今日成為難得的歷史見證。

田島一成：「我對於當時 27 歲的我敢向坂本先生提出『要和你出去玩一天』的要求感到不可置信。但也因此，我非常感激 43 歲的坂本先生有著恢宏的度量，願意包容這樣一位年輕的攝影師。我認為坂本先生對自己和他人的創作都非常嚴格。但同時，他對創作本身也抱持著客觀公正的尊重。

對於坂本先生的去世我消化了一段時間，直至今日才有辦法閱讀他去世前出版的自傳。當他的工作室向我聯繫詢問是否有坂本先生的照片可以提供，我才重新回看了這些影像，霎時，回憶盈滿心頭：看著他穿著灰色短袖，上面都是汗的照片，像是又回到了那年在曼哈頓的夏天，我心中也再次充滿了感激。

我希望所有認識或不認識坂本龍一的的人都能享受這本攝影集，一本聚焦拍攝一位很有魅力的藝術家的一天的攝影集──最好是一邊聽他的音樂一邊看。」

日本攝影師田島一成， 1968 年生於東京。曾擔任攝影師五味彬的助理，現活躍於紐約與巴黎。身為時尚攝影師，他的作品廣泛見於廣告、MV、藝人和電視廣告等領域。

