全度妍《櫻桃園》劇評：百年經典成韓式群像劇 映射資本主義困局

【櫻桃園/全度妍/朴海秀/亞藝無疆/舞台劇/劇評】在劇場界，改編契訶夫（Anton Chekhov）的作品向來是艱鉅挑戰。這位俄國文豪的劇作以對人性的洞察、對時代變遷的捕捉，以及既是喜劇又是悲劇的筆法聞名。其中，他最後一部劇作《櫻桃園》（The Cherry Orchard）更是經典中的經典。



「亞藝無疆」藝術節2025開幕節目《櫻桃園》（海報）

【以下內容涉及劇透，讀者請自行斟酌。】

故事講述一個沒落貴族家庭，因無法面對現實，最終失去承載著家族榮光與童年回憶的櫻桃園。不僅關於家道中落，更是預示舊時代將終結，新時代必然來臨。一百二十年過去，當這個屬於19世紀末俄羅斯的故事，被澳洲鬼才導演西蒙．史東（Simon Stone）移植到2025年的首爾，會是怎樣一番光景？

《櫻桃園》為國際知名導演西門・斯通的作品，由康城影后全度妍及憑《魷魚遊戲》席捲全球的朴海秀主演，將俄羅斯戲劇大師契訶夫名作《櫻桃園》搬演至當代韓國。圖示《櫻桃園》的演出照片。（政府新聞處）

由「康城影后」全度妍與《魷魚遊戲》男星朴海秀領銜主演的韓版《櫻桃園》，交出了一份頗具時代感的答卷。不僅是將劇目韓國化，更可以說是對原作的一次現代「仿寫」。

從俄國莊園到首爾豪宅

契訶夫筆下的貴族地主柳苞芙（Lyubov），在韓版中化身為財閥家族千金宋道英（全度妍飾）。她不再是從巴黎揮霍歸來，而是結束了在紐約五年的逃避生活，回到首爾那座由父親在她16歲生日時所贈的玻璃大宅。這座豪宅，便是當代的「櫻桃園」。

在這座大宅中，還有其不諳世事、活在自己世界裡的兄長宋在英（孫尚奎飾）。他們所面對的，不再是解放農奴後崛起的商人，而是代表著新時代韓國資本力量的黃斗植（朴海秀飾）。

《櫻桃園》眾演員（LG Arts Center）

黃斗植的身份設定不再是農奴後代，而是宋家前會長司機的兒子。他童年時曾被宋道英溫暖以待，這份恩情成為他向上爬的動力，同時也像一道永不癒合的傷口，讓他即使功成名就，內心深處仍擺脫不掉那份自卑感。

導演兼編劇Simon Stone巧妙地將百年前的俄國故事移植至當代首爾，成果不僅沒有違和感，其在地化的處理更是令人驚艷。他身為澳洲人，卻對韓國文化的細節、語言幽默掌握得極為精準，足見其對文本深度消化後再創作的功力。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

劇中，當黃斗植苦口婆心勸說宋在英兄妹面對現實、賣掉部分家族產業以解決財困時，被後者以絮絮不休的陳年往事打發。黃斗植終於崩潰，對著彷彿陷入時間循環的宋在英怒吼：「你就跟牆上那小鳥掛鐘一樣，卜咕、卜咕，Fuck You!(뻐꾸，뻐꾸，박규！）」可以看到Simon Stone甚至能玩轉諧音梗，對韓式英文做出調侃，也為劇目帶來更具現代氣息的喜劇效果。

劇中那段複雜的三角戀，更是充滿了熟悉的韓劇味道。熟悉原著的觀眾會知道，契訶夫筆下已有女僕杜尼亞莎（Dunyasha）、笨拙的葉彼霍多夫（Yepikhodov）和自大的僕人雅夏（Yasha）之間的情感糾葛。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

而在這個版本中，就變成了女傭度娜、「備胎」司機藝彬與「渣男」秘書李主東的拉扯。三心兩意的女孩、不願給出承諾的「愛無能」精英男、默默守候最終卻「棄船逃生」的工具人，都像是我們在韓國戀愛綜藝或偶像劇中看過無數遍的經典人設，極具當代感。

不過，與其說這是老生常談，不如說是導演巧妙地證明了：那些我們以為屬於當代的「人設」，早已在文學經典中出現，只是換上了不同外衣。

無處可逃的玻璃囚籠

這次演出的舞台設計，是其好看的另一關鍵。整個舞台就是一座巨型的兩層高透明玻璃屋，所有故事都在這個空間內同步發生。

其中最令人印象深刻的一幕，莫過於導演將三個場景交錯並置：樓上，二女兒海娜正與男友邊東林嘗試親熱；樓下客廳，母親宋道英醉醺醺地躺在沙發上，甚至荒唐地為樓上的女兒加油打氣；而在屋外（舞台的更高層），則是女傭、司機與秘書正在激烈爭吵。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

導演以聲音作為線索，讓觀眾的注意力在三個空間中不斷切換，完美呈現了這個家庭內部倫理的崩壞、慾望的橫流與溝通的徹底失效，創造出一種極具現代感的窺視與焦慮感。誠然，這種處理手法犧牲了「留白」，卻也精準地描繪了我們這個被信息、慾望和資本追趕，無處可逃、無暇喘息的加速時代。

《櫻桃園》的演出照片（政府新聞處）

這座玻璃屋的崩塌，在劇中以兩幕極具象徵意義的場景呈現。先是幕後人員手持鼓風機，將滿地黑色塑膠碎屑向上吹起，如同一場黑色的暴風雪，侵蝕著這座曾經的家園；待到黃斗植宣布買下房子後，他們則身穿工作服走上舞台，偽裝成搬家工人，將屋內的一切清空。台前與幕後的界線被打破，戲劇與現實在此刻完美融合，宣告了一個時代的落幕。

內斂 vs. 爆發

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

談及這次演出，兩位主角的表演絕對是核心亮點。全度妍時隔27年重返劇場舞台，她所飾演的宋道英，是一個極其複雜且難以駕馭的角色。這個人物的核心悲劇在於，她不是沒有意識到危機，而是選擇了逃避。她沉溺於過去的創傷（丈夫早逝、幼子意外身亡）與輝煌，用酒精和不合時宜的調情來麻醉自己。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（LG Arts Center IG）

這個角色沒有太多大開大合的戲劇性爆發，其難度在於如何用日常化的、細膩的表演，去呈現內心的千瘡百孔。這種「收」，或許比「放」更考驗功力。她精準地傳達出角色的虛榮、天真、自私與脆弱，人物可悲又充滿魅力，讓觀眾無法全然憎恨她，反而會對她那種不願長大的任性，產生一絲複雜的憐憫。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（LG Arts Center IG）

與全度妍的內斂形成對比的，是朴海秀的驚人爆發力。他飾演的黃斗植，是全劇最大的動能來源。他務實、強大，卻又被出身的自卑感所束縛。當他所有的善意提醒都被無視，最終親手買下這座莊園時，張狂的喜悅、復仇的快感以及對昔日恩人的愧疚以同時迸發，展現了演員驚人的能量，為劇情推進帶來了爽快的打擊感。

《櫻桃園》演出照片（LG Arts Center IG）

新時代的資本主義困境

契訶夫的《櫻桃園》寫於1904年，俄國第一次革命的前夜，空氣中瀰漫著山雨欲來的緊張氣息。劇中的大學生特羅費莫夫，正是當時激進知識分子的縮影。在韓版中，這種革命的迫切感自然不復存在。取而代之的，是當代社會中另一種意識形態的交鋒。

宋道英的女兒海娜（李智慧飾），從普林斯頓畢業後，正在紐約大學攻讀電影；她的男友邊東林（南允浩飾），則是一位不斷攻讀博士學位的理想主義者。他們代表了當代受過良好教育、信奉自由主義（Liberalism）的年輕一代，口中談論著改變世界，卻往往流於空談。他們與黃斗植所代表的實用主義、資本至上的價值觀形成了鮮明的對比。

《櫻桃園》一眾演員謝幕時感謝觀眾的支持。（政府新聞處）

雖然將作品搬到當代，削弱了原作鄰近革命的歷史厚重感，卻也巧妙地映照了當下全球社會的普遍困境：在財閥文化與資本主義的進一步侵蝕下，階級固化、貧富懸殊，而知識分子的理想主義，在現實面前又顯得何其蒼白。這齣劇不再是關於一個階級取代另一個階級的宏大敘事，而更是映照當代韓國，乃至整個東亞社會在高速發展後所面臨的困境。

導演曾說過：「在這個時代的香港，有人來看一齣澳洲導演改編自俄國劇本的韓國戲劇，已經是一個很偉大的連結。」或許這正說明了經典作品的生命力，改編的意義不在於一成不變全然復刻，而在於能與不同時代的觀眾產生新的對話。當我們坐在劇場中，看著首爾的故事，或許也會照見自身的焦慮與惘然。

（本文不代表藝文格物立場。）