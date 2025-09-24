書介｜從國宴到國際　白酒如何變潮？十二香型帶你認識中國味道

中國白酒是中國的軟實力代表之一，擁有深厚的文化底蘊，非常值得大家認識及了解。然而中國白酒經常予人「杯杯清」、酒精濃度高、價格高昂的印象，令人望而生畏。有見及此，首位考獲CBC中國白酒進階資格的香港人方啟聰（Tomy Sir）撰寫《中國白酒潮得起》，透過介紹中國白酒的多樣性及可能性，帶領讀者品味中國白酒，了解中國白酒的無限可能。

《中國白酒潮得起》（書封）

中國白酒分為十二種香型，包括濃香型、醬香型、清香型、米香型、鳳香型、兼香型、芝麻香型、馥郁香型、豉香型、老白乾香型、特香型和藥香型。各酒廠依據當地的風土條件、習俗，衍生不同釀酒工藝，造就十二種不同香氣、味道及組合變化。例如起源於廣東的豉香型白酒玉冰燒，首創的「肥肉釀浸」就是參考廣東人以珍奇異獸釀酒的習慣，嘗試把肥豬肉浸泡在蒸餾酒內，成功釀出甘甜、酒體飽滿的酒。醬香型白酒的代表貴州茅台酒，採用的紅纓子糯高粱產自貴州赤水河上流。高粱堅實且糯性高，吸水性強，能抵受12987工藝的長時間及多次翻造和蒸煮，才能釀造出優質的醬香型白酒。米香型白酒在南方更流行，是因為南方溫暖潮濕，比北方更容易種植大米，更能釀造出米香濃郁的酒。認識十二種香型，不但能加深對中國白酒的認識，更能認識中國各地的風土人情，了解前人的智慧。

中國白酒分為十二種香型，包括濃香型、醬香型、清香型、米香型、鳳香型、兼香型、芝麻香型、馥郁香型、豉香型、老白乾香型、特香型和藥香型。（圖片由作者提供）

建國後，官方開始形成在國宴享用中國白酒的習慣，加上政策的支持，使中國白酒在飲食文化上扮演重要角色。隨著近年嚴控三公消費，各品牌不再只聚焦國內市場，更嘗試推動發展海外市場。然而二〇二四年，中國白酒雖然成為全球消耗總額最高的烈酒，但市場滲透率仍不及伏特加和威士忌。

要成功拓展國際市場，擠身烈酒的國際賽道並非易事。Tomy Sir認為要成功「出海」，策略要兼具長遠性及洞察力。透過創新思維，破除固有想法，讓中國白酒成功融入各地餐飲文化之中。例如以「逐杯慢嚐」的方式，讓人淺嚐及比較不同風格的中國白酒，感受各香型的風味變化；以配搭不同國家菜系的方式，使食材的口感與酒精的辛辣相輔相成，互相輝映。其中包括以西班牙海鮮飯配搭特香型白酒，微甜的酒可以中和海鮮飯的鹹和酸，使海鮮味更突出。

近年不少酒廠積極推出各種聯乘產品，包括提出茅台雪糕，玉冰燒咖啡等，藉以推廣至年輕市場。（圖片由作者提供）

除了國際市場，近年不少酒廠積極推出各種聯乘產品，包括提出茅台雪糕，玉冰燒咖啡等，藉以推廣至年輕市場。領導中國白酒的七大品牌，亦宣布推進申請非物質遺產名錄。雖然要成功輸出文化還需要很長的時間，但只要懷抱既尊重傳統又創新的想法，定必能讓中國白酒「潮」起來。

