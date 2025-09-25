蘇富比佳士得富藝斯秋拍預展重磅對決 奈良美智、畢加索成焦點！

【拍賣/藝術/展覽】每年九、十月，香港的秋季拍賣都是全球藏家與藝術愛好者的焦點所在。經歷了幾年市場調整，今年的秋拍顯得格外熱鬧。



有趣的是，今季蘇富比（Sotheby's）、佳士得（Christie's）與富藝斯（Phillips）都帶來奈良美智作品，或許與藝術家近期在倫敦舉辦的大型展覽不無關係。而蘇富比與佳士得更上演了一場畢加索的隔空對話，各自呈獻一幅珍罕的男、女半身肖像。

在這些動輒估價過億的天價藝術品落槌成交、再度隱入私人收藏之前，免費向公眾開放的預展，正是普通藝術愛好者能近距離欣賞大師真跡的黃金機會。 現在就為大家送上這份預展懶人包，看看今秋有何不容錯過的亮點。

蘇富比（Sotheby's）

蘇富比今年的佈局極具巧思，不僅帶來一系列為香港秋拍量身打造的亞洲現當代藝術鉅作，更帶來了多個充滿故事性的專題，讓藝術愛好者大飽眼福。

在今季的「奈良美智之戰」中，蘇富比以一幅博物館級鉅作《等不及夜幕降臨》應戰。此畫繪於2012年，描繪了一個頭上長著小尖角、露出獠牙的「夜之子」形象。此作是奈良「夜之子」系列中尺幅最大的已知畫布作品，更曾在橫濱美術館、倫敦Diary Art Centre等多個重要機構展出，並作為奈良首場大型個展的宣傳海報，其代表性無可置疑，估價高達6,500萬至8,500萬港元。

巴布羅・畢加索《男子半身像》，1969年作（Sotheby's）

同時，蘇富比帶來了一幅創作於1969年的畢加索《男子半身像》。畫中主角是藝術家晚年創作中標誌性的「火槍手」形象，象徵著他向林布蘭等古典大師看齊的雄心。有趣的是，這幅畫的媒材並非普通畫布，而是罕見的瓦楞紙板，反映了畢加索晚年創作時不受拘束、信手拈來的自由心境。

本季蘇富比的另一大亮點，是「羅伊的李奇登斯坦們：朵樂絲與羅伊・李奇登斯坦伉儷珍藏」中的五件作品。這位普普藝術巨匠對東亞藝術的迷戀鮮為人知，而這批作品正揭示了這段跨越半世紀的東方情緣。

羅伊・李奇登斯坦《遠景與橋》，1996年作（Sotheby's）

領銜的《遠景與橋》靈感源自宋代山水畫，藝術家以其標誌性的班戴圓點和硬朗線條，重新演繹了東方山水的空靈意境。同場的《睡蓮與日式橋》則是他向莫內致敬之餘，融入日本浮世繪工藝思考的結晶。

羅伊・李奇登斯坦《睡蓮與日式橋》，1992年作（Sotheby's）

除了香港的拍品，蘇富比更在香港預展展出來自紐約十一月重磅拍賣的傳奇慈善家普立茲克夫婦（Cindy and Jay Pritzker）私人珍藏的印象派及現代藝術鉅作。當中包括文森・梵高（Vincent van Gogh）、保羅・高更（Paul Gauguin）及卡米耶・畢沙羅（Camille Pissarro）的博物館級作品。能在香港親眼目睹這些大師真跡，絕對是一場千載難逢的視覺盛宴。

【展覽資訊】

名稱： 蘇富比2025年香港秋季拍賣預展

預展日期： 即日至2025年9月28日

地點： 香港蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場一期五樓）

拍賣日期： 2025年9月28日至29日



佳士得

佳士得今年的秋拍陣容堪稱星光熠熠，尤其在西方經典大師板塊，實力宏厚。

領銜晚間拍賣的，正是畢加索於1944年創作的鉅作《女子半身像》。畫中主角是他的情人兼繆思、超現實主義攝影師朵拉・瑪爾（Dora Maar）。這幅畫繪於德國佔領巴黎的尾聲，畫中人深邃的眼眸流露出憂慮與希望交織的複雜情感，是畢加索二戰時期最震撼人心的代表作之一。在私人收藏家手中沉寂超過25年後再度亮相，估價高達八千六百萬至一億零六百萬港元，無疑是本季最受矚目的作品之一。這幅《女子半身像》正好與蘇富比的《男子半身像》形成一男一女的有趣對照。

另一位現代藝術巨匠趙無極亦是晚拍焦點，其首現拍場的「狂草時期」矚目鉅作《17.3.63》氣勢恢宏，備受期待。

莫內《午後光影下吉維尼的春天》（Christie's）

而印象派大師莫內（Claude Monet）描繪其靈感源泉吉維尼春色的《午後光影下吉維尼的春天》亦是本季一大亮點，此作來源顯赫，曾由莫內最重要的畫商購得，近百年後再度釋出。

另一大焦點，則是英國國寶級藝術家大衛・霍克尼（David Hockney）的鉅作《桌上言歡》。這幅長達兩米的雙聯屏創作於1988年，正值藝術家創作巔峰，他以多重視角探索空間的奧秘，將室內景物與戶外風景交織，既有立體派的影子，也向馬蒂斯的剪紙藝術致敬。這次佳士得帶來霍克尼作品，可能是要延續早前巴黎路易威登基金會為他舉行盛大回顧展所引發的熱潮。

奈良美智《Mumps》（Christie's）

佳士得今年選擇將奈良美智作品《Mumps》安排在日間拍賣中，同場的日間拍賣亦有英國著名浪漫主義藝術家約瑟夫·威廉·透納（J.M.W. Turner）的風景作品首度亮相亞洲，為藏家帶來多元選擇。

約瑟夫·威廉·透納（J.M.W. Turner）作品（Christie's）

【展覽資訊】

名稱： 佳士得2025年香港秋季拍賣預展

預展日期：即日至 2025年9月26日

地點： 佳士得亞太區總部，中環美利道2號 The Henderson 6樓

拍賣日期：2025年9月26日至27日



富藝斯

今年適逢富藝斯進駐亞洲十週年，他們顯然有備而來，以一系列重磅作品慶祝這個里程碑。

領銜之作，正是一幅首次現身拍場的奈良美智鉅作《粉紅》。此畫繪於2000年，這一年對奈良的藝術生涯而言是個重要的轉捩點，他目前拍賣紀錄最高的兩件作品都誕生於該年。據資料顯示，奈良在2000年僅創作了33幅畫作，當中採用與《粉紅》相同「半身肖像」構圖的更只有11幅，而《粉紅》更是藝術家至今僅有的四幅同名作品之首，其珍罕程度不言而喻。畫中女孩以簡約線條勾勒，眼神流露著複雜難解的情感，層層疊加的壓克力顏料，彷彿記錄了藝術家創作時的呼吸與節奏。

除了晚拍的《粉紅》，富藝斯在日間拍賣同樣端出奈良美智的《浪遊浮世系列（十六張一組）》，這組木刻版畫是藝術家對日本傳統浮世繪的挪用與再創作，充滿其標誌性的叛逆童趣，輕鬆好玩，展現了其創作的另一面向。

此外，富藝斯亦帶來了趙無極的《27.01.86》。這幅作品氣勢磅礴，畫中結構猶如一棵生命之樹向無垠空間延展，後來更成為1988年首爾奧運宣傳海報《生命之樹》的原型，其藝術史地位超然。

而西方藝術方面，美國普普藝術大師湯姆・衛索曼（Tom Wesselmann）的《吸煙者#17》亦是焦點，其標誌性的紅唇與香煙，充滿電影感張力。這件作品曾在2007年創下藝術家的世界拍賣紀錄，由同一藏家珍藏18年後再度釋出。

【展覽資訊】

名稱： 富藝斯2025年秋季拍賣預展

預展日期： 即日至2025年9月28日

地點： 富藝斯亞洲總部（西九文化區柯士甸道西8號）

拍賣日期：2025年9月27日至28日



邦瀚斯

勒邁耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）《林中祈願‧巴厘》（Bonhams）

邦瀚斯（Bonhams）憑藉其獨特的定位和專長，帶來了同樣不容錯過的精彩作品。邦瀚斯一直深耕東南亞藝術板塊，今年他們帶來了比利時藝術家勒邁耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）的罕見佳作《林中祈願‧巴厘》。這幅畫描繪了巴厘女子在林中祈禱的靜謐景象，自1933年被藏家購藏後，歷經近一個世紀的沉寂，首次亮相拍場，其背後的故事和傳承價值引人入勝。

為紀念新加坡建國六十週年，邦瀚斯還特別呈獻了鍾泗濱、陳文希等新加坡藝術大師的作品，梳理了新加坡藝術的發展脈絡，別具歷史意義。

【展覽資訊】

名稱： 邦瀚斯2025年香港秋季拍賣預展

預展日期：即日至2025年9月26日

地點： 邦瀚斯香港拍賣中心（金鐘太古廣場一座20樓）

拍賣日期：2025年9月26日



保利拍賣

周春芽《桃花》（Poly Auction）

保利香港拍賣（Poly Auction）則繼續發揮其在中國藝術領域的強大優勢。本季由中國當代藝術名家周春芽的巨幅雙聯作《桃花》領銜，估價待詢，顯示出極高的市場期待。藝術家以極具表現力的筆觸，將傳統文人意象的桃花轉化為充滿生命力的當代視覺符號。

此外，吳大羽充滿京劇動感的《京韻-52》、余友涵融合道家思想的早期抽象經典《圓 87-2》，以及國際雕塑大師安尼施・卡普爾（Anish Kapoor）的紅色鏡面作品，都體現了保利在中西藝術對話上的視野。當然，其傳統強項中國古董珍玩和古代書畫亦有元代官鈞窰鼓釘洗等重器坐鎮，展現了其全面的徵集能力。

【展覽資訊】

名稱： 保利香港2025年秋季拍賣預展

預展日期： 2025年9月26日至30日

地點： 富藝斯亞洲總部（西九文化區柯士甸道西8號）

拍賣日期： 2025年9月30日起

