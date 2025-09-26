薄扶林水塘：《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》｜開卷樂

我們現在扭開水龍頭便能享有乾淨的自來水，然而香港開埠初期卻一水難求，水務基建成為政府首要任務。「香港開埠歷史和水務息息相關，所以水務歷史就是香港發展歷史。」社企創辦人Ling形容當年水務基建的決策過程充滿挑戰和趣味，她憶述自己做導賞的緣故，機緣巧合下認識了土木工程師陳子浩和黃曦諾，他們兩人均在水務署工作多年，且專門研究香港水務歷史。Ling更找來了從事新聞與文字工作多年的蔡元貴，四人合寫了《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》一書，疏理了香港水務歷史和發展。

文：香港電台開卷樂｜原題：薄扶林水塘：《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》（上）



全書共有四章，第一章「香港水務開拓時代」講述香港最早期水塘建設的情況；第二章「早年水務工程的華人傳說」記述了陳亞東、吳子美、吳子楚等人在香港水務發展中的重要事跡；第三章「古今水務設施導賞」介紹古蹟配水庫和現存廢棄水務遺蹟等地方；最後一章「幽微的水務遺事」補充日佔時期供水狀況，以及送水一個半世紀的古水道等被遺忘的水務歷史。

薄扶林水塘工程

香港島的薄扶林水塘是香港第一個水塘。（圖片來源：Wikimedia Commons）

十九世紀時，時任港督羅便臣爵士為了解決香港供水問題，遂以賞金一千港元，徵求各方提供充足潔淨水的方案。皇家工兵隊的文職工程監督羅寧突圍而出，提出興建薄扶林水塘，也就是香港第一個公共水塘。書中提及薄扶林水塘工程在延期和超支情況下，最終於一八六三年以總成本十七萬港元完成。當初為了減少開支，將原本計劃的水塘容量由3000萬加侖，減至200萬加侖。修訂後的工程雖省下公帑七百多元英鎊，但儲水量卻僅比一個水缸稍大。當時大量內地移民湧入，用水量大增，工程完成一年後存水量已不敷應用。大潭水塘的設計者裴樂士曾批評，薄扶林水塘需要另行加建，非但不能節省金錢，反導致虧損。

水務建議「超前部署」

黃昏的薄扶林水塘（北潭坳blog授權使用）

十九世紀末，香港公共衛生問題嚴重，罹患疫癘致死的英兵人數眾多，薄扶林水塘供水量又不敷應用，提供充足潔淨水成為當時政府的首要任務。然而在一八七七至一八八二年，時任港督軒尼詩爵士與裴樂士，就改善華人衛生問題上產生分歧，於是英政府理藩院決定委任工程師奧斯伯．查維克來港進行調查，並向理藩院提交報告。

查維克發現香港供水情況不理想，如水管漏水等問題浪費了不少潔淨水，遂提出多項方案，從多角度嘗試改善香港的供水量和水質。Ling指出查維克當年提出很多水務改革，雖並非全部落實，但當中不少建議均是「超前部署」，例如以「水年」作統計周期，收集總集水量及耗水量的資料，又提出以海水沖廁等，這些建議為二十世紀香港水務發展奠定路向，可算是香港水務的奠基者。上述只是香港水務歷史的一小段，下回再為讀者們探索城門水塘、配水庫等香港水務史上重要的建設。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）