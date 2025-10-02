專訪香港首位LOEWE工藝獎決賽入圍者吳頴賢　新作亮相典雅藝博

【專訪/藝術/工藝】在當代工藝的世界裡，有一個獎項被譽為「工藝界的奧斯卡」，它代表著全球手工藝創作的最高殿堂之一，那就是LOEWE羅意威基金會工藝獎。每年，它從世界各地數千名頂尖創作者中，遴選出30位入圍者。



木藝家吳頴賢（Didi Ng）（攝：黃寶瑩）

而就在不久前，這個名單上，迎來了史上首位來自香港的決賽入圍者，他就是木藝家吳頴賢（Didi Ng）。他將堅硬的木材，雕刻成布料褶皺的形象，顛覆人們對材質的想像，也征服了國際評審的眼光。

今年秋天，這位在國際舞台上聲名鵲起的藝術家將「回家」。他將在城中藝術盛事《典亞藝博2025》（Fine Art Asia）的首屆「工藝當下」（CRAFT Now）展亭中，舉行他本年度在香港的首次展覽。在展覽前夕，我們與這位剛從赫爾辛基回港的藝術家進行了一場對話，探索他入圍LOEWE工藝獎決賽的經歷、創作理念以及對工藝的理解。

一通來自LOEWE的「詐騙電話」

每個創作者的生涯，或許都需要一個被世界看見的契機。對Didi而言，這個契機來得有點戲劇性。

吳頴賢是史上首位來自香港的LOEWE羅意威基金會工藝獎決賽入圍者（攝：黃寶瑩）

「其實很意外，」談及入圍LOEWE工藝獎決賽的經歷，Didi憶述，「他們是用電話通知的。當時我正在芬蘭的工作室埋頭苦幹，電話響起，對方說：『你好，我們是西班牙LOEWE打來的。』」他眼中閃過一絲慧黠，「老實說，我第一反應是，這聽起來很像詐騙電話。」

直到對方清晰地告知他已入圍最終30人名單，作品將直接運往馬德里展出時，他才意識到，這通電話並非惡作劇，而是來自國際頂級工藝殿堂的入場券。「那一刻的反應是完全沒有想過的，」他坦言，「因為之前也參加過幾屆，沒想到今年能入圍。」這份來自國際的肯定，不僅為他的藝術生涯打開了更廣闊的大門，也成為他今年回到香港展覽的重要催化劑。

為典亞藝博而生的新作

Didi這次回到香港，為《典亞藝博》的「工藝當下」展亭帶來了四件作品。「這次帶來的作品，可以說是《Pleats》（褶皺）系列的一個延續和拓展。」Didi向我們介紹道。焦點之一，是一張名為《Pleats Bench No. 3》的長凳。它延續了系列標誌性的褶皺質感，卻以傢俬的形式呈現，邀請觀眾在欣賞其雕塑美感的同時，也能想像與之互動的可能。

吳頴賢新作《Pleats Vase No. 14》（攝：黃寶瑩）

另一件矚目的作品，是高達92公分的《Pleats Vase No. 14》。這件作品是Didi為典亞藝博特別創作，是他同系列中尺寸較大的作品之一，其流暢線條與巨大的體量感，將木材的表現力推向了新高度。此外，還有一件小型的花瓶和一對掛牆雕塑，共同構成了他這次「回家」展覽的內容。

劈開、傾聽、再重組

看著Didi的作品，幾乎所有人腦中都會浮現同一個問題：這到底是怎麼做到的？

吳頴賢新作《Pleats Vase No. 14》（攝：黃寶瑩）

Didi揭開了謎底，「它是由一塊木板，順著紋理劈開，再重新拼接組合而成的。」這個過程，與其說是雕刻，不如說是一種解構與再造。Didi解釋，他會先選定一塊木板，這塊木板的高度，基本就決定了花瓶的高度。

然後，他會像劈柴一樣，將木板劈成許多帶有自然斷裂面的細長木條。「我怎麼拼接這些木條，作品的最終形態就會跟著改變。我的目的不是想把它『雕』成某個特定的形狀，而是想在拼接時，既保留樹木纖維最原始、最自然的肌理，同時你又知道這是人手製作的痕跡。」

吳頴賢新作《Pleats Vase No. 14》（攝：黃寶瑩）

這種創作方法，源於他的創作理念：「在鋸木廠，一棵圓筒形的樹幹被切割成一片片方形的木板，這是一個工業化的過程，它拿走了木材原本的有機性。我的工作，就是想將這部分被拿走了的『自然性』帶回來。」這是一種充滿敬意的「人為干預」，目標不是征服材料，而是幫助材料「回家」，回到它更本真的狀態。

從香港到芬蘭

吳頴賢在一次偶然機會下決定到芬蘭阿爾託大學（Aalto University）留學。（攝：黃寶瑩）

Didi對木材的深刻理解，與他從香港移居芬蘭的經歷密不可分。「在香港，所有木材都是進口的，你會覺得它很珍貴。但在芬蘭，木材是最主要的自然資源，非常普遍。」他回憶道，芬蘭人對木材有種「塵歸塵，土歸土」的豁達，這種觀念讓他得以擺脫束縛，更大膽地去實驗。「物料更容易取得，讓我有更多自由度去試錯。」

他前往芬蘭的初衷，源於對傢俬設計的熱愛。「我本來的志向是做傢俬設計，但香港基本上沒有這個工種。」一次偶然，他在雜誌上看到芬蘭阿爾託大學（Aalto University）學生的作品，深受震撼，便下定決心遠赴求學。「當時想，如果學校收我，我就去讀書；不收我，我就繼續打工。」

左起：藝術公關文嘉麒、典雅藝博總監及聯席主席鄭維揚、吳頴賢以及典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強（攝：黃寶瑩）

幸運的是，他被錄取了。然而，讀了兩年傢俬設計後，他發現自己內心深處更嚮往雕塑創作。恰逢新冠疫情爆發，學校停課，Didi卻因為在工作室兼任師傅，擁有一把能自由出入的「金鑰匙」。那段時間，成了他意想不到的「閉關修煉」期。「我可以在工作室裡，不受打擾地發展自己的創作，」那段經歷，為他日後獨特的藝術風格奠定了堅實的基礎。

他標誌性的《Pleats》系列，正是在碩士論文的研究過程中誕生的。「芬蘭的研究確認過程可以長達四年，讓我有充足的時間慢慢發展。」他從研究木材的質感開始，從一塊塊飾板（Panel），到最終創作出第一個器皿（Vessel），「我將每一個實驗作品都視為一件最終作品，但每一件都會有微妙的改變。」從No. 1到今天展出的No. 14，這個系列記錄了他與木材對話、共同進化的完整軌跡。

藝術家？設計師？還是工匠？

看著Didi的作品，人們很難簡單地將其歸類，是傢俬、工藝品還是藝術品？那麼，Didi自己如何定義身份？

吳頴賢表示自己同時涉足傢俬、工藝品以及藝術品多個領域（攝：黃寶瑩）

「我每樣都會做，但會分得很開。」他的回答很清晰。「對我來說，藝術是由內到外的。你對世界有感悟，認為世界需要知道這個訊息，於是你把它傳達出去。而設計是由外到內的，例如椅子最重要是讓人坐，它有一個很明確的外部目的。」

他認為這兩者之間存在重疊的模糊空間，而「工藝」（Craft）則是支撐這一切的基石。「像《Pleats》系列，我會視它為偏向藝術的雕塑，但它需要工藝去支撐。沒有精湛的工藝，這件事是成就不了的。」他並不試圖模糊界線，而是在每個領域中，都以最真誠的態度去探索。

吳頴賢認為《Pleats》系列是偏向藝術的雕塑（攝：黃寶瑩）

訪問的最後，我們問了他一個或許有點「老土」的問題：對於香港有志於創作的年輕人，你有什麼建議？Didi笑了，坦誠地說：「我的答案可能也很老土。」他認真道：「我覺得最重要的，是『了解自己』。做藝術，了解自己這件事很難做到，而且要花極多的時間。還有，天賦關係不大，『堅持』才是最重要的。真的。」

Didi的作品將於10月4日至7日於《典亞藝博》展出，對其作品感興趣的讀者，也可以關注他的社交媒體，了解更多。

【活動詳情】

名稱：典亞藝博 2025

場地：香港會議展覽中心展覽廳 1E

日期：2025年10月4日至7日

