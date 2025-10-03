城門水塘《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》｜開卷樂

社企創辦人Ling與土木工程師陳子浩、黃曦諾及從事文字工作的蔡元貴，合寫了《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》一書，介紹香港水務歷史和發展。

文：香港電台開卷樂｜原題：城門水塘《唯水是問：隱藏於香港水務歷史的人和事》（下）



完善供水系統

二十世紀初，香港人口暴增，政府急切發展大型水務系統。水務局助理工程師韓德臣將焦點落在城門谷，因為大帽山山麓沒有遮擋，能有效收集雨水，山上眾多溪流，水源充沛，故建議在城門谷建設水塘，將山上原水輸送到九龍等地供更多居民使用，也藉此完善全港的供水系統。這個城門谷計劃先在大帽山北、東、南至西南山麓，合共選出九個地點興建水塘，再以由北向南流的輸水道，由九龍接收水塘收集得來的原水，再到石梨貝濾水廠過濾，經海底管道，最後直到港島的配水庫。

在水位低的時候，城門水塘水畔千層的景色。（顏銘輝攝）

計劃的第二期為興建城門水塘主壩。水壩一般是由土石建成的土壩，或是以混凝土建成的混凝土壩，城門水塘大壩卻是用砂、大石及混凝土複合物料組成。城門水塘的選址曾發生輕微地震，可能危及水壩結構安全。水壩設計者W. Binnie利用銅片互扣混凝土板，砌成水壩上游面的擋水部件；下方則以混凝土板連接「混凝土止推承座」和大石，再利用大石以反作用力支撐總體結構，防止水壩移位。中間的虛位則以砂礫填補，增加物料接觸面，令內部結構均勻受力，確保水壩穩固。水壩內設檢查通道，讓工作人員定期進入檢查水壩結構。Ling形容這是一項非常浩大的工程，其所採用的技術更是前無古人，獲譽為「亞洲第一壩」。

克服熱帶疾病

城門水塘主壩（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

城門水塘工程並不簡單，除了要克服地勢問題外，更需應付熱帶疾病。由於城門谷的地形易積水窪，造成蚊蟲滋生，Ling指當時負責建城門水塘的外聘工程師G.B. Gifford Hull在新加坡吸收了當地的經驗，發現工人們的健康是工程進度的關鍵，因此當時多項水務工程中，只有城門谷工程將防治瘧疾費用納入預算，工程更預先建設一套防瘧疾的排水系統，並建造工地醫院。醫院設有病床和駐場醫護，適時為染病的工人提供治療。只要工人得到及時治療，工程進度便免受影響。

水務背後趣事

除了認識水務工程外，書中亦記錄了不少香港水務背後的故事。城門水塘原本的名字叫做「銀禧水塘」，一九三五年興建水塘時適逢英皇佐治五世登基二十五周年，殊不知在一年後，當水塘建成了，但英皇卻駕崩，最終「銀禧水塘」這個名字被棄用。

城門水塘「一城山色半城湖」，令人驚嘆這裡是香港？（黃偉民攝）

又如在部份居於港島中西區己連拿利居民的集體回憶中，該帶地區稱為「鐵崗」，這可能源自當年連接己連拿利交界的干德道一處負責供應食水予中區的地標式巨型鐵水缸群，以「鐵缸」作為非官方稱呼，其後亦因「鐵缸」誤寫成「鐵崗」。這些水務故事向讀者展示了香港水務歷史的不同面貌。

