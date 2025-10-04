尋訪林則徐之一：從香港到虎門的文化旅程｜林則徐虎門銷煙以外

當我們談及林則徐，大多數人腦海中最先浮現的，必然是「虎門銷煙」的壯舉。然而， 這位清代晚期的政治家和思想家，與我們腳下的許多土地，比我們的認知有著更深的牽連。香港、珠江口、虎門炮台，甚至遠赴新疆的流放之路，每一步都承載著中國近 代的啟蒙與傷痛。香港電台最新推出的紀錄片《林則徐：虎門銷煙以外》，正是帶著 觀眾踏上一場跨越時空的文化旅程，一路追索林則徐走過未盡的篇章。

（圖片來源：香港電台）

中環石板街──歷史從街名開始低語

香港的心臟地帶，中環的砵甸乍街，人潮熙攘、商鋪林立。這條石板路，以「砵典乍」 （Pottinger，即香港首任總督璞鼎查）命名，看似是打卡旅遊點，卻暗藏一段沉重的 歷史。

1842 年，正是由這位砵典乍簽下《南京條約》，開啟了香港作為殖民地的一百五十餘 載。當旁白在片中沉聲道出當時被貶官的林則徐於甘肅路途中得知香港割讓消息的 「切憤殷憂」，我們才恍然，腳下的石板路，承受過多少國恥與悲憤。

走在這裡，若僅僅視之為旅遊地標，便錯過了它作為歷史見證的重量。

尖沙咀與東涌──炮台遺跡下的失落

乘坐渡輪到達尖沙咀，今日是霓虹閃爍的購物天堂。然而紀錄片帶我們重拾另一個面 貌：林則徐親自奏請修築的尖沙咀炮台，早已化作商場地基；另一座官涌炮台，則隱 沒於佐治五世紀念公園孩童的笑聲裡——在繁華與閒逸背後，原來曾經埋伏著守衛國 門的堅決意志。

根據《廣東通志》記載，嘉慶二十二年（一八一七年）曾在大嶼山東涌石獅山腳建造 兩座炮台。一九八〇年，東涌碼頭附近臨海的山坡上發現炮台遺蹟。清除叢生雜草後， 顯露了一道曲尺形的圍牆，牆角有一處平台，可能是擺放大炮所用。「東涌小炮台」 於 1983 年列為古蹟。

（圖片來源：香港電台）

走遠一點去到東涌，靠海邊的一隅，仍靜靜佇立著一個沒有炮台的 「東涌小炮台」，令人難以將它與林則徐當年保衛香港的雄圖壯志聯想起來。反觀位處東涌下嶺皮村的法定古蹟「東涌炮台」，六門大炮依然保存良好。火炮專家劉鴻亮 教授專程來港考察，一看炮上鑄刻的年份，便知道這是鴉片戰爭後才添置的。倘若想 親眼見證這場戰爭的歷史，必定要前往它的主戰場——廣東虎門。

虎門炮台群是鴉片戰爭的主戰場，收藏大炮大概有200多門，是中國目前沿海炮臺展覽與收藏火炮最多的一個單位。（圖片來源：香港電台）

虎門──見證三防線的悲壯

虎門炮台群並非孤立的遺跡，而是當時最嚴密的三道防線：沙角、大角炮台組成的第 一道；橫檔、威遠、靖遠炮台等主陣地形成的第二道；再往內，則是大虎山炮台的最 後屏障。站在今日的威遠炮台，俯瞰珠江口，耳畔彷彿仍回蕩著炮火轟鳴與將士怒吼。

紀錄片不僅重現了英軍憑藉船速與火炮射速碾壓清軍的場景，更細膩講述林則徐最信 任的戰友——廣東水師提督關天培放下牙齒、分發家產，抱定必死決心奮戰的故事。 當靖遠炮台化為火海，他選擇留守至死。虎門的每一道石牆，都記錄著「雖敗猶榮」 的民族風骨。

廣東水師提督關天培於虎門之戰最高地——靖遠炮台奮勇抵抗英國海軍的猛烈攻擊。（圖片來源：香港電台）

鴉片戰爭博物館──銀貴錢賤的深層剖析

遊虎門，絕不可錯過東莞的鴉片戰爭博物館。這不僅是一座展示場，更是理解鴉片戰 爭成因的坐標。館中展出的數據，冷冽卻刺目：短短十年間，流入中國的鴉片三十四 萬餘箱，白銀外流竟達一億七千五百萬兩。

正是在這裡，我們才能重新理解林則徐「苟延數十年，兵將不堪用，銀餉無可恃」奏 摺的預言意味。紀錄片中，副主任丁學志更點明，鴉片戰爭的根源並非銷煙本身，而 是清王朝與工業化西方之間的制度差距。這樣的洞察，讓人得以從世界格局的高度重 新審視一場戰爭。

值得一提的，是鴉片戰爭博物館內，仍保留著當年銷煙池的遺址。五十米見方的石板 池，鹽水、石灰與鴉片在其中翻滾，煙霧沖天。紀錄片利用 AI 技術重現當時銷煙的場 景，畫面令人動容：短短二十二日，兩百三十餘萬斤鴉片被徹底銷毀。

AI動畫重現了虎門銷煙的過程，詳細解說銷煙的流程，彷彿上了一堂科普課。（圖片來源：香港電台）

站在池邊，忽覺這不是遺址，而是一個象徵。它象徵著林則徐明知「此役如蹈湯火」， 依然毅然擔下全民族希望的勇敢。今天的我們，再回望池邊，每一縷微風都似在低語： 正義，從來不是輕而易舉的選擇。

天字碼頭──英雄登岸與告別的交錯

廣州的天字碼頭，靜靜靠著珠江岸邊。林則徐 1839 年春在此登岸，展開查禁鴉片的壯 舉；兩年後，他同樣在這裡黯然離去，背負「罪臣」之名。

一個起點，一個終點，像極了命運的戲謔。行走於此，望著江水悠悠，浮現的是紀錄 片最後的旁白：抵達與離開，英雄與罪臣，榮耀與悲憤，盡在這同一碼頭見證。歷史 無聲，卻留下最深刻的印記。

從旅程回望紀錄片

（圖片來源：香港電台）

若從文化旅遊的視角來看，《林則徐：虎門銷煙以外》是一場生動的 行旅地圖。它牽引我們從香港中環的街頭，走到東涌小炮台，再到虎門三道防線，最 後至銷煙池與天字碼頭。每一個景點不只是觀光的駐足點，而是一段血脈賁張的民族 記憶。節目讓我們明白，旅行不僅是拍照與打卡，更是與土地的對話、與歷史的對視。

當故事與景點疊合，旅程才會真正發生深刻的觸動。

在全球化的今天，重走林則徐的足跡，不僅是對一位歷史人物的致敬，也是一種文化 的自省。我們或許已經擁有發達的交通與高樓林立的城市，但仍需牢記——國家的韌 性，來自一代代人對尊嚴的堅守。

若你正計劃下一場旅程，不妨以這部紀錄片為指南，走訪香港、虎門與廣州，讓景點 不止於風光，而是成為理解自我與民族的坐標。

這一趟旅行，會讓你在旅途風景之外，更深刻體驗到林則徐精神的現世迴響。

香港電台歷史人文紀錄片《林則徐：虎門銷煙以外》由10月4日起，逢星期六晚上8時30分， 在港台電視 31 播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」同步播出節目及提供重溫。

