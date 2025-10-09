BTS RM新身份！將任頂尖美術館SFMOMA客席策展人　公開私人珍藏

【BTS/RM/藝術】BTS隊長RM又有新身份，在明年秋天，他即將以美術館策展人身份「出道」！三藩市現代藝術博物館（SFMOMA）近日投下震撼彈，宣布將與RM合作，於2026年秋季推出名為「RM x SFMOMA」的大型特展。



RM x SFMOMA（海報）

這不僅是SFMOMA創館以來首次與K-Pop藝人合作，RM更將以「客席策展人」的身份，深度參與展覽的構建，將其個人收藏與美術館館藏並置，展開一場跨文化藝術對話。

首度公開私人收藏

RM x SFMOMA（海報）

「RM x SFMOMA」展覽預計於2026年10月開幕，展期至2027年2月，將展出約200件作品。展覽核心概念，是將RM多年來精心建立的個人藝術收藏，與SFMOMA館藏並列陳設。

RM的收藏以韓國現當代藝術為主，其中不乏尹亨根（Yun Hyong-keun）、朴栖甫（Park Seo-bo）、權玉淵（Kwon Ok-yeon）、金允伸（Kim Yun-shin）等藝術大師之作，許多作品更是首次公開亮相。

RM收藏作品Philip Guston的《Untitled (Red and Black Book) 》（Hauser & Wirth）

這些作品將與SFMOMA收藏的西方現代主義巨匠如Mark Rothko、Agnes Martin、Henri Matisse、Georgia O'Keeffe及 Paul Klee等人的作品，以及同為韓國抽象藝術先驅的金煥基（Kim Whanki）之作，在同一空間中進行對話。

RM本人對這次合作寄予厚望，他在聲明中說：「我們生活在一個被邊界所定義的時代。這次在SFMOMA的展覽反映了這些邊界：東方與西方、韓國與美國、現代與當代、個人與普世。我不希望預設這些作品應如何被觀看；無論是出於好奇還是研究，所有觀點都受歡迎。我唯一的希望是，這個展覽能成為一座為許多人而設的、雖小但堅實的橋樑。」

「Namjooning」使年輕人愛上藝術

RM對藝術的熱愛早已不是秘密，粉絲們將他參觀美術館的行程暱稱為「Namjooning」（南俊ing）。從他在巡演空檔造訪芝加哥藝術博物館、紐約大都會藝術博物館，到專程飛往瑞士參加巴塞爾藝術展（Art Basel），他的足跡遍布全球各大藝術機構。

RM 2022年個人專輯《Indigo》封面

他的影響力遠不止於此。RM的2022年個人專輯《Indigo》，封面便是他坐在韓國「單色畫」（Dansaekhwa）大師尹亨根的作品《Blue》之下，整張專輯的概念深受這位藝術家的啟發。他更是一位積極的藝術贊助人，在2020年，他獲韓國藝術委員會頒發「年度藝術贊助人」獎。而在2021年，他更捐贈1億韓元（約7萬多美元）予海外韓國文化遺產基金會，用於修復洛杉磯郡藝術博物館（LACMA）收藏的一件朝鮮王朝時期的王室婚服（Hwarot）。

RM不時透過社交媒體分享自己欣賞的作品，從Roni Horn價值120萬美元的玻璃雕塑，到Ugo Rondinone的雕塑，再到權鎮圭、朴壽根等韓國近代雕塑家與畫家的作品，也與村上隆以及奈良美智等著名藝術家交流，讓許多年輕一代開始對現當代藝術產生興趣，被譽為「RM效應」。

他曾對《紐約時報》表示：「當我去看畫時，感覺就像它們在看著我。我備受激勵，讓我想成為一個更好的人，一個更好的成年人，因為這些展出的藝術品散發著一種光環。」