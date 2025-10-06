中秋｜還記得利東街的巨型月亮嗎？拆解英國藝術家《月球博物館》

【中秋/藝術/裝置】又到一年中秋，家家戶戶準備好燈籠月餅，翹首以待人月兩團圓的溫馨時刻。賞月，是這個節日裡最詩意的傳統儀式。但如果有一天，月亮不再遙不可及，而是降臨在我們觸手可及的城市中心，會是甚麼景象？



「月球博物館」曾在香港灣仔利東街展出。（Luke Jerram Twitter圖片）

相信不少香港人對這個畫面並不陌生。在2017年的中秋，灣仔利東街上空，就曾經有一顆直徑達七米的巨型月亮懸浮在商舖之間，散發出柔和靜謐的光芒，令人難忘。這個名為《月球博物館》（Museum of the Moon）的藝術裝置，不僅成為了當年全城熱話的「打卡」聖地，更成為我們的集體記憶。這個「月亮」的創造者，正是來自英國的跨界藝術家Luke Jerram。在中秋佳節，讓我們再次走進他與《月球博物館》的奇想世界。

以NASA數據複製的月球表面

「月球博物館」早前已在世界各地展出。（Luke Jerram Twitter圖片）

第一眼看見《月球博物館》，許多人會驚嘆於它的巨大與逼真。這個直徑七米的龐然大物，是Jerram以1:500,000的比例，精確複製月球真實面貌的成果。球體表面所呈現的，是來自美國太空總署（NASA）的「月球勘測軌道飛行器相機」（LROC）所拍攝的超高解析度圖像。

「月球博物館」早前已在世界各地展出。（Luke Jerram Twitter圖片）

這意味著，球體上的每一公分，都代表著真實月球表面5公里的地貌。那些我們熟悉的月海、環形山、隕石坑，都以驚人的細節清晰可見。當你站在這顆「月亮」之下，細細端詳其上的紋理，你所看到的，幾乎就是太空人凝望月球時的景象。作品更配上了由英國電影學院獎（BAFTA）得主Dan Jones創作的環繞聲景，融合了月球相關的音樂、聲音檔案與太空人的對話，讓觀眾的沉浸感推至極致。

Jerram的創作初衷，源於他對月亮一直以來的著迷。他成長於英國布里斯托，那裡有著世界第二大的潮汐。每天看著潮起潮落，他深切感受到月球對地球的巨大引力與無形影響，這份力量啟發他將月亮「帶到」人間，讓人們能近距離感受它的存在。自2016年面世以來，《月球博物館》已在全球超過40個國家巡迴，在教堂、科學館、戶外公園甚至游泳池上展出，吸引了超過2000萬人觀看。

「造月者」的背後

Luke Jerram（資料圖片）

Luke Jerram出生於1974年，以其橫跨科學、藝術與工程的創作而聞名國際。他的作品不拘一格，從巨型的天體裝置，到精細的玻璃雕塑，再到引發全球熱潮的公共藝術計畫，無不展現出他對「感知」（Perception）的深刻探索。

有趣的是，Jerram本人是一位色盲。這個生理上的特質，反而成為他藝術創作的獨特視角與催化劑。他曾坦言，因為無法分辨細微的顏色差異，他更專注於事物的形態、結構與其背後的科學原理。這也解釋了他為何對創作透明的、沒有色彩的藝術品情有獨鍾。

其中最著名的，莫過於他的《玻璃微生物學》（Glass Microbiology）系列。自2004年起，他與專業的玻璃工匠合作，將愛滋病病毒（HIV）、伊波拉、豬流感等致命病毒，創作成一件件精美絕倫的玻璃雕塑。這些作品將肉眼無法看見的微生物放大了數百萬倍，並刻意以純粹透明的玻璃呈現。

Jerram解釋，病毒本身是沒有顏色的，因為它們比光的波長還小。教科書和媒體上那些色彩斑斕的病毒圖像，其實都是後天人為添加的。他希望透過這些晶瑩剔透的雕塑，剝離人們對病毒的恐懼與偏見，純粹地欣賞其複雜而脆弱的結構之美，同時引發關於科學、生命與死亡的哲學思考。

Luke Jerram近期亦完成了製作新的地球藝術品，展示由太空看到的這藍色星球的模樣。（Luke Jerram Twitter圖片）

Jerram的創作光譜極廣，繼《月球博物館》後，他又創作了姊妹作品《蓋亞》（Gaia），一個同樣直徑七米、呈現地球面貌的裝置。他希望藉此引發太空人從宇宙回望地球時所感受到的「總觀效應」（Overview Effect），喚起對地球生命的敬畏感，以及對環境保護的迫切責任感。