麥浚龍《風林火山》故事欠新意　但負評如潮或另有原因？｜何故

《風林火山》眾星如雲，極具視聽之娛，加上天價的製作費，無論在戲內戲外，都是一套非常「熱鬧」的話題電影，更是讓網民們紛紛展示品味和電影知識的「現象級」作品。



《風林火山》絕對不是100分的佳作，卻肯定不算是爛片，如果大家抱著觀看爛片如《天機：富春山區圖》的心態進場，說不定會大失所望！誠然，本片仍有很多不能抹殺的優點，如果是一套好比《瘟室》（The Room）的爛片，反而以有機會由「都市傳說」變成「電影傳奇」。

《風林火山》的拍攝、美術、造型、服裝、配樂、視覺效果，都在近年的華語電影中名列前茅，甚至比某些荷里活大製作更優秀，當中「銅鑼灣」和「重慶大慶」（其實是鰂魚涌怪獸大廈）兩場槍戰有板有眼，連場文戲也很有心思，雖然未算是匠心獨運，對於一位年輕導演，已經是不可多得。不要忘記，麥浚龍並非科班出身，亦非主修電影，這是他由潮流界轉換跑道後的第二部電影，當然有不足之處，但整體成績算是中上。然而，有觀眾為了捍衛他，將他和王家衛相題並論，其實並不恰當，本片流露著其任性的個人風格，完全是不顧一切地自我滿足，卻可惜去得未夠盡、計得未夠準、走得未夠前，有點「兩頭唔到岸」的感覺。

《風林火山》於2017年6月開拍，記錄了一眾明星最「芳華正茂」的時刻。本片可一不可再的星光熠熠，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓等主演都有不俗的表現，與此同時，任賢齊、林俊賢、鮑起靜、盧冠廷、姜珮瑤、杜德偉、衛詩雅、甘國亮、吳嘉龍、劉永等配角，都各有亮麗表現。其中金城武和盧海鵬食蛇羹、古天樂和鮑起靜的兩幕對話、梁家輝跟高圓圓攤牌等，這幾場對手戲都好精彩。然而，相比之下，群戲卻明顯失色。

《風林火山》的劇本，據說耗時五年完成。本片並非像負評的沒有故事，或是故事太複雜令觀眾看不明白，反而是故事太簡單、太直白，麥浚龍甚至粉墨登場，親自為觀眾「畫公仔畫出腸」，告訴大家這是一個有關「選擇」和「轉變」的悲劇，一眾「Sons of Neon Night」都希望可以「重新洗牌」，無奈卻事與願違。只要認真細看，沒可能看不明白，可惜同類的故事已太多，麥浚龍的說故事方式亦過於保守，或者可以說是老套，缺失新意，未能為觀眾帶來驚喜。

《風林火山》的另一個問題是人物繁多，幾位主角都有戲，難免顧此失彼，劉青雲在訪問時表示「這部劇本豐富程度足夠拍成三部戲」，傳聞本片拍攝了近七小時的內容，如果可以剪輯成為分為六至八集的連續劇，相信會更完整。現在公映二小時五分鐘的短版，如果像近期被譽為「年度驚悚片大師之作」《凶器》（Weapons）選擇多線敘事，不同主角，各有章節，效果或許是天淵之別。

《風林火山》未公映已在網上引發熱話，正式上映後負評不斷，就比故事本身更引人入勝。《風林火山》沒有近年電影宣傳常見的謝票場，也沒有包場，更沒有派飛，麥浚龍及主創團隊在上映前後零宣傳，卻由各界網民代為免費宣傳，可算是香港電影宣傳的獨特案例。

《風林火山》作為讓網民們發洩的對象，在排山倒海的負評背後，除了借用電影中的一句台詞「口味不一」，究竟是仇富心態？人云亦云？踢貓效應？自我感覺良好？純粹為了呃like？抑或是其他更複雜、更深層次的理由？但見負評很多都是義憤填膺、聲嘶力竭，更指責提出正評者為打手，彷彿是被誘騙了棺材本，實在是非常有趣的現象，如果可以詳細分析箇中原因，相信足夠寫出很多篇心理學和社會學的論文。

《風林火山》以「禁毒」為故事主線，政治正確，並且配合主旋律，卻被列為三級片，據說是因為有大量廣東話粗言穢語。作為三級片，卻保留和傳承了屬於我們的香港文化，實在令人意想不到。然而，如果早知道是三級片，應該可以更血腥、更暴力，立志「重新洗牌」的警匪片不可以太文藝啊！

《風林火山》取自《孫子兵法》【軍爭篇】的「其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山」，這四字因為日本戰國名將武田信玄放在軍旗上而發揚光大，卻因為麥浚龍這部作品而被賦予了嶄新意義，見證了2025年香港社會各界的眾生相，雖然未至於「動如雷霆」，卻果然是「難知如陰」。

