《無名特技人七號》記錄龍虎武師在港產片黃金時代的故事｜開卷樂

談起香港電影，以往較少人會注意動作電影背後一班默默耕耘的特技人。其中，吳偉業是活躍於八十年代香港影壇的龍虎武師，更是成龍「成家班」的一份子，曾經參與《警察故事》、《英雄本色》、《賭神》等多部香港電影的製作。吳偉業的女兒吳津津，嘗試以爸爸個人經歷作為切入點，寫下了《無名特技人七號——八十年代香港特技行業記趣》一書，描繪八十年代香港動作電影黃金時期，讓讀者了解特技行業的歷史與發展，記錄這班幕後英雄的故事。

《無名特技人七號——八十年代香港特技行業記趣》（封面）

粉絲的來信

這部著作以一個粉絲追星的故事＜西班牙來信＞開首：二零一八年，吳偉業突然收到一個來自西班牙粉絲的訊息，更邀請他前往當地。吳津津自言爸爸並不著名，是以對此感到疑惑，後來卻發現這是位名副其實的粉絲。原來吳偉業除了出現在成龍的電影中，還在一間小型電影公司拍了一些低成本的「Z級片」製作，當中不少是以廉價從菲律賓等地購買回來的電影，之後在香港補拍一些特技動作影片，再轉售至西班牙、法國、德國等地。該電影公司以低成本和創新的剪輯方式，將香港動作片推向國際市場。

因此，吳偉業在不知情下，於海外已小有名氣，部份地方甚至會張貼他的巨型海報。吳津津補充：「當年很多小朋友想看一部精彩的動作電影，但又買不起武打巨星的作品，唯有去租一部較便宜的戲，看看誰在拍，於是便記住了爸爸的名字。」其實香港電影資料館數年前也沒有吳偉業的資料，只用了「無名特技人七號」去稱呼他。然而，有不少外國影迷知道他拍了很多戲，希望透過吳偉業了解香港特技人這個行業。

飛車爆破場面

電影中的飛車、爆破等場面，雖然只有短短數分鐘的鏡頭，卻是眾人的心血。書中提及電影《警察故事》中一場木屋區飛車追逐戲，反派直接開車從山坡衝到木屋區，爆炸場面刺激緊張。那場拍攝先由劇組選擇場地，由一支名叫「神風特技隊」的特技人設計汽車逃跑路線，再搭建了木製軌道，三輪車可以在無人駕駛的情況下固定軚盤和油門往山坡下衝，另外還有一輛車由特技人駕駛。此外，爆破師會在特定地方設置爆破點，每個爆破點均有獨立電路裝置，當汽車駛過便引爆汽油包，模擬石油汽罐爆炸的情況。這些設計要一氣呵成，稍有差池便得重新拍攝。

香港於四五十年代沒有武術指導這崗位，拍攝動作電影依靠演員編排動作。直到五六十年代刀劍片盛行，當時有不少粵劇從業員「過檔」電影圈，將戲曲基本功之一的「把子功」融入電影動作之中，所謂的把子功主要是為了武戲而學習的技巧和套路。六十年代開始出現武術指導，到七八十年代功夫片興起，不少電影更加入飛車和爆破的場面以迎合觀眾口味，但當時並沒有高科技的拍攝工具，一切全憑一眾龍虎武師和電影製作團隊的巧妙配合。剛才提及的「神風特技隊」便是其中一支專業隊伍，他們憑膽識和精湛的技術，完成一系列高風險的特技動作，可算是身經百戰的特技專家，亦是香港電影史中具傳奇色彩的特技團隊。

左為吳偉業（資料圖片）

入行方法與行內趣事

六、七十年代時，電影公司會招募武打演員，書中提及八十年代的特技人普遍在入行之前已有相關經驗，他們可能是在戲班練過刀劍，或是由武館出身，能將功夫轉化為電影的精彩橋段。後來電視台亦開辦武打演員訓練班，武術指導亦會發掘適合人才，以一對一師徒傳承方式教授學員相關知識，而近年的動作演員比較多由運動員出身。

書中第二部份還收錄了多位資深特技人的訪談，內容包括導演劉家良的入室弟子何麥從外國來到香港學習功夫的過程；還有動作指導谷垣健治，講述自己如何從日本來到香港加入武師行業等。特技人對香港電影產業發展功不可沒，本書透過吳偉業及其他武師的詳實經歷，讓讀者一窺行業的奧秘。

