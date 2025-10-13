香港似《漩渦》？恐怖漫畫大師伊藤潤二現身香港：最想畫九龍城寨

【訪問/伊藤潤二/漫畫】要數日本恐怖漫畫界的大師，伊藤潤二絕對是無人不識的名字。最近，他為了宣傳最近舉行的《伊藤潤二恐怖體驗展2》親身來到香港，並在粉絲見面會後接受了媒體訪問。



最近伊藤潤二為了宣傳即將舉行的《伊藤潤二恐怖體驗展2》親身來到香港（攝：梁嘉欣）

他以一句親切的廣東話「大家好，我係伊藤潤二」開場，接著便大方分享了自己心中「最愛」與「最怕」的角色、對「恐怖」的獨特定義，以及新作的進度。除此之外，他還透露了對香港的獨特印象，和一個讓他很想動筆描繪的主題。讓我們一起來看看，究竟這位恐怖大師還說了些什麼？

《伊藤潤二恐怖體驗展2》官方宣傳圖

問： 在你眾多的創作中，你個人最鍾愛的角色是哪一位呢？

日本恐怖漫畫《富江》中的川上富江。（資料圖片）

伊藤潤二： 我對自己筆下的所有角色都懷有深厚的感情，但如果非要選一個的話，那果然還是我的出道作主角富江。因為《富江》是我創作的第一部作品，所以她對我來說，有著格外深刻的印象與情感連結。

問： 那反過來說，你認為自己筆下最可怕的角色又是誰？

《時尚模特兒》角色淵小姐（資料圖片）

伊藤潤二： 我認為最可怕的角色，應該是《時尚模特兒》裡的淵小姐。

問： 老師你是如何定義恐怖的呢？

伊藤潤二： 我認為，恐怖源自於『無法理解』。當某樣事物出現在你眼前，你卻依然無法理解它的存在、它的邏輯時，那種在短時間內感受到的強烈情感，就是恐怖。我非常尊敬的美國小說家洛夫克拉夫特（Howard Phillips Lovecraft）曾說過：『恐懼是人類最原始、最共通的情感。』我對這句話深感認同。恐懼是一種不需要言語，也不受文化限制的感覺，無論身在何處，大家所感受到的核心都是相同的。

問： 你的畫風極為精細，這種畫技與你的恐怖美學之間有何關聯？

伊藤潤二認為恐懼不分地域（攝：梁嘉欣）

伊藤潤二： 我一直很重視畫技。作為一個漫畫家，畫功當然是基礎。而當我將恐怖元素融入畫中時，我認為這種『恐怖美學』其實非常考驗繪畫的功夫。說實話，我自己也算是一個舊時代的人了，有時候也很好奇新一代的年輕人是如何理解『恐怖』，以及他們會如何看待我的作品。

問： 老師你的創作靈感通常從何而來？是預先構思好，還是有即興的成分？

伊藤潤二有多套漫畫都很受歡迎，而《富江》更可以說是成名作品。（林若勤攝）

伊藤潤二： 我當然會在動筆前有一定的構思，但很多時候，當我真正開始繪畫，思考下一步的劇情發展時，腦海裡會突然『叮』一聲，閃現出一些新的想法。我會覺得『啊，這個點子或許很新穎』。很多新想法其實是在這種偶然的念頭中誕生的。

問： 你在創作時，會不會被自己的作品嚇到？

伊藤潤二作品《惡魔的理論》

伊藤潤二： 通常是不會的。不過，最近確實有一部新作品讓我自己也稍微感到了一絲寒意，那是一部名為《惡魔的理論》（悪魔の理論）的漫畫。故事裡有一位充滿惡魔思想的老師，他說服自己的學生們，大家應該一起去尋找一個地方赴死。當我畫到那群被說服的學生，在路上徬徨地尋找死亡場所的那一幕時，我自己也確實感覺到了一點點恐怖。

問： 老師你在創作角色時，會將自己的性格投射進去嗎？如果能見到自己筆下的一位角色，你會想見誰？

伊藤潤二： 創作時，我很多時候是將自己的一部分性格元素放進角色裡的，所以老實說，我不太想見到他們，因為那就像看到自己一樣，尤其是一些性格比較乖僻的角色，畫的時候會覺得跟自己很像。

伊藤潤二作品《漩渦》（資料圖片）

不過，在《漩渦》這部作品中，我比較少將自己投射到主角的人設裡。所以，如果真的要見一位，或許就是《漩渦》的主角吧。但即使見了面，我想我們之間也不會有什麼特別的對話，大概就是一些日常的閒聊而已。

問： 聽說老師你正在準備新的連載，可以透露一下嗎？

伊藤潤二： 是的，我接下來會有一個新的連載，雖然還不確定何時能完成，但預計是明年。這個故事是基於梅爾維爾的經典小說《白鯨記》（Moby Dick），講述一個關於鯨魚怪物的復仇故事。不過，我現在也很擔心自己能否趕在截稿日前完成。

問： 除了漫畫，未來還有什麼想挑戰的創作形式嗎？

伊藤潤二透露自己未來想挑戰不畫漫畫，而是純粹以『繪畫』的形式創作（攝：梁嘉欣）

伊藤潤二： 如果說未來想挑戰的事，或許是嘗試不畫漫畫，而是純粹以『繪畫』的形式，來傳達恐怖與不安的感覺。

問： 這次來香港，對這座城市有什麼特別的印象？

伊藤潤二： 我非常喜歡香港電影，特別是功夫片，李小龍和成龍都是我非常欣賞的演員。這次來到香港，印象最深刻的依然是高樓大廈，一排排的建築讓我想起了《漩渦》。

伊藤潤二作品《漩渦》（資料圖片）

如果將來有機會畫一部以香港為背景的作品，我很想描繪高樓大廈裡住戶們的生活。雖然現在還沒有具體計劃，但我也很想畫一些關於九龍城寨的故事。我知道城寨已經不在了，但我總會想像，生活在裡面的人們一定有著非常獨特的生活方式，希望能運用這個元素來創作故事。

問： 這次展覽將你的漫畫變成了實體體驗，你有何感想？

伊藤潤二： 我出道至今已經38年了，起初真的完全沒有想過，自己的作品有一天會被翻譯到海外，甚至以展覽的方式呈現。看到自己的漫畫人物變成可以互動的真實人物，例如展覽中會有演員扮演的角色突然『哇』一聲跳出來嚇你，還有推出的各種公仔，真的讓我非常感動。

在漫畫裡，所有角色和場景都在書本中，讀者可以很安心地觀看。但這次的體驗展不一樣，觀眾可能沒辦法完全放鬆，需要時刻保持警戒。我希望大家在體驗展中，能像重溫一次漫畫那樣。雖然嚇人的角色都是由演員扮演，但他們的演技都相當精彩，希望大家能從心底感受到那份恐懼。

問： 你認為哪個角色最難在現實中重現？

《富江》上、下卷（Amazon.com）

伊藤潤二： 我認為富江是最難重現的。因為在漫畫裡，富江自己就認為她是『世界第一美』，她擁有獨特的魅力，認為世界的一切都因她而美。不過，這次香港展覽中的演員，我認為她們很能活現那種美麗。所以我反而會有點擔心，粉絲們來到展覽後，會不會真的被富江魅惑到，從此徹底無法離開她的世界（笑）。

伊藤潤二認為香港展的富江夠還原（攝：梁嘉欣）

【展覽詳情】

名稱：伊藤潤二恐怖體驗展2

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

日期：即日至 2025年11月9日

