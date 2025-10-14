福山雅治有村架純《迷宮裡的魔術師》電影版竟「超越原著」｜何故

It's Showtime！2025年9月12日，《迷宮裡的魔術師》於日本正式上映，當天在台北藝穗節演出後的「漫遊日本の旅」已接近尾聲，身在大阪的我，傍晚時率先在開畫日於難波的TOHO CINEMA入場觀賞，幾乎座無虛席，比想像中的精彩！



《迷宮裡的魔術師》（海報）

《迷宮裡的魔術師》（《BLACK SHOWMAN》）由田中亮導演、橋本夏編劇、改編自東野圭吾的小說《ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人》，由福山雅活飾演外號「BLACK SHOWMAN」的魔術師神尾武史，因為在家鄉中學擔任國文老師的兄長神尾英一（仲村享 飾）突然被殺害，兇手疑似是其昔日的學生，故此和同是舊生的姪女真世（有村架純 飾）攜手合作，運用其變幻莫測的魔術技巧，以及獨特且敏銳的觀察力，在眾多疑凶中尋找兄長死亡的真相。

《迷宮裡的魔術師》（劇照）

有前輩批評《迷宮裡的魔術師》是東野圭吾的「失手之作」，電影版保留了整個故事結構，卻在細節上作出不少修改，雖然人物關係錯綜複雜，但勝在節奏流暢且明快，每一幕都有新的進展，令觀眾如同置身迷宮裡，更重要是視覺效果一流，開場時，神尾武史的魔術表現足以先聲奪人，負責電腦特技的Kila居功厥偉，第二幕神尾真世在試婚紗時已收到父親，減省了小說裡不少篇幅，詢查過程也只保留重點，沒有拖泥帶水，高潮的解謎部分更做出超越原著的迷幻效果，最後真兇沒有像原著被警察簡單制伏，真兇打算自殺的一段對接其回憶中事件的真相，以影像先行，拍出美感和壓迫感。

《迷宮裡的魔術師》（劇照）

《迷宮裡的魔術師》小說描述了日本在疫情時的眾生相，電影沒有了這個背景，反而更宏觀地反映了日本刻下睡的經濟困局，如果要為本片加一個副題，可以考慮「為了振興家鄉的經濟你可以去到幾盡？」，又或是「當你成為了人氣漫畫家，中學時代看不起你的舊同學都會用不同的方法和藉口巴結和利用你！」。

《迷宮裡的魔術師》除了神尾武史和真世這對叔姪，另一焦點角色是由成田凌飾演的釘宮克樹，這個中學時期的動漫宅男，畢業後努力成為漫畫家，推出《幻腦迷宮》後一炮而紅，突然成為拯救家鄉經濟的救星！他一直暗戀的對象，在廣告代理公司工作的九重梨梨香（岡崎紗繪 飾），竟然主動接近他，更成為了他的「經理人」；曾經欺負他的建設公司社長之子柏木廣大（木村昴 飾），打算在家鄉興建《幻腦迷宮》的主題樂園，開始跟他稱兄道弟；發現神尾英一屍體、經營在地酒鋪的原口浩平（森永悠希 飾），昔日對他視若無睹，卻希望他授權推出一款跟《幻腦迷宮》的清酒；高中時被稱為「天才」的年輕企業家杉下快斗（犬飼貴丈 飾），以及任職於地方銀行的牧原悟（秋山寬貴 飾），都是企圖在釘宮克樹身上得到利益日的舊同學，連同一對說謊的夫婦：釘宮克樹的學長池永良輔（森崎溫 飾）和同學池永桃子（生田繪梨花 飾），他們都有殺害神尾英一的嫌疑。

《迷宮裡的魔術師》（劇照）

《迷宮裡的魔術師》的主角有別於一般推理故事，可算是亦正亦邪，遊走於正義和罪惡之間，神尾武史透過表演、偽裝、甚至行竊來獲取情報，揭開了一眾疑凶的真面目，也見證了人性的醜惡，福山雅治演活了這個有點古惑的另類角色，某程度上，比「神探伽利略」更有特色。當然，東野圭吾筆下的兇手，都有他們不可告人的苦衷，今次會否有人認為神尾英一的死是因為他「多管閒事」？但重點真的是「人言可畏」，尤其是現在網民的言論足以在瞬間讓你失去一切，值得讓我們好好反思。

《迷宮裡的魔術師》於愛知縣和岐阜縣取景，不同的風景拍攝得美輪美奐！特別是艷麗的紅葉，非一般的賞心悅目！下一趟「漫遊日本の旅」，積極考慮到這些景點電影朝聖，尋找「BLACK SHOWMAN」的華麗足跡。

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



