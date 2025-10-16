香港動畫驕傲！《世外》故事動人製作媲美荷里活日本動畫｜何故

《世外》是屬於香港人的驕傲！故事非常動人，製作水準之高，令人喜出望外！絕對是不比荷里活和日本動畫遜色的本地作品，很有可能是今年最佳港產片！



《世外》將於10月31日在香港上映。（《世外》電影海報）

《世外》由點五製作（Point Five Creations）與SILVER MEDIA GROUP聯合製作，吳啟忠導演、楊寶文監製兼編劇、曾銀階聯合監製、張小踏（Step C.）擔任美術總監、鄭嘉俊擔任技術總監。吳啟忠曾參與張繼聰和白只主演的《今晚打喪屍》動畫段落，也參與了江𤒹生的《信之卷》及RubberBand的《每道微少》MV拍攝。楊寶文是資深電影人，編劇作品有張之亮導演的《肩上蝶》，監製作品有《女皇撞到正》和《非分熟女》。他們帶領的製作團隊，歷時七年完成《世外》，成就香港動畫電影的里程碑。

與監製兼編劇楊寶文合照（圖片由作者提供）

《世外》改編自直木獎得主西條奈加「最催淚之作」《千年鬼》，是一個充滿溫暖的奇幻故事，以死後與轉世之間的幻想領域「世外」為背景，擁有獨特的世界觀。小鬼（鍾雪瑩 聲演）作為「守靈」，負責守護及引導亡魂轉世投胎，他在「世外」遇見小妹（蔡曉童 聲演）後，開始理解人類情感，不想小妹因為體內的「鬼之芽」失控而變成「人鬼」，天女（謝安琪 聲演）因此授予他特殊能力，讓他在黑天（張繼聰 聲演）搭擋下，努力完成他和小妹的「千年之約」……

（《世外》動畫劇照）

《世外》在2019年先推出短片版本，當時由謝安琪聲演小鬼，韋羅莎聲演女孩（小妹），故事聚焦兩位主角的相遇和首次道別，奠定了長片版本的故事基礎。短片《世外》在14個國家和地區的競賽中獲獎，包括第21屆日本TBS Digicon6 ASIA香港區金獎及亞洲總選最高榮譽Asia Grand Prize、美國紐約地平線計劃最佳動畫短片、第八屆中國獨立動畫電影論壇評審特別獎、以及加拿大蒙特婁Animaze動畫節大獎。

（《世外》動畫劇照）

《世外》的111分鐘長片提早於2025年10月28日重陽節公眾假期在香港正式公映前，早在2024年已入圍安錫國際動畫影展的「製作中項目」（WIP），展示了未公開內容和七年的製作歷程，其後成功入圍2025年安錫國際動畫影展「午夜特別場」單元，獲得國際認可，並於6月16日在影展上全球首映。更令人興奮的是，《世外》入圍第62屆金馬獎「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」（楊寶文）、「最佳原創電影音樂」（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪）。與此同時，《世外》入選第45屆夏威夷國際電影節，10月25日於北美首映。時隔22年，繼動畫電影《麥兜故事》，《世外》再次代表香港走向國際舞台！

《世外》裡的小鬼和黑天，造型上一白一黑，好比傳說中的「黑白無常」，卻又超越了「黑白無常」，因為這個「世外」顛覆了傳統觀念，不再是「刀山」和「油鑊」，而是結合了不同宗教、信仰和歷史，交織出超乎你和我想像的嶄新境界！誠然，《世外》這個IP，連同故事裡的「世外」，其實是充滿了各種不同的可能性，期待往後更精彩的發展，個人最渴望有黑天的外傳！

《世外》除了悅目賞心的華麗畫面，以及扣人心弦的動聽音樂，粵語配音也是賣點之一！兩位主角，鍾雪瑩和蔡曉童聲演的小鬼和小妹，固然是惟妙惟肖，並且不斷牽動觀眾情緒！張繼聰聲演的火爆黑天非常搶鏡，謝安琪聲演的性感天女彷彿有股出塵脫俗的仙氣，柯煒林聲演憤世嫉俗的姜山、楊雅文聲演被詛咒的「鬼公主」古蘭、高翰文聲演宅心仁厚的國王，都是各有精彩表現。

（《世外》動畫劇照）

（《世外》動畫劇照）

《世外》的宣傳很有心思，在大銀幕以外，《世外》團隊特別邀請了不同世代和風格的香港漫畫家和插畫師，以及充滿潛力的學生，以海報的媒介，展現他們眼中的「世外」，以動畫以外的形式，重新演繹「千年之約」！這次聯乘共有30張不同版本的《世外》海報，已率先公開的作者包括：曹志豪、馮展鵬、Man僧、熊人、塵阿力、Hang@Nopaperstudio（無紙用工作室）、John Ho、Joker Ghost等，這30張聯乘海報將會於10月25日起在海島藝術社區「馬灣1868」展出，有部份更是珍貴手稿，支持香港動畫，喜歡《世外》的朋友，千萬不要錯過啊！

《世外》聯乘海報展覽

日期：2025年10月25日至11月30日

地點：「馬灣1868」新樓展廳（52號屋）二樓



（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多藝文評論文章，可參看作者Facebook