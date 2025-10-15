專訪台灣獨立樂團美秀集團　「賽博台客」未完待續的十年旅程

【專訪/獨立音樂】當一個樂團走過近十年的風雨，經歷成員變動與風格演進，他們會如何定義自己？對於來自台灣嘉義的「賽博台客」代表美秀集團而言，答案不是一個名詞，而是「拆散再重組」，一組進行中的動詞。



帶著成軍八年才終於推出的首張同名專輯《美秀集團》，以及全新巡演《AS = =》，美秀集團上月底再度登陸香港。演出前夕，我們與美秀進行了一場對談，試圖拆解他們在「台」、「俗」、「鏘」的標籤之下，那份混亂而誠實的內在。

《AS = =》一道留白給觀眾的算式

巡演主題《AS = =》，並非網路世代熟悉的無奈表情符號，而是一道對外開放的算式。「AS是一個開放式的開頭，後面可以接任何東西，例如As body、As band、As amazing。」他們解釋，「就像一個空的身份，可以不斷變化、拼接、替換、組裝。」而「= =」在程式語言中代表「是否相等」，因此，這個主題的核心命題是:美秀集團，究竟等於甚麼?

美秀集團香港《AS = =》巡演首場圖（圖片由主辦單位提供）

答案，他們選擇留白。「尚未寫出來，表示還在探索、發現，或是朝著未知繼續前進。」這份對「未完成」的擁抱，也體現在他們對樂團狀態的描述上：「團員各有想法與樣子，像是調色盤，當不同的顏色以不同的比例參雜在一起時，產生的結果往往意料之外，我們也很期待！」

「賽博台客」標籤下的奇異隊伍

外界總愛用不同標籤定義美秀，但他們內部如何看待彼此？我們邀請他們將樂團比喻成一支RPG冒險隊伍，答案既有自嘲，也有精準的自我認知。

主唱狗柏自詡為「蝙蝠俠」，是團隊的領航者與核心；鍵盤手冠佑形容自己是「點數不小心點到攻擊跟敏捷的法師，幸運值很低」，完美體現了他在舞台上時而暴力、時而迷惘的獨特氣質；貝斯手婷文是沉穩的「弓箭手」，負責遠程攻擊；鼓手鍾錡則是《海賊王》裡的「索隆」，認為「冒險的過程同時也是自我修煉與實現之路」。

這幾個超級英雄、廢點法師、弓箭手與劍士，組成了一隊「賽博台客」。對他們而言，這四個字並非潮流標籤，而是一種創作方法論：「以自身台灣生活脈絡為元素，加入近未來科技新潮想像，不被標籤綁架，強調從自己出發，建立新可能性。」

同名專輯是「階段性結論」

成團八年才發行第一張同名專輯，這個時機並非偶然。「同名專輯是以我們現階段的想法集大成，所做出的階段性結論。」他們娓娓道來美秀三部曲的演進脈絡：第一張專輯《電火王》，是低科技及實驗性的作品，以自製樂器為核心，闡述實驗性精神；第二張專輯《多色寶山大王》則以「賽博台客」精神為核心打造「福爾摩沙未來主義」的世界觀，並融合多元曲風，多色及無色，於多色寶山中尋找自己。

「到了第三張《美秀集團同名專輯》時，我們準備好以現有的姿態以及過去的滋養，並以團員為核心，賭上自己的名字推出同名專輯。」

專輯封面設計成一張刮刮樂，他們如此解釋道：「刮刮樂刮開前後的視覺設計，象徵美秀各種風格都能駕馭，」他們說，「而刮刮樂也代表不可逆與不可回復，讓你又恨又愛，愛情的大壞蛋。」每一次的選擇與碰撞，都像刮開銀漆，結果無法重來。

對於現場演出，他們坦言:「近幾年美秀集團的歌曲傳唱度越來越高，當大家在大合唱時，現場會有高度的情緒共感與頻率共振，就是最難得且獨特的互動體驗！」

從銀河回到嘉義

從曾揚言要「成為第一個在火星開演唱會的樂團」，到如今即將邁入成團第十年，當被問及未來的計畫時，他們這樣回答:「From Chiayi to Galaxy，再從銀河回到嘉義。」他們透露，十年大計，將在家鄉嘉義舉辦大型演出。

訪問最後，他們給香港樂迷留下了一句極具玩味的話:「美秀集團AS你們」。AS = = 的答案，最終留給了每一位在台下的樂迷，讓他們共同刮開這張名為「美秀集團」的刮刮樂。