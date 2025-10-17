留在港人心中的村校故事《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》｜開卷樂

自七十年代起，香港村校數量從三位數開始下降，現時只有少於二十間。致力於鄉村文化保育與藝術實踐的史嘉茵，花了十多年的時間走訪村校，撰寫《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》一書，記錄了香港村校給我們訴說的歷史。書中特別收錄了三十間村校校歌歌詞。每首校歌，都是一代人的故事。



《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》（封面）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



村校的歷史變遷

有「彎曲之島」之稱的吉澳，位於沙頭角以東，是香港最北面的離島，佔地面積有二點三五平方公里，在六十年代足以容納近五千名居民，如今島民數目只有大概五十名。

沿沙灘後的小徑走，不久會見到荒廢的吉澳公立學校。（顏銘輝攝）

吉澳公立學校歷史悠久，見證着香港歷史的變遷，也能代表香港各間村校的里程。早在1910年代，吉澳居民自資創立「卜卜齋」（即傳統私塾）並聘請老師，令島上兒童得以接受教育。直到三十年代，吉澳鄉紳向政府申請資助，成功將學堂轉型為公立學校，建校資金由政府及村民一同承擔，吉澳公立學校便正式成立，成為島上唯一一所學校。到六十年代，是吉澳公立學校的輝煌時期，收生總數達九百名學生，當中客家人、漁民出身的學生數量佔大比數。師生同在吉澳居住，島上的學習景象相當熱鬧。

然而，這種盛況只維持到七十年代中。香港農業在這個時期面臨多重困難，留下來的居民也愈來愈少，香港的村校亦開始漸漸式微。吉澳公立學校因為收生不足，最終於2005年停辦，成為一代人的時代記憶。

漁民子弟的學校

鴨洲故事館由已荒廢的鴨洲漁民子弟學校改建而成。（葉家豪攝）

六十年代，也是香港漁業的巔峰時期。漁民一家生活於船上。漁民子女隨家人出海作業，沒法固定地到學校學習。於是，香港魚類統營處便於大埔、西貢、筲箕灣、赤柱等地的海灣設立漁民子弟學校，為他們提供學習機會。除了是漁民的直屬後代子女，漁民子弟學校也會接受陸上的學童入讀。《村聲迴響》一書便記述了一位既非客家人，也非屬漁民的孩子入讀這所學校的溫馨故事。

新舊校歌反映城市轉型

坪洋公立學校位於打鼓嶺，是史嘉茵第一間接觸的村校。此校對她的影響非常深遠：「我們自認為對這間學校的校歌簡直是倒背如流了，但當我們召集了各代校友一起錄製這首校歌時，在練習期間，現場有幾位年紀較大的舊生突然說：『我們的校歌不是這樣唱的呢。』我當場感到難以置信。」

坪洋公立學校（坪洋公立學校舊生會FB）

隨時代變遷，校歌歌詞也要與時並進。比較新舊版本，坪洋公立學校校歌有數處改動，其中一項是由「萃集農莊子弟」改成「萃集勤勞子弟」，反映着地區發展和香港歷史的變遷。打鼓嶺曾是香港農業發展蓬勃之地，在以農為本的時代，許多學齡孩子會幫忙務農，所以舊版校歌「農莊子弟」所指的就是校生；然而，七八十年代的工業時期，香港農業式微，勤勞工作成了在社會生活的最大本領，是以新版校歌歌詞改成「勤勞子弟」。

由村校開展的故事

吉澳的客家村和漁民村具有文化歷史意義。（周令知攝）

《村聲迴響》除了記錄各區村校的歷史演變，還有不少人物的故事。吉澳水陸一家，分成客家村和漁民村，兩村文化不同，村民互相排斥，產生許多隔閡和衝突。這兩條村的現任村長分別是客家人及漁民的後代。雖然身份不同，命運仿似要他們走上「不和」之路，二人卻在吉澳公立學校認識，一同唸書、玩耍，關係十分友好。他們現在雙雙成為村長，維護着自己的家，更連繫村內水陸居民，化解多代以來的矛盾。學校為他們帶來的，不僅是知識，還有一段珍貴的情誼，體現校歌歌詞中「水陸一心」的精神。

因收生不足，令香港的村校越來越少，但這卻絕不代表村校的使命將走到終點，其教育精神仍以不同的形式傳承着。而除了上文提及的吉澳之外，還有坪洋、火炭、葵涌、糧船灣等地的村校故事，等待讀者發掘及感受箇中情懷。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）