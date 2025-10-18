尋訪林則徐之三：從西安到天山的遠征｜林則徐：虎門銷煙以外

林則徐一生幾經波折，既是虎門銷煙的改革者，也是矢志報國的流放者。



1842 年，道光二十二年，年近六十的林則徐由銷煙英雄變罪臣，被貶戍新疆伊犂效力 贖罪；他帶病啟程，由西安出發，踏上前往新疆的征途。在這條橫貫中原與西域的古 道上，他翻山越嶺、途經關隘，穿過沙漠與雪原，亦在孤寂與信念之間，完成了人生 一次壯烈的修行。

西安：從京官到罪臣的轉折

道光二十二年春，林則徐第二次來到長安。十五年前，他曾任陝西按察使，後被調離； 如今故地重臨，已是罪臣之身。離開安定門的那一天，他在城樓上留下一首詩—— 「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」

此詩後被廣為傳頌，也成了他一生的信念寫照。那時的他，剛親歷國門被迫開啟， 《南京條約》簽訂的消息遠在路途傳來，山河形勢已非昔日。林則徐深感憂憤，卻無 怨言。對他而言，流放伊犁並非懲罰，而是再度為國盡力的開始。

師友之誼：王鼎以死相諫

林則徐的孤勇背後，有與之共守信念的友人。

他的師友王鼎，陝西蒲城人，道光年間任軍機大臣，曾是道光皇帝的講官。二人相差 十七歲，卻惺惺相惜。當清廷議和簽訂《南京條約》、追究戰敗責任時，王鼎力陳不 可棄林則徐，並上奏直言：「條約不可輕許，惡例不可輕開，穆不可任，林不可棄 也。」奏章無效，他以死明志。

林則徐得知噩耗後，在日記中寫下：「傷心知己千行淚，灑向平沙大漠風。」詩句短 而烈，悲而壯，一如兩人一生的交誼——同為國事憂，終以生命相知。

嘉峪關：國殤之地的沉思

自西安啟程後，林則徐一路向西，穿越關中平原、跨黃河、經蘭州，終抵嘉峪關。

這裡是明長城最西端的雄關，被稱為「天下第一雄關」。林則徐在《出嘉峪關感賦》 中寫道：「誰道崤函千古險，回看只見一丸泥。」

昔日象徵固若金湯的關隘，在他眼中已成微塵。

走過這一步，他身後是千里華夏，前方則是茫茫沙海。就在這時，《南京條約》割讓 香港的消息傳來。一紙條約，揭開國運轉折，他卻只能默然西行。

嘉峪關的風聲浩蕩，牆上書著「天下第一雄關」六字，如今依舊。歷史在此凝固，卻 也留下他深深的凝望。

星星峽：沉默的詩

由嘉峪關再西行，是星星峽。

峽谷狹長，群山夾峙，風聲如雷。古人稱此「一峽鎖萬峰」，自漢以來，張騫出使、 玄奘取經、左宗棠平亂、林則徐西行，皆途經此地。

林則徐在日記中記錄了行旅艱辛：路險石多，住宿艱難，終宿於居民九家之一的小屋 中。奇的是，他並未留下詩句。清人多於此地吟詩抒情，而他選擇沉默——不為寒苦 鳴嘆，不為孤旅自憐。對林則徐而言，漫天風雪不過旅途一段，他的目光早已越過山 巒，指向更遙遠的邊疆。

哈密：為民昭正的清官

踏入新疆東門哈密後，歷史的篇章展開另一面。

1845 年，林則徐第三次抵達哈密，途中遇上百多名百姓攔路喊冤，控訴當地回王伯錫 爾貪暴侵地。林則徐下車細詢、查卷驗帳，終揭其侵佔土地之事。結果，伯錫爾被迫 歸還一萬餘畝耕地，並協助官府開渠屯田。

林則徐以行動證明——即使身被貶謫，仍視公義為首務。這種「不因境遇而忘職責」 的心志，成了邊陲官箴的典範。

瞭墩烽燧：風沙中的守護

離開哈密，林則徐沿古驛道西行，夜宿瞭墩。這裡昔日是通往吐魯番前的最後驛站， 亦為古代軍事烽燧所在。日記中記載：「宿於涼州人旅舍，明日修車為備。」

今日的瞭墩烽燧，只餘斷牆殘垣。當地文保員買買提·艾力在此守護二十餘年，說： 「這是國家遺址，我守著它，心裡安。」夜色降臨，烽燧的洞口仍能見風沙穿行的痕 跡。昔日報警傳煙之地，已無戰火，卻仍有人為文化的火光駐守。

林則徐當年暫宿於此，如今留下的，是另一種延續——平凡之人對歷史的守望。

翻越天山：與雪對笑

越過瞭墩後，前路即是天山。冬雪覆地，風如鋒刃。日記中記述：「馬沒蹄，人沒 踝。」然而在極寒與孤絕之中，林則徐寫下了最開闊的一首詩：

「天山萬笏聳瓊瑤，導我西行伴寂寥。

我與山靈相對笑，滿頭晴雪共難消。」

詩句中沒有抱怨，只有與天地的對話──他笑對雪山，並非輕狂，而是胸懷的解脫。 經歷流放、病榻、風霜之後，他再見雪峰，已無怨懟，唯餘從容與信念。

今日翻過天山公路，仍能見峰頂銀光。當年的官道不再，亦不需再以馬車為宿，但那 份超越苦難的意志，仍震撼人心。

烏魯木齊：信念的延續

翻越天山後，前方便是烏魯木齊——林則徐日記裡稱作「迪化」。這裡是他流放之路 的終點，也是新篇章的開始。新疆大學歷史學者周軒教授研究林則徐四十餘年，總結 其「四大貢獻」：一是報國之志不移； 二是關注邊防遠見； 三是伊犁修渠、南疆勘地 之功；四是文學思想的深化。

周教授形容：「他可以選擇無為度日，卻仍以實際行動報國；身陷低谷，仍立心為 公。」說到動情處，教授的眼中泛淚，「讀他詩文時，會看到一個不肯倒下的靈魂— —那正是中華民族的精神象徵。」

這份評價，也許正是林則徐留給後世最真切的啟示。

從西安至伊犁，四千餘里路途，歷時 122 天。林則徐以被貶之身，走成了一個民族的 背影。這段路，是肉身的流放，也是信念的遠征；是苦難的命途，亦是精神的洗鍊。

天山積雪千年不化，正如他所代表的信念——不改其志，無懼其路。 縱身陷逆境，仍以其一生踐行「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的信念。 ---

