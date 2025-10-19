《City Cats of Istanbul》拍下土耳其街貓與人類共築的美好日常

「沒有貓，伊斯坦堡就失去了一部分的靈魂。」——土耳其紀錄片《愛貓之城》(Kedi)

文：moom bookshop｜圖片來源：Marcel Heijnen《City Cats of Istanbul》



Marcel Heijnen《City Cats of Istanbul》（圖片來源： https://moom.com.tw/l/b1Hazm）

或許，從先知穆罕默德為了不吵醒正睡在自己衣袍上的貓，果斷地抽刀斷袖開始，以伊斯蘭教為國教的土耳其便成為了真正的貓之國度。

在伊斯坦堡當地，人們認為這些漫步在城市裡頭的貓咪不是在流浪，而是全民共有的寵物，換言之，整個伊斯坦堡的居民，人人都是鏟屎官。他們會在咖啡廳、菜市場和地鐵站設置貓貓專屬的飲食區或小木屋；當嚴寒的冬季來臨，各地清真寺也會敞開大門歡迎貓咪入內取暖，全國上下無不為貓而生、為貓癡狂，最終吸引了攝影師 Marcel Heijnen 的到訪。

曾出版過《香港鋪頭貓》、《中國店貓咪》的他，輾轉順著絲綢之路一路西行，路上聽聞伊斯坦堡人愛貓的傳聞後，選擇來到這座經濟、人文薈萃的歷史古都稍作歇息，並將鏡頭對準了街道上隨處可見、慵懶愜意的街貓，讓這趟旅途所見的一切都集結為系列新書《City Cats of Istanbul》。

據說，在此生活的貓咪數量，少說也有二十萬隻。牠們優雅穿梭於古樸的寺院和現代的店舖中，與繁複精緻的伊斯蘭建築層層交疊，不只映襯出此地多元族群的日常軌跡，更構築出一幅人與貓共生共榮的壯麗畫卷，詩意了這座古城本就熱鬧的生活節奏，更巧妙呈現出這份獨特、溫暖又可愛的人貓連結。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

延伸閱讀——

