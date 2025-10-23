緊貼Gallagher兄弟從反目到重歸於好！英搖傳奇Oasis首攝影集面世

一場兄弟反目連帶導致樂壇神話沉寂，Oasis（綠洲合唱團）差點活成一場未竟的傳奇。直到闊別 16 年後，Noel 與 Liam 再度並肩，衝突被歲月沉澱成無從模仿的新和聲，除了為這段英倫搖滾史奏響久違的續章之外，自始至終見證了整段動盪的《Oasis: Trying to find a way out of nowhere》亦隨之問世。

Jill Furmanovsky 《Oasis: Trying to find a way out of nowhere》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/Kil7Br）

時間拉回 1994 年，致力於拍攝搖滾樂音樂人的英國傳奇攝影師 Jill Furmanovsky 早已開始記錄 Oasis。從《Definitely Maybe》世界巡演出發，一路拍到 2009 年岌岌可危的《Dig Out Your Soul》，又看著遙遙無期的休團，終於在 2025 年迎來重組的轉機。本書收錄了將近 600 張照片，精彩絕倫，不只有廣受讚譽的經典鏡頭，以及大量真實無比的幕後花絮，其中更不乏未曾公開過的影像祕史。

既然拍名人實錄向來有別於普世紀實，公私恩仇滿天飛的名人難度顯然更高──然而，Furmanovsky 仍憑藉前所未有的視角貼近第一線，捕捉到許多充滿感染力的畫面，樂團的毫不修飾的猛勁、幽默感和偶爾流露的脆弱盡在其中。「Oasis 願意讓我靠得很近，」Furmanovsky 透露：「對我這位攝影師來說，這絕對是莫大的禮物。」

紮實的編輯功力為樂團、樂迷的記憶工程打好基礎，只要翻開《Oasis: Trying to find a way out of nowhere》，我們就彷彿和音樂人置身於同一座空間，一起細看 Noel 的前言、Furmanovsky 的導言；此外，還有三篇長文分別出自作家 Simon Spence、公關兼作家 Johnny Hopkins、音樂專欄作家暨小說家 Laura Barton 之手，各自從不同時期下筆，將 Oasis 的樂團生涯勾勒得立體而鮮活；Furmanovsky 和 Noel 的感觸與回顧穿插著一張張影像，不僅談及眾多大事紀的內幕，樂團與攝影師之間的深厚情誼也油然流露。

誰也不敢說一場重組巡演能否泯恩仇，但能確定的是無論如何，直到最後一次安可曲響起後，《Oasis: Trying to find a way out of nowhere》依然值得珍藏。

攝影師 Jill Furmanovsky 在 1953 年出生於非洲南羅德西亞（現辛巴威），11 歲時隨著家人移居倫敦。恰逢搖擺、反骨、音樂的六〇年代，成為她愛上英倫搖滾樂的起點，並成為披頭四的粉絲。 1972 年，她在就讀倫敦中央藝術學院 (London’s Central School of Art and Design) 期間，開始替許多報章媒體拍攝照片，如《新音樂快遞》(NME)、《旋律製造者》(Melody Maker)、《SOUNDS》、《Smash Hits》和《THE FACE》等。1974 年， Jill 開始拍攝音樂人肖像，從史蒂夫・汪達 (Steive Wonder) 作為起點，以鏡頭紀錄龐克、新浪潮、斯卡和雷鬼等音樂形式的變遷，進入音樂攝影界成為知名攝影師。

隨著音樂與媒體產業的新聞拍攝模式轉變，吉爾在 80 年代購置了工作室，並學習了一套新的拍攝技巧，開始為新浪潮音樂的明星們拍攝照片，如今，Jill Furmanovsky 的音樂攝影已涵蓋著名的音樂人與搖滾樂團，如：齊柏林飛船 (Led Zeppelin) 、滾石樂隊 (The Rolling Stones)、Bob Marley、Madness、Joan Armatrading、平克・佛洛伊德 (Pink Floyd)、綠洲合唱團 (Oasis)、巴布・狄倫 (Bob Dylan)、黛比・哈利 (Debbie Harry)、歡樂分隊 (Joy Division)、藍調之王 B.B. King、湯姆・威茲 (Tom Waits)、偽裝者合唱團 (The Pretenders) 與主唱克里西・海特 (Chrissie Hynde)、衝擊合唱團 (The Clash)、靈魂樂之父詹姆士・布朗 (James Brown)、碧玉 (Björk) 和艾美・懷絲 (Amy Winehouse)等。

Jill 的音樂攝影作品屢獲殊榮，並於 2018 年擔任艾比路錄音室 (Abbey Road Studios) 的駐場藝術家，擔任首屆艾比路音樂攝影師獎的評委，該獎項旨在支持與音樂家合作的年輕攝影師。在 2025 年榮獲《業餘攝影師雜誌》 (Amateur Photography Magazine) 的攝影師終身成就獎，業界則普遍認為她為音樂攝影界的傳奇人物。她對音樂攝影的貢獻，已經無可比擬。至今，她仍活躍於攝影與音樂，致力於拍攝能永遠流傳的好照片。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

