十月電影｜朴贊郁黑色喜劇、藤本樹早期創作、伊朗名導獲釋後首作

【電影】來到十月，又有不少好戲值得一看。這個月我們精選了5部橫跨不同類型與風格的話題之作，既有國際名導朴贊郁的黑色幽默新作《選擇有罪》，也有撼動人心的康城金棕櫚獎得主作品《純屬伊朗意外》。而3部日本動畫界的重磅作品將同步上映及重映：包括押井守的邪典神作《天使之卵》4K修復版、宮崎駿的史詩鉅作《幽靈公主》4K修復版，以及《鏈鋸人》作者藤本樹的早期短篇集結《藤本樹17-26》。無論你是想看國際名導新作，還是動畫發燒友，這份片單都能滿足你的觀影慾望。



選擇有罪

《選擇有罪》（海報）

導演： 朴贊郁

演員： 李炳憲、孫藝珍、朴喜洵、李星民



韓國「黑暗大師」朴贊郁繼《分手的決心》後，再度帶來一部風格凌厲的黑色驚悚喜劇。電影改編自美國小說《The Ax》，是導演醞釀長達17年的心血之作。故事聚焦於一位在造紙廠工作25年的資深管理層萬洙(李炳憲 飾)，家庭美滿，生活安穩，卻在中年之際突然被公司一句「對不起，我們別無選擇」無情解僱。

為了守護他一手建立的「人生勝利組」家庭，萬洙陷入了中年失業的巨大焦慮。在求職路上屢戰屢敗後，他走上了一條極端之路：既然職位有限，那就親手「消滅」所有求職路上的競爭對手，為自己「殺」出一條血路。

這是影帝李炳憲與產後復出的孫藝珍首次大銀幕合作，火花四濺。朴贊郁以其標誌性的暴力美學與黑色幽默，將一個荒誕的故事拍得異常寫實，批判資本主義社會下職場的殘酷與人性的扭曲。電影在威尼斯影展首映後好評如潮，被讚為「朴贊郁生涯最佳電影」。李炳憲的「大師級演繹」將一個普通社畜走向瘋狂的心理轉變刻畫得淋漓盡致。

純屬伊朗意外

《純屬伊朗意外》（海報）

導演： 約化巴納希 (Jafar Panahi)

演員： 瓦希德·穆巴塞里 (Vahid Mobasseri)、瑪麗亞姆·阿夫沙里 (Mariam Afshari)



今年康城影展最高榮譽金棕櫚獎得主，來自被伊朗政府長期封殺的傳奇導演約化巴納希。一如以往，本片在極度秘密的情況下拍攝，卻憑藉其深刻的人性洞察與強大的戲劇張力，震撼了國際影壇。

故事始於一場看似普通的交通事故，車房技工瓦希德憑著對方走路的聲響，認出司機竟是當年曾在獄中折磨自己的獄吏。仇人近在眼前，他衝動地將其綁架，準備活埋復仇。然而，就在動手前一刻，他開始懷疑:自己是否認錯了人?為了確認身份，他踏上了一段尋找獄友作證的荒誕旅程，卻發現每個受害者心中都燃燒著復仇的火焰。

約化巴納希將其獄中親身見聞融入劇本，透過一個懸疑驚慄的佈局，將苛政、濫權、以暴易暴等議題放在道德天秤上，丈量人性的重量。

天使之卵(4K修復版)

《天使之卵》（海報）

導演： 押井守

原案・美術設定： 天野喜孝



如果你是《攻殼機動隊》或《Final Fantasy》的粉絲，這部1985年的傳奇OVA絕對是你的朝聖之作。由動畫大師押井守與藝術巨匠天野喜孝聯手打造的《天使之卵》，是一部幾乎沒有對白，卻充滿象徵與哲思的藝術動畫。

在一個頹敗的末日世界，一位神秘少女守護著一顆巨大的蛋，她遇上了一名背負著十字架武器的青年。兩人的相遇，引發了一連串關於信仰、絕望、存在與虛無的詰問。這部作品被譽為押井守個人風格的奠基之作，亦是他對信仰失落的自我剖白。

《天使之卵》（劇照）

電影結合押井守的哲學思辨，以及天野喜孝華麗而詭譎的哥德式畫風，創造出一個如夢似幻、令人過目不忘的影像世界。歷經近40年，這部被譽為「邪典神作」的動畫終於以4K修復版登上大銀幕，讓新一代觀眾能親身體驗其獨特的視覺震撼與詩意氛圍。

藤本樹17-26

《藤本樹17-26》（海報）

導演/原作： 藤本樹



《鏈鋸人》、《炎拳》作者藤本樹，以其瘋狂不羈的想像力和「想畫什麼就畫什麼」的自由精神，成為近年最受矚目的漫畫鬼才。這部動畫電影集結了他從17歲到26歲期間創作的四部短篇漫畫《院子裡曾有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》及《屍體死格》，分為Part 1及Part 2上映。

這些早期作品充滿了天馬行空的奇想、難以預料的劇情反轉，以及貫穿其所有作品的暴力、黑色幽默與一絲溫柔。觀眾可以從中窺見這位「精神病人」漫畫家創作風格的雛形與演變。對於藤本樹的粉絲而言，這是一次探索偶像創作原點的絕佳機會，見證他如何從一塊璞玉，逐漸打磨成如今的模樣。

幽靈公主(4K修復版)

《幽靈公主》(4K修復版)宣傳圖（MCL Cinema）

導演： 宮崎駿



宮崎駿的史詩級動畫《幽靈公主》在面世超過25年後，終於以4K修復版重返香港大銀幕。故事背景設於日本室町時代，少年飛鳥為解開詛咒前往西方，卻意外捲入「達達拉城」的人類與森林神獸之間的生死之戰。

在這場衝突中，沒有絕對的是非黑白。為了生存而砍伐森林、發展工業的城主幻姬，與由白狼撫養長大、誓死守護森林的「幽靈公主」 珊珊，她們各自的立場都值得被理解。飛鳥遊走在人與自然之間，試圖尋找共存的可能。

《幽靈公主》是吉卜力工作室的巔峰之作，其宏大的世界觀、複雜的角色塑造，以及對環保、戰爭與文明衝突的深刻探討，至今仍不過時。