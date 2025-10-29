《請勿打擾》Dee、Candy火花十足　驚嚇催淚超越前作｜何故專欄

《請勿打擾》，驚住笑，笑住喊，言之有物，充滿餘韻，比上兩年的「哈囉喂劇場」更感動！記得帶多兩包紙巾入場！



《請勿打擾》（海報）

《請勿打擾》作為「恐怖熱線」年度「哈囉喂劇場」，結合了靈異主題舞台劇和《恐怖在線》現場版，配合事先張揚的電台禁歌，電影《靈氣逼人》的主題曲〈夜夜痴纏〉，比2023年的《死鬼老婆》，以及2024年的《一樓一會》，更有寓意、更富娛樂性、也更哀怨纏綿。

《請勿打擾》由「鬼王」潘紹聰、Carvin Chan和林尚德出品及策劃，林尚德兼任監製，阮韻珊編劇，朱栢謙及張志敏聯合導演兼聯合出品人，潘紹聰演出及主持，其他演員包括：何啟華（Dee@ERROR）、王家晴（Candy@COLLAR）、麥沛東、梁嘉進、陳穎璇和杜志星，孫詠君舞台設計、歐陽翰奇燈光設計、陳詠杰音響設計、洪榮賢造型設計、盧澤榮錄像設計、何綺微舞台監督，合力泡製這個發生於「猛鬼酒店」的感人故事。

《請勿打擾》的故事發生於疫情期間，講述電影編劇黎細田（何啟華 飾）陷入事業低潮，接了一部靈異驚悚片的編劇工作卻毫無靈感，為此選擇入住「猛鬼酒店」實地取材，希望可以撞鬼，卻事與願違。黎細田向自稱擁有陰陽眼的酒店職員雄仔（麥沛東 飾）求助，也是徒勞無功，保安（潘紹聰 飾）的靈異經驗更近乎笑話，但他在交稿死線前，竟然重遇大學學妹攝影師阮小清（王家晴 飾），她從台灣來到香港，準備跟男友何明哲（梁嘉進 飾）結婚。阮小清成為了黎細田的靈感女神，黎細田也開始對阮小清有好感。然而，就在劇本漸入佳境時，黎細田終於知道「猛鬼酒店」的秘密……

《請勿打擾》宣傳圖

《請勿打擾》是一個有關「希望」和「夢想」的故事，對比《一樓一會》的主題「人比鬼更可怕」，這個故事裡的「鬼」，雖然恐怖，卻不可怕，只恨天意弄人，悲劇不斷出現。然而，其實一切在乎我們的心態，如果能夠稍為改變觀看事物的角度，很多問題或許可以及時解決。與此同時，《請勿打擾》也是一個有關香港電影的故事，說出了不少編劇的心聲，喜歡香港電影的朋友，相信特別有共鳴。以現代的電影人，呼應當年的女畫家，即使你不是香港電影的愛好者，也不是從事創作，阮小清讓黎細田覺醒的一番話，也可以在我們在面對逆境時帶來鼓舞，重點是要選擇去做我們喜歡的事情！

《請勿打擾》的劇本、導演、演員、燈光、錄像和舞台佈置，都是非常出色。孫詠君去年憑《一樓一會》入圍第三十三屆香港舞台劇獎「最佳舞台設計」，那個精心設計、配合劇情的旋轉舞台，至今仍令人難忘！《請勿打擾》的舞台有很多機關，不斷移動的牆壁，結合變幻的燈光，以及不只一次的jump scary，製造出各式各樣的視覺效果，讓觀眾享受一再被驚嚇的過程。

《請勿打擾》的一眾演員都有比想像中精彩的演出！何啟華活潑生鬼，他由頭帶到尾，既讓觀眾捧腹大笑，也令大家淚如雨下；王家晴充滿驚喜，國語很動聽，一顰一笑都很迷人，發怒時特別可愛，最重要是她善用多種語氣，情感亦控制得宜，最後穿上婚紗時，更是令人眼前一亮！麥沛東是本劇的MVP，他看似不經意的魔術表演，為這個故事畫龍點睛；梁嘉進雖然出場不多，但每一場都很重要，最喜歡他向女友求婚的一幕，那份微妙的距離感，掌握得恰到好處；潘紹聰作為靈魂人物，相比《一樓一會》的「廟街好聲音」，今回顯得較為低調，但他跟另一位光頭演員杜志星的那場對手戲非常過癮，卻又令人唏噓，是本劇的其中一個轉捩點！

《請勿打擾》由信用卡冠名贊助，還有很多廣告植入，包括護嗓產品、傳統酒家、以及由《死鬼老婆》已開始支持的女性內衣品牌，但其實最需要的贊助是紙巾！與此同時，《請勿打擾》有很多周邊產品，除了「聖木四葉水」哈囉喂劇場特別版，6款普通版加1款珍藏版的「Ghost King」玩偶盲盒很有趣，但最受歡迎的應該是連房卡套、每包隨機2張、一套10款連同珍藏版2款的角色小卡，足以令不同演員的粉絲們大破慳囊！

與《請勿打擾》主演團隊合照（圖片由作者提供）

《請勿打擾》延續「上半場靈異故事劇場，下半場拉闊恐怖在線」的模式，頭場「恐怖在線」現場版的嘉賓，正是去年《一樓一會》的男女主角：王智德（Alton@MIRROR）和王嘉盈，舊朋友重逢，很有親切感。

《請勿打擾》合共演出21場，林尚德在戲幕時預告明年將會在更大的場地演出，2026年的「哈囉喂劇場」，令人熱切期待！在場刊裡，看見由演員梁嘉進、麥沛東、巢嘉倫、陳嘉威組成的四人製作單位「四蟲」，將會在2026年再度回歸，同樣是引頸以待。

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



