亞洲藝術週｜4000年玉器、元代宮廷佛像 佳士得邦瀚斯預展焦點

【亞洲藝術/瓷器/觀音/玉器/文物/拍賣】繼上月底當代藝術秋拍後，最近各大拍賣行又迎來「亞洲藝術週」。本季多間拍賣行都呈獻了重量級藝術品，從中國書畫、瓷器工藝精品，以至喜馬拉雅藝術，琳瑯滿目。多件博物館級珍品齊聚香港，由見證張大千與張群半世紀情誼的珍罕扇作，到擁有四千年歷史、早於三星堆文明的史前玉器，以及估價高達三千萬港元的「元代宮廷觀音像」，不如看看什麼預展不能錯過？



佳士得推估價三千萬「元代觀音」

【佳士得預展】

地點：香港中環美利道2號The Henderson 6樓



中國書畫

日期：即日至10月29日



中國瓷器及藝術品

日期：即日至10月30日



印度、喜馬拉雅及東南亞藝術

日期：即日至11月3日



亞太區首場印度、喜馬拉雅藝術拍賣

本季最大的亮點之一，是佳士得亞太區印度、喜馬拉雅及東南亞藝術部將於11月3日迎來其首場現場拍賣 。首拍即由一件博物館級的「元大都十三世紀晚期/十四世紀早期 銅鎏金觀世音菩薩自在坐像」領銜（估價 20,000,000-30,000,000 港元） 。這尊佛像傑作最近被重新定年，確認為元代宮廷的巔峰之作 。

其重要性在於，它展現了十三世紀末忽必烈統治期間，在著名尼泊爾藝術家兼建築師阿尼哥（Aniko）的領導下，元代宮廷工坊所開創的全新藝術風格 。這種風格巧妙揉合了印度、尼泊爾及中國的藝術精髓，深刻影響了往後二百年中國及喜馬拉雅地區的佛教藝術發展 。

明宣德翠青釉盤

而在10月30日舉行的「重要中國及亞洲工藝精品」現場拍賣中 ，「明宣德 翠青釉模印葵口盤」（估價 10,000,000-15,000,000 港元） 堪稱本季最值得關注的瓷器之一。其珍罕之處在於，明代青釉傳世作品本就微乎其微，而帶有宣德本朝年款的更是「廖若星辰」 。此盤的「翠青釉」是一種青翠似嫩竹的淺青色，為永樂時期創燒 。據考，目前所有近似的例子均為清宮舊藏，存於兩岸故宮。此盤是近期流通市場中同類作品的「孤品」 ，其學術與收藏價值無可估量。

書畫巨擘倪瓚與傅抱石作品

中國書畫拍賣將於10月28日（古代）及10月29日（近現代及當代）舉行 。古代書畫由一幅來自顯赫北美私人珍藏的 元代倪瓚《江亭山色圖》矚目領銜（估價 20,000,000-30,000,000 港元） 。倪瓚作為「元四家」之一，其作品以疏簡淡遠著稱，歷來為藏家所追捧，此幅1368年所作的立軸，盡顯其「逸氣」 。

傅抱石《竹林七賢》(Christie‘’s)

近現代書畫部分則由亞洲重要私人收藏的傅抱石《竹林七賢》領銜（估價 16,000,000-30,000,000 港元） 。此作繪於1946年 ，正值傅抱石創作巔峰期，畫面中人物高古，林木蒼鬱，展現其獨特的「抱石皴」技法。

邦瀚斯四千年史前「玉神人面首」登場

邦瀚斯預展現場（Bonhams）

【邦瀚斯預展】

地點：2 樓、10 樓及 11 樓，太古廣場六座（灣仔皇后大道東 50 號）



中國書畫

日期：即日至10 月 28 日



觀物：閑雲山莊閒趣軒藏文房雅玩、幻化：中國歷代雕塑造像、中國瓷器及工藝精品

日期：即日至10 月 28 日



虔敬之境：烏爾里希·馮·施羅德典藏、誠虔韻映

日期：10 月 30 日



「中行廬」珍藏見證張大千與張群的半世紀情誼

本季「中國書畫」拍賣（10月28日） 再次成為焦點，繼今年春拍創下佳績後，邦瀚斯再度推出張群先生的「中行廬」珍藏 。張群（1889-1990），乃歷經清末民初的政壇重臣，仕途之外，他以「中行廬」為齋名，潛心書畫鑑藏，與藝林廣結善緣 。

此次最矚目的，無疑是七件張大千贈予張群的珍罕扇作及一件花卉作品，橫跨1927年至1975年，完整展現了張大千畫風的蛻變 。這批作品由張群珍藏數十載，今秋首度釋出市場，堪稱大千扇畫藝術中最為難得的私人收藏 。張群與張大千，一位是政壇巨擘，一位是藝壇巨匠，兩人因書畫結緣，志趣相投，終成莫逆之交 。張群不僅是大千的支持者與知音，更在關鍵時刻屢伸援手。

其中，1944年創作的《翠屏千仞、隆中對》（估價 1,200,000-2,000,000 港元） 便是最佳見證。此作乃張大千自敦煌歸來後的青綠重彩扇作，氣象雄渾 。當時張群正任四川主席，鼎力襄助大千籌辦畫展，大千便以此扇相贈，寄託感激之情 。及至1949年世局動盪，大千被困成都，亦是張群伸手相助，兩人情誼已超越文墨，乃至生死相托 。

張大千《四季花屏》（1979年）(Bonhams）

另一件1979年作的《四季花屏》（估價 1,400,000-2,500,000 港元） ，則是張大千歸台定居後，二人重聚，情同至親時所贈，畫中四時花卉象徵年華流轉，亦喻二人情誼長青 。

四千年史前文明！後石家河文化「玉神人面首」

新石器時代晚期 後石家河文化 約公元前 2100-1900 年 玉神人面首(Bonhams）

轉至10月29日舉行的「中國瓷器及工藝精品」專場 ，一件僅高4.3公分的「新石器時代晚期後石家河文化 玉神人面首」（估價 1,500,000-2,500,000 港元） 吸引了全場目光。

這件玉面首雖小巧，卻是擁有四千年歷史的文明瑰寶，堪稱後石家河文化代表作 。石家河文化是長江中游地區的新石器時代文明，其發源時間甚至比廣為人知的三星堆文化更早 。考古界認為，石家河玉神人突出的輪廓，或對後來的三星堆文化產生了深遠影響 。此類玉浮雕神人面首出土及傳世均極為罕見，市場上更是絕無僅有 。此器來源有緒，早在1909年便已收入巴黎古董商 Adolphe Worch 的圖錄中，其他可比較的例子，均藏於倫敦大英博物館、美國華盛頓史密森國家亞洲藝術博物館等重要館藏 。

喜馬拉雅藝術權威烏爾里希·馮·施羅德典藏

在10月30日的「虔敬之境：烏爾里希·馮·施羅德典藏」專場中 ，邦瀚斯呈獻了喜馬拉雅藝術領域最富盛名的權威學者烏爾里希·馮·施羅德（Ulrich von Schroeder）先生的私人珍藏 。施羅德先生的學術地位崇高，其出版的《印度——西藏銅造像》與《西藏佛教造像》等巨著，至今仍是該領域最權威的百科全書式經典 。

銅鎏金屠牛魔杜爾迦像(Bonhams)

這批藏品靜靜留存於其瑞士宅邸數十載，今秋首度公開展出 。領銜之作包括一尊「尼泊爾 馬拉三國時期 銅鎏金屠牛魔杜爾迦像」（估價 4,500,000-6,500,000 港元） 。此像代表了尼泊爾造像無比的優雅與動感之美，亦是該女神極為罕見之形象 。