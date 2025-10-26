Art Taipei 2025懶人包｜飛台北睇盡藝術週！國際大師與新銳交鋒

【台北/藝博會】每年三月，當Art Basel的熱潮席捲全城，香港的藝術愛好者總能大飽眼福。不過，我們的藝術地圖又豈能止步於香港？只需一個多小時的航程，台北的藝術市場同樣精彩。亞洲歷史最悠久的藝博會「ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」將與第二屆「台北藝術週」同步登場，緊接著更有備受矚目的「台北雙年展」開幕，絕對是藝術愛好者不容錯過的盛事。



台北藝術週近日精彩不斷（Tai Pei Art Week）

ART TAIPEI + 台北藝術週

今年的台北藝術週以「當代藝術的文化多元與平權」為主題，反映了台灣社會開放、包容的特質。整個台北市超過100個畫廊、美術館和藝術空間串聯起來，舉辦各式各樣的展覽和開幕活動。今年更首次推出「藝術巴士」，規劃三條主題路線，帶你輕鬆穿梭於各大展覽熱點，即使是路痴也能輕鬆看展！

而ART TAIPEI 2025 台北國際藝術博覽會則於10月24日至27日在台北世貿一館舉行，匯聚了來自6個國家及地區的120間畫廊。

國際大師與當代新銳交鋒

對於熟悉國際藝術市場的香港朋友來說，今年的參展名單絕對吸引。各家頂級畫廊精銳盡出，帶來一場藝術盛宴。

作為藝博會的焦點之一，白石畫廊（Whitestone Gallery）將帶來藝術女王草間彌生的作品，相信又會成為打卡熱點。同場還有日本百年抽象大師筱田桃紅、人氣藝術家小松美羽，以及大家非常熟悉的台灣名嘴蔡康永的跨界創作，陣容星光熠熠。

香港畫廊德薩畫廊（DE SARTHE）將展現其深厚的策展實力，帶來朱德群、趙無極等華人現代藝術巨擘的經典作品，同時亦會呈現如麥影彤二等後網絡時代新銳藝術家的創作，讓觀眾一次看盡從現代到當代的藝術對話。

另一間來自香港的頂級畫廊季豐軒（Kwai Fung Hin Art Gallery），則將重點展出市場上炙手可熱的常玉，以及謝景蘭等華人現代大師的重要創作，絕對是經典中的經典。

國際級畫廊貝浩登（Perrotin）同樣不容錯過。除了有Mr. × 村上隆這對潮流藝術黃金組合的聯乘作品外，亦會展出歐洲抽象大師漢斯·哈同與安娜-伊娃·伯格曼的畫作，以及旅居倫敦的台灣藝術家黃麗音充滿巧思的觀念裝置。

由香港資深策展人張頌仁創立的漢雅軒（Hanart TZ Gallery），就將聚焦葉世強、陳福善等華人現代藝術大師的代表作，呈現獨特的東方美學視野。

感受台灣獨有的藝術氣息

ART TAIPEI 最引人入勝之處，在於它不僅僅是一個買賣藝術品的市場，更是一個深度呈現台灣文化底蘊的平台。今年有幾個特展區絕對值得你花時間細看：

首先是由策展人徐文瑞策劃、匯聚五位原住民藝術家的台灣原住民族藝術特區，透過木雕、繪畫等媒材，探討文化傳承與身份認同，是你在其他國際藝博會上難得一見的獨特視角。

而「話客．畫客」就以客家文化的「話」與「畫」為主題，展現客家文化的敘事詩性與跨媒材創新，充滿在地文化特色。至於國際論壇講者陣容亦非常強勁，包括紐約古根漢美術館的策展總監 Alexandra Munroe，以及香港朋友非常熟悉的香港大館藝術主管皮力，共同探討亞洲藝術的未來。

第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」

睇完藝博會仲未夠喉？緊接著在11月1日，第14屆台北雙年展將於臺北市立美術館（北美館）盛大開幕。

本屆雙年展由柏林漢堡車站美術館雙館長Sam Bardaouil與Till Fellrath策劃，主題為「地平線上的低吟」，光聽名字就充滿詩意。展覽以台灣文學家吳明益的《單車失竊記》、導演侯孝賢的《戲夢人生》等作品為靈感，探討「思慕」（Longing）這一深刻情感。

展覽彙集了全球52位藝術家，其中有33件更是全新委託創作。亮點包括泰國藝術家寇拉克裡・阿讓諾度才融合神話與回憶的幽靈儀式錄像，以及台灣藝術家邱子晏重建日治時期誘敵機場的裝置作品，探索歷史的虛構本質。更令人期待的是，國際級藝術家莫娜・哈透姆（Mona Hatoum）和作家吳明益本人也將參與開幕論壇。

【活動資訊】

2025 台北藝術週 (Taipei Art Week)

日期： 即日至2025年11月2日

地點： 台北市內多個畫廊、美術館及藝術機構



2025 台北國際藝術博覽會 (ART TAIPEI)

地點： 台北世界貿易中心展覽大樓-世貿一館

公眾展期： 即日至2025年10月27日



2025 第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」

日期： 2025年11月1日至2026年3月29日

地點： 臺北市立美術館（北美館）

