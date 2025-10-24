留住動人記憶──《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》（下）｜開卷樂

《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》作者史嘉茵希望透過香港村校的校歌歌詞，記載村校輝煌時期的人事物，本書正是她逾十年的研究成果。校歌成為了一種獨特的載體，連結師生對學校的記憶，令幾近消失的故事，得以流傳下去。

文：香港電台開卷樂｜原題：留住動人記憶──《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》（下）



《村聲迴響：聆聽香港村校記憶》

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



宛如動植物公園的村校——火炭公立學校

你知道火炭以前是一條客家村嗎？就連地名也是由客家話「河灘」的譯音演變而成。火炭公立學校前身為沙田火炭村私塾，二戰時期曾被日軍徵用為馬房。這兒與動物結下的緣，還延續至校舍翻新為公立學校之後。有舊生表示，學校宛如一座動植物公園，它設有種植馬尾草與鳳凰木的區域，連有毒植物也有其專屬的種植區；校內亦設有動物園，飼養白兔、猴子、孔雀等。其中值得一提的是兩條從工展會購入的鱷魚：「以前的工展會設有鱷魚館，買兩件襯衫，就會送兩條幼鱷。當時有位黃老師就這樣把贈送的鱷魚帶回學校飼養。」史嘉茵指，透過故事她才知道以往工展會原來有鱷魚展出，在了解村校歷史的過程中，也因為這些趣聞而更了解香港舊事。

火炭公立學校（資料圖片）

這位在校養鱷魚的黃老師還在學校執掌一間「標本室」，搜集了昆蟲、鳥類、草藥、有毒植物、野果等動植物標本來展示。這些動物大多由從事漁業及農業的學生家長送贈，當中更有一頭由禾寮坑村農夫贈送的雙頭豬標本，其外形奇異，吸引不少好奇的學生前來觀賞。黃老師表示，自然科的教學不限於課本，也不限於課室。學生能透過觀察植物的外觀，學懂區分有毒和無毒的果實，避免禍從口入，同時也增廣見聞。這種六十年代已有的教育觀念，與現今「全人教育」不謀而合，令人不禁對前人教育觀的前瞻性表示讚嘆和欽佩。

用校歌喚起學習記憶

這本書的小標題為「聆聽香港村校記憶」，在第四章收錄了三十首村校校歌的簡譜及歌曲，正呼應着史嘉茵出版此書的初衷。

坪洋公立學校（資料圖片）

「校歌」對史嘉茵的意義為何？這得從她十二年前認識第一間村校開始說起：「二零一三年，我和幾位朋友剛畢業，有意尋找一些閒置空間作為工作室及表演場地，但香港找地方真的很困難，後來發現香港有很多閒置土地，我便到了打鼓嶺，認識了坪洋公立學校。」此行令從未接觸過村校的史嘉茵深深被這所寬敞、美麗的校舍吸引。坪洋公立學校令她最為深刻的是校歌的歌詞：「雲山蒼蒼／碧樹茫茫／田疇樹綠／稻麥飄香」。透過與舊生交談，她才明白這四句歌詞的意思：「該處以前是種米的，稻米收成時，風一吹過，便能聞到稻麥的香味，所以當時我想：村校的校歌能為我們提供想像空間，成為我們聯想舊時村落景色的媒介，連繫着不同年代舊生的記憶。」

偶遇創作校歌的機會

村校不但拓闊了史嘉茵對香港的認識，還給予她一個創作的機會。二零二三年，史嘉茵受邀為糧船灣公立學校創作一件藝術作品，她本打算從校歌中取得創作靈感，不過當她向舊生一問才驚覺，糧船灣公立學校並沒有校歌。即使沒有校歌，舊生們都不約而同對學校有相同的聲音記憶——學校特別的鐘聲。它並非一段旋律，而是一種敲擊金屬容器的聲音。機緣巧合之下，史嘉茵便萌生創作校歌的念頭，亦有賴過往十年她對村校校歌的研究，令她對校歌的創作模式有了藍圖，加上集合舊生的意見，這首校歌最終能順利誕生。

留住記憶，是最好的保育方式

我們難免要接受村校時代快將終結的現實，但與此同時，守護村校的人和事，得以讓這些珍貴的歷史記錄延續下去。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）