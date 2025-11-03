《混沌少年時》Stephen Graham發起運動 邀全球父親為兒子寫信

【混沌少年時/Netflix/Adolescence/青少年文化/書】Netflix現象級劇集《混沌少年時》（Adolescence）以其令人窒息的寫實筆觸，深刻揭示了當代青少年在網絡文化、有毒男子氣概（Toxic Masculinity）與家庭疏離中所面臨的困境，不僅在全球創下驚人收視紀錄，更橫掃艾美獎，將主演暨主創Stephen Graham推上影帝寶座。



《混沌少年時》監製編劇兼男主角Stephen Graham，於第77屆艾美獎奪得「迷你劇、選集或電影獎」視帝！（視覺中國）

然而，對Graham而言，劇集的成功並非終點。近日，他宣布發起一項名為「給兒子的信」（Letters to Our Sons）的全球寫作計劃，邀請全球父親提筆，為兒子寫一封信，共同探討「何謂男人」。

父子間「比以往更嚴重的脫節」

（《混沌少年時》電視劇照）

《混沌少年時》講述一名13歲男孩被控謀殺女同學後，整個家庭陷入風暴的故事。劇集赤裸地呈現了網絡仇女文化（Incel Culture）如何滲透青少年社群，以及父子之間因缺乏溝通而導致的悲劇。Stephen Graham在劇中飾演心碎又困惑的父親Eddie，其精湛演出觸動了全球無數觀眾。

+ 11

劇集播出後，Graham收到了來自世界各地父親們的迴響。「許多父親走過來告訴我，這部劇促使他們開始與兒子進行一些過去從未有過的對話。」Graham在項目發布影片中分享道。這次經歷讓他深刻意識到，「父子之間公開談論當今男性意義的空間是多麼稀少」，並且兩代之間「可能存在著比以往任何時候都更嚴重的脫節」。這份來自現實的衝擊，成為了「給兒子的信」項目的催化劑。

《混沌少年時》（劇照）

《給兒子的信》

「給兒子的信」計劃由Stephen Graham與心理學講師Orly Klein共同發起，旨在邀請來自不同背景、不同年齡的父親，為他們的兒子寫一封信。信件內容不拘一格，可以是人生建議、成長智慧、未能說出口的愛意，甚至是對自身遺憾的反思。目標是將這些真誠的文字彙編成書，預計於2026年10月由知名出版社Bloomsbury發行。

這個想法的另一位推手Orly Klein，其靈感源於個人經驗。在她的兒子13歲時，她邀請了身邊敬佩的男性友人們為兒子寫信，分享他們對「成為一個好男人」的看法與人生智慧。「我們最終得到了一堆充滿智慧的信件，」Klein說，「這些信將伴隨他成長為一個男人。」透過共同朋友的介紹，Klein的想法與Graham的願景一拍即合。

項目網站上寫著這樣一段呼籲：「我們希望聽聞各年齡層男性的聲音，包括首次為父者、繼父、缺席的父親、雖在身旁卻未真正陪伴的父親、經歷喪失的父親，以及那些僅欲表達愛意或公開討論何謂男人的父親。」他們強調，參與者無需是「偉大的作家」，只需「發自內心地訴說」。

「給兒子的信」計劃的結構設計也體現了其社會責任感。所有信件均為無償投稿，參與者可選擇匿名。而為了支持相關的心理健康工作，Graham和Klein承諾，將為每一封獲選刊登的信件向慈善機構MANUP及社會企業Dad La Soul捐款，這兩個組織均致力於為面臨心理健康困擾的年輕男性提供支持。出版商Bloomsbury亦會額外向MANUP捐款。

該計劃的徵稿時間為即日至2026年1月12日，父親們可以透過專屬網站（letterstooursons.co.uk）提交信件。