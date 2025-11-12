坂本龍一塵封27年寫真公開！攝影師Rensis Ho：教授完全沒有架子

【專訪/攝影】坂本龍一的離去讓世界惋惜，而一輯塵封了27年、在1998年香港拍下的珍貴照片，最近就在黃竹坑的攝影書店「顯影堂」《間まMa：Ryuichi by Rensis》展覽首度完整曝光。我們最近與攝影師Rensis Ho面對面，聽他親述這段四分一世紀前的攝影故事。



《間まMa：Ryuichi by Rensis》海報（顯影堂）

時間回到1998年1月，坂本龍一為宣傳活動旋風式訪港。當時，一本名為《Map Paper》的新派生活雜誌編輯是教授的忠實粉絲，費盡心力邀得拍攝機會，並委託了Rensis掌鏡。「那時數碼攝影還未普及，一切都是菲林。」Rensis回憶道。

《間まMa：Ryuichi by Rensis》展品（Courtesy of Rensis Ho）

拍攝地點並非豪華影樓，而是Rensis位於唐樓的工作室，同時是攝影師的家。「起初我還有點擔心，我那裡很小很侷促，」他笑著說，「沒想到教授一上來，人非常nice，完全沒有架子。」

《間まMa：Ryuichi by Rensis》展品（Courtesy of Rensis Ho）

沒有預設的腳本，沒有刻意的指導，Rensis選擇了他最擅長的方式，即是讓被攝者自由發揮。「我自己拍人像，不喜歡設計太多姿勢，流程是很自然的。」坂本龍一很快便進入自己的世界，時而凝視鏡頭，時而隨意躺臥在地，甚至與Rensis的寵物狗親密地玩耍起來。「他看到那隻狗，就很喜歡，那隻狗也很喜歡他，我看到他們已經很熟絡了。」Rensis巧妙地捕捉下這些猶如即興演出的瞬間，鏡頭下的教授，瀟灑、靈動，充滿魅力。

冷藏27年的「因緣際會」

而隨著雜誌在短短一兩年後停刊，這輯坂本龍一珍貴的影像也隨之沉寂，除了當年雜誌刊登的數張外，四十張菲林底片就這樣靜靜地躺了二十七年。「今次算是第一次完整地展示，」Rensis說，「很多人都不知道有這本雜誌，所以真的見過這批相的人很少。」

《間まMa：Ryuichi by Rensis》展覽現場（顯影堂）

這次重見天日，可謂「因緣際會」。顯影堂主理人憶述，三年前一個群展中曾展出過其中幾張，已讓人驚艷。在教授離世後，全球掀起紀念熱潮，他們覺得是時候讓這批照片完整面世。「很多東西都是串連起來的，我們都很喜歡教授的音樂，以及他對世界的貢獻，所以想辦這個展覽向他致敬。」

這批照片的稀有程度，連坂本龍一的經理人公司KAB America也感到驚訝。「他們接觸我們時說，從未見過這輯照片，還問我們可否發回圖片給他們存檔。」Rensis說。

「間」的美學

《間まMa：Ryuichi by Rensis》展品（Courtesy of Rensis Ho）

當年因應雜誌要求，Rensis採用的是彩色負片菲林。但這次展覽，他決定回歸個人創作的初心，將所有照片轉為黑白。「我自己就是喜歡黑白相，」Rensis分享道，「我覺得黑白可以更深入一點，尤其拍人像，更能表現一個人的內在特質。」他坦言，年輕時因看了電影《Henry & June》中攝影師Brassaï的巴黎黑白照而深受啟發，從此愛上黑白攝影的魅力。

展覽主題定為「間（Ma）」，一個充滿日本哲學意味的漢字。「『間』由『門』與『日』組成，象徵陽光穿透門扉的意境，」Rensis解釋，「如同教授的音樂，在喧囂中帶來溫暖與平和。」「間」同時代表「負空間」與「留白」，引導觀者在簡約中尋找美，專注於被攝者的神情。

（顯影堂）

為了將這種禪意具象化，Rensis花了數月時間，親自測試不同紙張，最終選定了日本和紙進行印刷。「雖然是打印，但它的質感很像傳統銀鹽相紙，能讓畫面的質感更豐富。」纖薄而富質感的和紙，與坂本龍一的淡然氣質及黑白影像的詩意，不謀而合。

從梅艷芳到Kate Moss

Rensis的鏡頭，記錄的不僅是坂本龍一。入行三十年，他拍攝過無數中外名人，從國際名模Kate Moss、奧斯卡女配角Chloë Sevigny，到LV男裝創意總監Pharrell Williams與潮流教父NIGO，當然也少不了香港的傳奇人物。

談到已故樂壇天后梅艷芳，Rensis的語氣中帶著敬佩。「她是我拍過最專業的藝人之一，」Rensis回憶道，「她一到場，氣場就完全不同。你不需要跟她說太多，她一個眼神、一個細微的動作，就已經充滿了故事感。那種獨特的孤傲與溫柔，透過鏡頭表露無遺。」

這些與巨星在鏡頭前後的珍貴互動，正是Rensis將在即將舉行的「顯影堂」講座中分享的精彩內容。他將會親述更多拍攝坂本龍一、梅艷芳、Kate Moss等人的幕後故事，讓聽眾一窺巨星們在鎂光燈之外的真實面貌。

【展覽詳情】

名稱：《間まMA：Ryuichi by Rensis》攝影展

日期： 即日至2025年11月29日

地址： 黃竹坑業勤街33號金來工業大廈二座6J室「顯影堂」

