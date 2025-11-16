2025年最受注目的台灣電影！《左撇子女孩》看成年人善與惡｜何故

《左撇子女孩》讓觀眾透過「左撇子女孩」的天真角度，看成年人的善和惡、真和假、愛和恨，鄒時擎和Sean Baker匠心獨運，以國際視野說出台灣故事。



《左撇子女孩》海報（高先）

《左撇子女孩》是台裔旅美導演鄒時擎執導的首部長片，由她與憑《阿諾拉》（Anora）在第97屆奧斯卡金像獎囊括5項大獎包括最佳導演、最佳原創劇本和最佳剪輯的Sean Baker共同編劇（其餘兩個獎項為最佳影片和最佳女主角），Sean Baker兼任剪接，陳克勤和高子皓攝影，演員陣容包括蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、陳慕義、夏騰宏、張允曦、趙心妍。

《左撇子女孩》在第62屆金馬獎共有9項提名，包括最佳劇情長片、最佳新導演（鄒時擎）、最佳原著劇本（鄒時擎、Sean Baker）、最佳攝影（陳克勤、高子皓）、最佳剪輯（Sean Baker）、最佳男配角（黃鐙輝）、最佳新演員（馬士媛），以及兩位最佳女配角（蔡淑臻、葉子綺），作為2025高雄電影節的開幕片之一，並且獲選代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，可算是2025年最受注目的台灣電影！

《左撇子女孩》講述5歲的宜靜（葉子綺 飾）跟隨媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）和姊姊宜安（馬士媛 飾）從鄉下搬回臺北，她彷彿進入了一個像萬花筒的繽紛世界，永遠都有新鮮事。左撇子的她從來不覺得自己奇怪，直到外公（陳慕義 飾）禁止她慣用左手，責罵那是「魔鬼手」之後，她開始藉著魔鬼手搗蛋耍壞，歸咎一切都是左手的錯。煩惱的不只宜靜一人，淑芬支付丈夫的藥費及殮葬費後一貧如洗，在夜市擺攤賣麵，生意卻不似預期，向娘家求助無門，慶幸在夜市販賣生活百貨的強尼（黃鐙輝 飾）對她默默支持；叛逆的宜安在檳榔攤工作，跟有婦之夫的老闆阿明（夏騰宏 飾）有一段不倫之戀，阿明的老婆竟然來到她外婆的壽宴搗亂……

《左撇子女孩》劇照（高先電影有限公司）

《左撇子女孩》在台北通化（臨江）夜市取景拍攝，台灣的特色夜市，正是本片另一主角，在iphone的靈活拍攝，以及別出心裁的配樂下，有趣地展現出當下台灣的眾生相。早在2010年，鄒時擎從紐約回台灣逗留了一個月，每天尋訪台北大小夜市，像拍紀錄片一般進行田野調查，搜集各式各樣的生命故事，以此完成《左撇子女孩》劇本第一稿，而在劇本完成後，她偶然在通化街遇見一對母女：媽媽開麵攤，有一個五歲的女兒，就像是本片主角的原型，其後鄒時擎和這對母女成為朋友，多年來保持聯繫，每次回台灣都會到通化街找她們，《左撇子女孩》可算是源是真人真事的電影，題材貼地和寫實，加上拍攝出台灣夜市的人情味，台灣觀眾固然很有親切感，台灣以外的觀眾也會有共鳴。

《左撇子女孩》劇照（高先電影有限公司）

《左撇子女孩》的主題其實很沉重，卻沒有呼天搶地，反而是舉重若輕，輕鬆地探討台灣以至亞洲社會文化裡的傳統觀念，包括：封建迷信（左手是魔鬼手）、重男輕女（淑芬未出婚的妹妹以為會分到家產，但其實母親早已將房子轉名給兒子）、「嫁出去的女兒就像潑出去的水」（淑芬未出婚的妹妹視她為外人，卻要分擔母親壽宴的費用）等，與此同時，《左撇子女孩》也反映了當下台灣的社會現象，甚至是亂象，包括：外籍移工、人蛇偷渡集團、還巧妙地加入了「改名鮭魚」（2021年因台灣壽司郎的行銷活動所引發的改名潮），藉此對比為了升讀大學而改名轉運，重點是台灣護照真的很值錢啊！

《左撇子女孩》劇照（高先電影有限公司）

《左撇子女孩》換角一流，每個角色都很立體，而且具有代表性，就連寵物咕咕都有戲，生動活潑好好戲！全片靈魂所在，正是飾演「左撇子女孩」的小演員葉子綺，更重要是演出自然不造作，她在拍攝時只有6歲，真的是前途無可限量。入圍最佳新演員的馬士媛，令人眼前一亮！蔡淑臻跟《村裡來了個暴走女外科》的「暴走女外科」劉梓旭，可謂判若兩人，有種淡淡的哀愁，惹人憐愛和心痛。飾演外婆的趙心妍好厲害，成功將一個令人非常討厭的角色，演得生鬼過癮。黃鐙輝和夏騰宏都是歡笑來源。陳慕義出場不多，卻是對劇情影響深遠。

《左撇子女孩》劇照（高先電影有限公司）

《左撇子女孩》表面上是探討女性在父權陰影下如何掙扎和成長，外婆壽宴的那場戲，高潮疊起，一浪接一浪，令人拍案叫絕！然而，隨著三代女性的秘密徹底曝光，揭開本片的核心命題：身份認同。

《左撇子女孩》劇照（高先電影有限公司）

《左撇子女孩》告訴我們，只是學會接受自己，誠實地做自己，過自己喜歡的生活，這樣即使擁有「魔鬼手」，也不用害怕，也不用介意別人的目光，更不用強迫自己成為所謂「正常」的「右撇子女孩」。

何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



