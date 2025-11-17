11月展覽｜不只姆明、古埃及展！李心潔畫港式甜點、西西故居重現

【展覽】11月的藝文界非常熱鬧，除了萬眾矚目的香港故宮古埃及文明展，還有為慶祝姆明（Moomin）80週年而設的紀念展，相信各位的行事曆已經排得滿滿。不過，除了這些大型展覽，其實城中還有不少極具份量的藝術活動，絕對值得你排進行程！



蘇富比岡田美術館藏展

如果你對頂級亞洲藝術品有興趣，這個月絕對不能錯過蘇富比的「岡田美術館藏亞洲藝術珍品」預展。這次拍賣堪稱近年最具份量的東亞藝術品收藏之一，精選了日本箱根岡田美術館的125件珍品，當中包括中國、日本及韓國的巔峰之作。

最矚目的，無疑是幾件中國陶瓷史上的稀世瑰寶，例如估價高達六千萬港幣的「清乾隆鬥彩加粉彩描金纏枝蓮八吉祥天球瓶」，以及私人收藏中尺寸最大的「北宋汝窰天青釉缽」之一。此外，日本藝術的粉絲更可近距離欣賞藝術史上標誌性的圖像——葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》木刻版畫，以及喜多川歌麿的巨幅畫作《深川之雪》。這些博物館級的藏品難得公開免費展出，機會千載難逢。

【展覽資訊】

活動： 岡田美術館藏亞洲藝術珍品 公開展覽

日期： 即日至2025年11月21日

地點： 香港蘇富比旗艦藝廊（中環干諾道中8號置地遮打）



西西的房間盒子：從縫熊開始

「西西的房間盒子：從縫熊開始」現場（西西基金會）

為紀念已故香港文壇巨擘西西，西西基金會於灣仔富德樓成立了香港首個作家故居空間「西西空間」。開幕展「西西的房間盒子：從縫熊開始」，將重現西西生前在土瓜灣故居的客廳陳設與佈局，讓讀者能身歷其境，感受這位作家的生活氣息與創作時空。

展覽另一焦點是西西廣為人知的手工毛熊，將展出她的縫熊作品、工具和材料，呈現她如何為每隻毛偶塑造獨一-無二的衣飾與文化意涵。對於所有熱愛西西、熱愛香港文學的文青來說，這是一個充滿溫度與回憶的必訪之處。

【展覽資訊】

活動： 西西的房間盒子：從縫熊開始

日期： 即日至2026年1月31日

地點： 香港灣仔軒尼斯道365號富德樓7樓「西西空間」



李心潔個展《糖不甩 Childtopia》

金馬影后李心潔除了演技精湛，原來亦是位充滿感性的藝術家。她將於上環 13a New Street Art Gallery 舉行首次香港個人藝術展《糖不甩 Childtopia》，以約20多幅全新的圓形畫作，寫一封給香港的情書。

展覽系列以「菠蘿包」、「薑汁撞奶」等港人熟悉的道地小吃為靈感，轉化為充滿童趣的孩童臉譜。展覽名字「糖不甩」象徵著永駐內心的童真，甩也甩不掉。李心潔希望透過這些溫暖的作品，將一份童真而真摯的愛送給她曾居住七年的香港。展覽更設有音訊裝置，由她親自講述創作背後的故事，極具親和力。

【展覽資訊】

活動： 李心潔首次香港個人藝術展《糖不甩 Childtopia》

日期： 即日至2025年11月30日（每週三至週日）

地點： 13a New Street Art Gallery（上環新街13號A）



故宮 「藝滿芳庭」戶外公共藝術展

去西九故宮，除了可以看展覽，現在還可以到戶外廣場打卡！香港故宮文化博物館首次舉辦戶外公共藝術展覽「藝滿芳庭」，邀請了六位香港跨領域藝術家及建築師，包括負責故宮館設計的嚴迅奇，以當代視角創作雕塑與多媒體裝置。

作品以傳統中國園林藝術為靈感，將亭台、疊山、流水等元素轉化為富有詩意的當代藝術。觀眾可以在竹林中漫步，觸碰模仿水墨紋理的布料裝置，感受藝術與環境的互動。最重要的是展覽免費向公眾開放，為參觀博物館增添了另一重體驗。

【展覽資訊】

活動： 香港賽馬會呈獻系列：藝滿芳庭——香港故宮文化博物館藝術廣場計劃

日期： 即日至2026年11月2日

地點： 香港故宮文化博物館廣場



第15屆上海雙年展

若你是當代藝術的深度愛好者，11月絕對值得專程飛一趟上海。作為亞洲歷史最悠久、最具影響力的藝術盛事，第15屆上海雙年展以「花兒聽到蜜蜂了吗？」為題，展開一場關於跨物種溝通與感知的哲學探索。展覽試圖挑戰人類中心主義的視角，透過藝術家的創作，探問在我們的世界裡，植物、動物、礦物甚至演算法，是否擁有自身的智慧與交流方式。

本屆雙年展由國際知名策展人安東·維多克（Anton Vidokle）擔任主策展人，匯聚全球超過60位/組頂尖藝術家，在上海當代藝術博物館這座標誌性的「大煙囪」內外，呈現一場融合影像、裝置、繪畫與行為表演的感官盛宴。

【展覽資訊】

活動： 第15屆上海雙年展「花儿听到蜜蜂了吗？」

日期： 2025年11月8日至2026年3月23日

地點： 主場館：上海當代藝術博物館；及上海市內多個合作空間

