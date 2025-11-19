全台灣最有香港色彩的盛事！曾寶儀、Marf@COLLAR驚喜撐場｜何故

2025年11月8日及9日，我帶着《回憶中的香港味道》小說系列，連同香港原創IP抱抱犬，參加在台北華山文創舉行的「2025好友港節市集」！



「2025好友港節市集」是全台灣最有香港文化色彩的年度盛事，今年已經來到第三屆，以「台港澳共振」為主題。跟往年一樣，美食和文創雙重享受，今年攤商數量擴大至68家，當中「港味市集」有48檔，「友港創作」有20檔，大家可以一邊品嚐「回憶中的香港味道」，一邊購買心頭好！

「2025好友港節市集」為身在台北的民眾和遊客帶來港式風情體驗，今年的活動大使是跟香港關係密切的著名藝人曾寶儀。（圖片由作者提供）

「2025好友港節市集」為身在台北的民眾和遊客帶來港式風情體驗，今年的活動大使是跟香港關係密切的著名藝人曾寶儀，活動召集人就是移台港星張啟樂，他憑其主持的中央廣播電台節目《台味超有港》獲得廣播金鐘獎「生活風格節目獎」，一直擔當台灣和香港的文化橋樑。

「2025好友港節市集」的焦點之一，繼續是大受歡迎的香港原創品牌「癲噹」，為大小朋友帶來歡樂。（圖片由作者提供）

在這兩天裡，舞台上有很多精彩活動！由好友張啟樂和鄧詠雪、屠潔主持的問答遊戲，讓現場土生土長的台灣友好認識香港文化，其中一個環節是有關茶餐廳術語，問題好有趣，獎品亦好豐富，大獎之一是抱抱犬玩偶！除此之外，還有多位台港歌手與表演團體的精彩演出，包括：香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等。而今年的焦點之一，繼續是大受歡迎的香港原創品牌「癲噹」，為大小朋友帶來歡樂。

「不小心創作社」和「療寮生活館」合作，一同參加「2025好友港節市集」。（圖片由作者提供）

曾改編《那個下午，我在露台煎西多士》的「不小心創作社」，和演出《那個下午，我在露台煎西多士》粵語場次的「療寮生活館」合作，一同參加「2025好友港節市集」。感謝艾文社長的邀請，讓我有機會在場內鎖售《回憶中的香港味道》小說系列，現場購買小說的朋友，都可以獲價值港幣39元的抱抱犬的「香港味道」鎖匙扣！

「2025好友港節市集」的美食比去年更上一層樓，讓大家可以更盡興地「掃街」（邊行邊品嚐街頭小食），不同的「回憶中的香港味道」包括：呑POP的港式蛋撻、果子手作的鳳梨老婆餅、堅記車房的手工啤酒「旺角」和「鯉魚門」、源興牛肉舖的港式牛腩手雜、媽咪雞蛋仔的雞蛋仔、HKong Coco的利賓納椰青水、獅鬥的咖哩魚蛋和魚肉燒賣、熊爸酒樓的港式手磨黑芝麻糊的臘味糯米飯、士多貓的多多（益力多）金羅漢果菊花飮、九鳥私館的叉燒、琳記甜品的胡桃黑糖肉桂卷、小鹿烘焙坊的曲奇、四季吉的港好味雞翅……足以讓在場的每一位都大飽口福，飮飽食醉！

「2025好友港節市集」讓我重遇不少香港前輩及好友，包括：Marf@COLLAR。（圖片由作者提供）

「2025好友港節市集」讓我重遇不少香港前輩及好友，包括：王澤老師、董瑋師傅、Marf@COLLAR、ViuTV劇集《社內相親》導演黃汝樂，以及9月初「台北藝穗節」《移民前的最後100餐》演出時的觀眾，也認識了一些喜歡香港文化的新朋友，加上《回憶中的香港味道》小說的反應比想像中更理想，在颱風來襲前夕，渡過了兩個愉快的下午！

感謝每一位到場支持的好友！希望大家喜歡這個香港飲食文學系列！期待往後在台灣舉辦更多以「香港味道」為主題的活動和演出！

