荒誕幽默《半桶水》載譽重演　惟巡演版效果未及香港原版｜何故

《半桶水》載譽重演，從黑盒到主劇場，並且在香港及內地巡演，編劇許晉邦和導演盧宜敬這對獲獎組合，繼續以荒誕幽默讓觀眾又喊又笑。



《半桶水》宣傳圖（香港話劇團）

《半桶水》於2025年10月至12月在中國內地進行巡迴演出，地點包括佛山（10月17日至19日，佛山大劇院小劇場）、上海（10月24日至26日，上海茉莉花劇場）、北京（10月31日至11月2日，北京天橋藝術中心小劇場）和廣州（12月5日至7日，廣州大劇院·實驗劇場），其中11月13日至23日回流香港，在屯門大會堂文娛廳演出。有別於2024年3月9日至24日在香港話劇團的黑盒劇場的版本，這次是經過修改的「巡演版」。

《半桶水》本來屬於「香港話劇團」「新戲匠系列」，由許晉邦編劇、盧宜敬導演、邱延輝擔任戲劇指導，故事設定在「偽」文藝復興時期，四位「洋人」──「作家」法蘭高‧杜可夫（潘泰銘 飾）、「畫家」卡爾‧莫蘭特（高瀚文 飾）、「商人」尼古拉斯‧積遜（歐陽駿 飾）、以及「廚子」戴‧安東尼奧（蔡溥泰 飾）──稱兄道弟，他們各有所長，卻又各自迷失，一直靠「半桶水」的伎倆在人生載浮載沉。四人仿效古代中國人滴血為盟，誓言「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」。豈料「畫家」在禮成後當場斃命，約誓頓成詛咒……

《半桶水》劇照（香港話劇團）

《半桶水》巡演版繼續由勞正然擔任佈景及服裝設計、梁劭岐擔任燈光設計、鄧紫丹擔任音樂及音響設計，卻令人感到煥然一新，借用盧宜敬的「導演的話」，「與其話係重演，不如話係重製，係2.0，舞台美學都唔同晒」。劇本經過大幅修改後，雖然保留了四位「洋人」的「唔鹹唔淡」過癮廣東話台詞，卻淡化了「原創翻譯劇」的荒誕色彩，宣傳上也沒有了這個關鍵詞。然而，最大的改動是配合巡迴演出，變成了四位演員飾演《半桶水》舞台劇，原有劇本裡由四位「洋人」合演許晉邦至愛的《三隻小豬》戲中戲，就變成了「戲中戲中戲」，而舞台佈景也沒有了上環黑盒版「衣衫襤褸嘅美學」，變成了「走tour」的幾個行李箱，最後令人滿心期待的「屋頂」突然「漏水」一幕也沒有了，改為整個背景黑布幕突然跌下來，最後以「作家」說出「我放棄喇！」來結束全劇。

《半桶水》巡演版多了「當係好鍾意一樣嘢，係就要用一世嘅時間，去學習點樣放棄佢。」這段重要台詞，除了探問「藝術」的真諦，以及「生存」的哲學，「放棄」成為了這個版本更重要的主題。然而，為何「放棄」？如何「放棄」？更重要是「放棄」什麼？卻沒有較為深入討論，反而不及前作「要具備失去的勇氣，才能彰顯心中的熱愛」那麼有說服力，以及啟發性，也未能發揮「半桶水」精神。如果「作家」在完場前向觀眾詢問他是否應該「放棄」，相信更能夠凸顯這個角色的迷惘，也讓觀眾擁有更大的思考空間。

《半桶水》劇照（香港話劇團）

《半桶水》巡演版的四位主角繼續有精彩演出，潘泰銘非常入戲，高瀚文薑是老是辣，歐陽駿的笑聲有種說不出的魅力，甚至魔性！然而，最突出的卻是蔡溥泰，演後分享會有觀眾盛讚他是「身材很好的靚仔演員」，其後向他覆述這番讚美時，他卻謙稱是「燈光師的功勞」。

《半桶水》巡演版場刊裡沒有了令人拍案叫絕的「我們的話」，以編劇許晉邦撰寫的導賞文章「《半桶水》的水從何而來」，代替了「《半桶水》內部研討會實錄（不是設計台詞）」，這篇導賞文章共有三頁，比上環黑盒版只佔半頁的「編劇的話」更詳盡，讓觀眾更能夠了解編劇的心路歷程，也更能夠掌握四個角色背後的故事。然而，如果保留「我們的話」，會令首次觀看本劇的觀眾擁有多一重、更深層次的享受。

《半桶水》劇照（香港話劇團）

《半桶水》巡演版未能超越上環黑盒版，也評是珠玉在前，失去了新鮮感，亦有可能是導演有太多顧慮，因而戲劇效果打了折扣，甚至影響了台前幕後的發揮，卻是一次很有趣的實驗。期待《半桶水》再次重演時，能夠更盡善盡美，並且將「半桶水」的真諦發揚光大。

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



