一本書帶你看世界上最奇怪的創意建築！建築竟然像飛碟、像海浪？

像飛碟的建築、像海浪的建築、與山壁完美融合的建築⋯⋯一本書帶你看世界上最奇怪的創意建築！
是什麼元素會讓一棟建築顯得「奇怪」？是因為它的形狀獨特，建築工法一反常規，或是人們第一眼看到它時，會感到驚喜？
放下對於「建築」的既定印象，《Weird Buildings》走遍世界，收集無論俏皮或驚世駭俗，令人發噱或讚嘆不已，線條優美或形狀奇詭的獨特建築成一冊。這些建築不僅看似突破了界線，同時也妝點了一座城市、山林或島嶼，並開啟人們對於建築的全新想像。
本書不只收錄已故的知名設計師札哈・哈蒂 (Zaha Hadid) 設計與山巔結合，鑲入岩壁內的義大利梅斯納爾山皇冠博物館 (Messner Mountain Museum Corones) ，也涵蓋其他世界知名建築師的作品，或是各種鴨子、魚、羊等動物形狀的建築，倒立的房屋，茶壺形狀的加油站，粗獷派建築風格的銀行⋯⋯翻開《Weird Buildings》，盡情欣賞世界上最奇特、也最精彩的建築。
