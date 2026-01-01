100歐元有機會買下畢卡索百萬真跡？慈善抽獎為腦退化症患者籌款

如果有人告訴你，只需付出約港幣 820 元（100 歐元），就能擁有一幅價值超過 850 萬港幣（110 萬美元）的畢卡索（Pablo Picasso）親筆真跡，你大概會以為這是最新的網絡詐騙。



「1 Picasso for 100 Euros」（網頁截圖）

然而，一個名為「1 Picasso for 100 Euros」（一幅畢加索，一百歐元）的慈善活動，就讓這個「幻想」成真。今年，活動迎來第三屆，將帶來畢加索於1941年創作的紙本水粉畫《女人頭像》（Tête de femme）。

藝術版六合彩

「1 Picasso for 100 Euros」的概念最早由法國電視製作人 Péri Cochin 於 2013 年提出。她的初衷很簡單卻充滿野心：打破藝術收藏僅屬於億萬富翁的刻板印象，同時為公益事業籌集巨額資金。

畢卡索（GettyImages）

活動機制簡單粗暴：主辦方發行限量 120,000 張彩券，每張售價 100 歐元。只要年滿 18 歲，無論你身在香港、紐約還是巴黎，都能透過官網購買。一旦彩券售罄或到了截止日期，將會在巴黎佳士得（Christie's）拍賣中心，進行全球直播抽獎。這意味著你有 12 萬分之一的機會，用買一雙球鞋的錢，換回一幅博物館級別的藝術品。

《女人頭像》

每一屆的「獎品」都是經過精挑細選的畢卡索真跡。本屆大獎是一幅創作於 1941 年的水粉畫，名為《女人頭像》（Tête de femme），尺寸約為 38.9 x 25.4 公分。這幅作品由知名畫廊 Opera Gallery 提供，並經過畢卡索遺產管理機構（Succession Picasso）的嚴格鑑定與授權，估值高達 100 萬歐元（約 110 萬美元）。

《女人頭像》（Tête de femme）

1941 年，正值二戰烽火連天之際，也是畢卡索個人生活中極為動盪的時期。當時巴黎被納粹佔領，畢卡索被列為「墮落藝術家」，但他堅持留在巴黎創作。這幅畫作描繪的對象，普遍被認為是他的情人、攝影師多拉·瑪爾（Dora Maar）。畫中標誌性的立體主義解構手法，將女性的面部特徵重新拼貼，色彩雖不似他早期作品般狂野，卻透露出一種戰時特有的堅韌與內斂。

你的 100 歐元去了哪裡？

「1 Picasso for 100 Euros」的核心驅動力，從來不僅僅是藝術，更是慈善。2013 年首屆活動籌集了 480 萬歐元，用於保護黎巴嫩被聯合國教科文組織列為世界遺產的古城泰爾（Tyre）；2020 年第二屆則籌得 510 萬歐元，捐贈給國際人道組織 CARE，用於非洲國家的清潔飲水與衛生設施建設。

本屆活動的所有收益，將全數捐贈給法國阿茲海默症研究基金會（Fondation Recherche Alzheimer, FRA）。該基金會是法國致力於研究腦退化症及相關疾病的領導機構，至今已投入2900萬歐元支持全球195名研究人員。

腦退化症是全球長者失能的首要原因，影響著超過3500萬人，且預計每20年患者數目將會翻倍。這次籌集的資金將用於支持「IPCAR-2030」（阿茲海默症研究國際合作計畫），預計資助8個橫跨法國、歐洲及北美的頂尖科研團隊，每個項目將在三年內獲得100萬歐元或以上的經費。換言之，每一張售出的100歐元彩票，都將直接轉化為對抗這一頑疾的科研力量，為無數家庭帶來希望。

如何成為畢加索真跡的下一個主人？

「1 Picasso for 100 Euros」（網頁截圖）

全球年滿18歲的人士，均可透過官方網站 1picasso100euros.com 購買彩票，每張定價100歐元。每人最多可購買20張。而為確保中獎機率的公平性，本屆活動全球僅限量發行120,000張彩票。

抽獎定於2026年4月14日巴黎時間下午6時，在世界頂級拍賣行佳士得（Christie's）的巴黎總部舉行。整個過程將由法律公證人員監督，並向全球進行網絡直播，確保公開、公正。官方網站還貼心提供「贈票」功能。你可以購買彩票後，填寫親友的資料並附上個人訊息，將這份「成為百萬富翁」的夢想作為一份獨特的禮物送出。