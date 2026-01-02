重新理解這場戰役《孤獨前哨—再論1941年香港戰役》(下)｜開卷樂

上回提到香港浸會大學人文及社會科學院歷史系教授鄺智文與協恩中學歷史科科主任蔡耀倫重寫二零一三年的舊作《孤獨前哨：太平洋戰爭中的香港戰役》，並重新出版了《孤獨前哨－－再論1941年香港戰役》，書中分析了英軍與香港在「香港保衛戰」的防守考慮。當時日軍與香港守軍的兵力懸殊，但戰局卻並非一面倒，今回再透過書中內容分析日軍戰時的考量和實際情況。

文：香港電台



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



對英軍意圖的誤判

鄺智文指日軍有一個完整步兵師團，再加一個炮兵旅，後面的第二十三軍還有最少一個旅和一個支隊，亦有增援和大量炮兵部隊，無論在空中或海上的火力方面佔盡優勢，駐港守軍完全不能比擬。然而日軍火力充足，卻並非有絕對優勢。鄺智文提到：「部份書籍講述香港保衛戰時頗為誇張，將日軍描述到無所不知。」他指出，日軍大致掌握香港的軍事設施位置，但對於守軍的兵力部署和意圖等方面的資料未有掌握。

蔡耀倫補充道：「日軍很大程度是依據三十年代中期的防禦計劃，但其實加拿大軍於一九四一年已來港增援，與日軍已知的事實與最新安排有明顯落差。日軍一直有錯覺認為醉酒灣防線是主防禦線，但事實上英國已在香港島經營一段長時間，防禦集中於港島。因此當日軍進攻香港的時候，稍為高估了醉酒灣防線，但同時又低估香港島本身的防務。」

75年前日軍由灣仔莊士敦道長驅入城，司令酒井隆宣布放假三天，日軍於是肆無忌憚，強行到養和醫院強姦護士、女病人、甚至女性屍體，開始了香港的「三年零八個月」日佔時期。（GettyImages）

日軍觀察到香港守軍未有在邊境建設大規模防線，因此預料英軍不會猛烈抵抗，但與英軍意圖相反，日軍又以為英軍會在醉酒灣防線決戰，因此在進攻防線有不少討論和實質準備，並調來大量砲兵應對。可是，書中提到英軍實際上利用防線遲滯日軍進攻步伐，以爭取時間轉移物資並準備港島防務，而日軍又一廂情願地認為佔領九龍後守軍無心戀戰，然而守軍卻計劃在港島全力作戰。戰後有日軍部隊報告指，軍部對英軍意圖判斷錯誤是日軍死傷慘重的原因之一。

缺乏海陸空協同

日軍作戰計劃另一問題是缺乏海陸空協同，蔡耀倫指日軍會訂定詳細計劃，戰前各個部隊之間溝通充足，但陸軍與海軍並沒有就進攻細節認真地商討，只是「籠統支援」而沒有具體行動。書中指日本海陸兩軍自明治時期已有不和，雖然第一次世界大戰和侵華等多場戰爭有不少合作經驗，但仍各有盤算，如進攻香港前海陸軍簽定協定，但內容空泛，只提及海軍將派戰機助戰、掩護陸軍登陸行動等，並無具體內容。戰鬥期間海陸軍雙方未有就作戰協調商議，只是按自己部隊的步伐進攻。

香港淪陷期間，由日本建築師設計的港督府北貌。（政府檔案處圖片）

香港淪陷後，英日雙方均曾作出檢討，當中日軍雖然作戰成功，但第三十八師團受到重創。一九四二年由不同的日軍部隊撰寫的《關於香港攻略戰的所見及教訓》及《戰鬥詳報》等，總結日軍經驗和教訓的同時亦互相指責。報告提到日軍在戰前準備充足，可是對英軍的部署一知半解，進攻計劃有先入為主的判斷，如日軍進攻香港島時，制定計劃的指揮官認為日軍登陸香港後可「席捲」全島，結果事與願違，進攻時毫無章法，第二十三軍報告更直指第三十八師團進攻「豬突猛進」，當中有魯莽的含意。

1946年日佔後，英國運來12台Austerity級蒸汽火車頭，以替代日軍佔領香港時期所損失的火車頭。（九鐵網頁圖片）

或許過去曾有人認為日軍佔領香港有着壓倒勝的武力，但《孤獨前哨－－再論1941年香港戰役》卻透過英日雙方軍隊狀況展現戰事的另一面，在宏觀角度上探討日軍進攻香港的考慮，以及英軍的防守政策，微觀上則針對香港民防有細緻描述。鄺智文指出，書的舊版本主要用的都是一手資料，但當中不少屬於作戰報告，後來了解到不少關於比較個人性的資料而非報告式公文，例如英軍在九龍撤退時，旅長的日記顯示了士兵由堅守到撤退時的心理變化，比作戰報告文字式陳述更為豐富，今次新作亦在這些人性化敘述中着墨較多。

書中最後附錄包括了香港戰役的時序和人物表，甚至戰役期間日出日落時間、潮汐漲退和天氣等資料，讓讀者對於「香港保衛戰」有更全面的理解。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）