書介｜歷時3年打磨！深入中國山川大地 一套為少年而寫的地理全書

說起地理，你會想到什麼？是巍峨綿延的山脈、奔流不息的江河，還是橫跨東西南北的城市與工程？事實上，地理從來不只是課本上的名詞，而是一部正在展開的、關於土地與人的恢宏史詩。

文：鄒傳文｜原題：歷時3年打磨！一套為少年而寫的寶藏級中國地理全書



《少年中國地理》（全7冊，繁體版）(香港三聯書店)

繼《這裏是中國》系列後，星球研究所將專業的地理研究目光投向青少年讀者。他們深入中國的山川大地，以三大時間尺度為理論框架，考察這片土地的形成演變，寫就《少年中國地理》，勾勒出中國豐富的地理面貌。

全書共7冊，涵蓋28個篇章、136個知識專欄，從三大時間尺度切入中國地理的形成與演變：6500萬年的地質運動、1萬年的文明發展，以及近100年的現代建設。作者團隊花費兩年多時間繪製和搜集近400張說明圖與科普插畫，配合超過800幅高清攝影作品，將抽象的地理知識轉化為可視、可感的閱讀體驗。無論是地形演化、氣候差異還是工程分佈，都能通過圖像被直觀理解。七冊內容各自聚焦不同主題，既可獨立閱讀，也能彼此串聯。

第一冊《大地脊樑》從中國主要山脈出發，解析喜馬拉雅山、崑崙山、橫斷山與秦嶺—淮河如何構成中國地形的骨架；第二冊《多彩地表》則將視角投向冰川、沙漠、喀斯特與丹霞地貌，呈現大地的多重面貌。

隨後的《壯美生靈》關注自然環境與生命的關係，描繪藏羚羊、大熊貓及多種動植物如何在不同地理條件下生存繁衍；《北方大地》與《秀麗南方》則分別梳理南北地域的自然特徵與人文發展，展現地理如何影響城市格局與文明形態。

《秘境西部》進一步打破對西部「荒涼」的刻板印象，呈現甘肅、伊犁、阿里等地兼具荒野與文明的多元樣貌；壓軸的《大國工程》則回到近代中國，聚焦鐵路、能源、水利與航天工程，從地理角度理解現代中國的建設邏輯。

《少年中國地理》試圖在讀者心中建立一種「地理感」——理解腳下土地的來歷，也理解人類如何在自然條件中行動、選擇與創造。當山河不再只是名詞，工程不再只是數字，地理便成為一種理解中國的方式。

