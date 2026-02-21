《金多寶》以「賀歲片」包裝溫情片　笑中有淚諷刺時弊｜何故專欄

《金多寶》，演員出色，劇情感人，笑中有淚，諷刺時弊，並非一般胡鬧的賀歲片，而是一套既有溫度，又有深度的溫情片。



（《金多寶》電影海報）

《金多寶》由翁子光編劇及執導，孫霏監製，何爵天身兼執行導演及宣傳主任，4屆金像獎及2屆金馬獎最佳女配角金燕玲、金馬影后鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）及小演員李鎧霖主演，許冠文、古天樂、蔡卓妍、鮑起靜、強尼、陳輝虹、麥沛東、楊偉輪、趙羅尼、阿霞、陳曾寧及邪釘橫輝特別客串，MIRROR成員楊樂文（Lockman）和COLLAR成員王家晴（Candy）驚喜飾演年輕版的李尚正和楊詩敏。翁子光以獨特的方法講故事，讓觀眾笑著開場，哭著離場，建議大家帶兩包紙巾入場。

（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》講述金梅娣（金燕玲 飾）委託孫女林天晴（鍾雪瑩 飾）十年如一日以同一組幸運數字投注六合彩，這組幸運數字在新春「金多寶」竟開出了獎金高達8888萬的頭獎！但偏偏這一期天晴因故沒有下注，為不讓家人失望，天晴向片場同事黎祖謙（呂爵安 飾）求救，將本來用作電影拍攝的別墅化作獎金所得，讓已分居的父親林肯（李尚正 飾）和母親唐文珊（楊詩敏 飾），連同弟弟林天藍（李鎧霖飾）和嫲嫲，一家人開開心心地入住。朝夕相處後，一家人原本疏離的關係逐漸改善，只可惜好景不常，善意的「別墅謊言」突然被揭穿了，「金多寶」沒有中獎的事實也曝光了，一家人將會何去何從？

（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》擁有一班好演員，為了他們已值得入場！金燕玲的演技爐火純青，無論是清醒時，或是病發時，都有牽動觀眾情緒的精湛演出，她跟許冠文飾演兩夫妻有火花，對鮑起靜飾演的街坊亦有情有義，兩位金像獎最佳女配角的對手戲，對抗壞人的一場好有型，透露秘密的一場好可愛，令人拍案叫絕。鍾雪瑩演活了為夢想掙扎求存的年輕人，不少觀眾都會有共鳴，呂爵安演活了努力解決問題的深情好男人，刻意扮傻扮醜，卻更討好。李尚正演活了窩囊小男人，「曼聯球迷」加「的士司機」的設定很有趣，跟「利物浦球迷」車手（強尼 飾）的互動很過癮！楊詩敏飾演外剛內柔的「女拔校花」唐文珊，雖然跟她在《正義迴廊》的角色名稱相同，卻擁有不一樣的人生，她今回較為內歛，卻反而更搶鏡。曾演出《鬼同你住》的李鎧霖，演活了患有亞氏保加症的天才兒童，精靈活潑，是本片的一大亮點，模仿《咒怨》的一幕，既驚嚇，又爆笑，令觀眾拍爛手掌。

（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》的劇情由一連串的「善意謊言」組成，並非只有事先張揚的「別墅謊言」，還有別墅一直空置的原因、電影劇組的秘密、「金多寶」的真相、甚至是老人家的病情等，或許一家人需要有所隱瞞，才可以快快樂樂地生活，然而，需知道「紙包不住火」，隨時會有反效果。《金多寶》讓我們明白坦誠溝通的重要性，當然，更重要是，珍惜眼前人，不可以輕言放棄，一家人必須齊齊整整。

蔡卓妍。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》表面上是以「橫財夢」為主題，實際上卻是一部以「賀歲片」包裝的溫情片。同樣講述主角一家中了六合彩頭獎，卻有別於經典賀歲片《富貴逼人》系列，本片的真正主題是「解決問題」，由故事的第一分鐘開始，主角們就不斷用各種方法「解決問題」，不只是透過「善意謊言」，更重要是實際行動。《金多寶》最令人欣喜的是，主角一家的最大問題，並非以「金錢」解決，而是「愛」和「諒解」，互相扶持的親愛家人，才是真真正正的「金多寶」。

楊詩敏、李尚正、鍾雪瑩、金燕玲。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》是翁子光獻給他已故嫲嫲，以及向香港電影致敬的誠意作品。故事在《正義迴魂》（《正義迴廊》猛鬼版！）的片場開始，以《追擊8月15》新版的片場作為壓軸高潮，也惡搞了《破‧地獄》、《的士判官》等香港電影，一直支持香港電影的朋友，應該會特別有feel！林天晴和黎祖謙分別是場記和場務，林天晴爺爺（許冠文 飾）當年負責繪畫電影海報，神秘別墅屋主（古天樂 飾）是電影投資者，他們對電影的熱愛毋庸置疑，反觀監製「紅叔叔」（麥沛東 飾）只顧斂財，形成了強烈對比，熟悉香港電影工業的朋友，相信可以拆解當中的密碼！

翁子光。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》見證香港近年的社會變遷，讓我們懷念當年香港人守望相助的美好年代。《金多寶》在即將清拆的華富邨取景拍攝，鏡頭下這個歷史悠久的屋邨非常漂亮，足以媲美《再見UFO》，而且充滿生命力。「華富邨」既是林氏一家的安樂窩，也是本片的重要主角之一。

古天樂。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》片長2小時11分鐘，在枝節繁多下，略嫌未夠緊湊，如果可以減省十分鐘左右，效果會更理想。無論如何，這是一部充滿感染力的香港電影，英文片名《The Snowball On A Sunny Day》，配合金梅娣為兒孫分別命名為「天晴」和「天藍」，為本片賦予了另一重更深刻的意義。

專欄「何故火鍋館」每星期刊出

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

