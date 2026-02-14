情人節｜「一起變老」實際感受如何？美國攝影師呈現婚姻跌宕起伏

在一段足夠長久的婚姻關係中，「一起變老」說來感動、聽來浪漫，但是實際體會起來又會是怎樣的感受呢？美國攝影師 Aimee McCrory 在《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》以雲霄飛車為喻依，將年長者們婚姻關係中的跌宕起伏以編導式攝影呈現給觀者，既自欺，也自省。

文：moom bookshop｜圖片來源： Aimee McCrory 《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》



Aimee McCrory《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》（圖片來源： https://moom.cat/l/IlBg10）

Aimee McCrory《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》（圖片來源： https://moom.cat/l/IlBg10）

借助 Aimee McCrory 在劇場方面的藝術背景，攝影師在一部關於自己婚姻的偽紀錄片中上演了一系列影像，巧妙地佈置了多種家庭生活情境。「有趣的是，當我們將自己的婚姻作為主題時，對我和丈夫來說都成了一種『元』體驗，」Aimee McCrory 說。「當我拉遠鏡頭去『記錄』我們共同的生活時，它成了一面反射自身的鏡子，我們開始感知到彼此之間是如何互動，也認知到我們在肢體和語言上的溝通方式。」

Aimee McCrory《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》（圖片來源： https://moom.cat/l/IlBg10）

Aimee McCrory《Roller Coaster. Scenes from a Marriage》（圖片來源： https://moom.cat/l/IlBg10）

「我們並非皆來自可以安心展現脆弱的家庭，因此對於與對方之間的親密行為都有些恐懼。在一張照片中，我們赤裸地躺在床上，我們甚至已不常這樣做，而我也無法相信攝影竟然讓我了解到在這段關係中從沒有意識到的事情。我們並不完美，我們的關係遠比那複雜，但正是這份自省才使得婚姻變得更加有趣。」——Aimee McCrory

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

