專訪《三一萬能合》主演｜在歡笑中，探討及解決都市人的身心問題

2026年4月10日至19日，在香港藝術中心壽臣劇院，有一部好過癮又好有意思的香港原創舞台劇：《三一萬能合》。

文：何故｜原題：《三一萬能合》：在歡笑中，探討及解決都市人的身心問題！──專訪《三一萬能合》主演凌文龍、岑珈其、麥沛東及何洛瑤



《三一萬能合》由梁澤宇編劇，朱栢謙及張志敏導演，凌文龍擔任創作策劃兼主演，其他主演包括：麥沛東、岑珈其、何洛瑤（Sica）及張志敏。

早前約了四位演員聚舊，閒聊了一會兒，竟然看見他們的不同「傷痛」和「瘡疤」，卻見證他們邁向「更好人生」。

專訪《三一萬能合》主演凌文龍、岑珈其、麥沛東及何洛瑤（圖片由作者提供）

《三一萬能合》以「外表升級人體實驗」為主題，只要實驗成功，就可以成為一個更正常、更完美、更值得被愛的人。

情路上兜兜轉轉的徐梓同（凌文龍 飾）、「身」癢難撓的何志祥（岑珈其 飾）、其貌極為不揚的李逸山（麥沛東 飾）、三個身心靈都有缺憾的邊緣男人，可以透過新科研「融合技術」將三個人合而為一，抽取精華、去除雜質，合成更完美的「我」，但在「融合」後仍然是「我」嗎？他們只有三天作出融合決定……

三位男主角，每個人都有缺失，各自擁有不同的「男人問題」。對比「徐梓同」和「李逸山」是身體上的問題，已身為人父的岑珈其在介紹「何志祥」時，率先發揮「冷面笑匠」本色，突然搞笑，然後認真。

《三一萬能合》

「『何志祥』啊，聽個名你都知啦！我嘅缺憾係有啲『長處』嘅…（全場大笑）其實，個『長處』就係我『何志祥』啊！（凌文龍、麥沛東和Sica都「嘩！」了一聲）喺在角色上面，我個缺憾，會怪罪於父母，反而喺我個角色探討，會多啲關於原生家庭問題，又或者父母（對子女）係唔係最大嘅影響？所以，我覺得我今次嘅挑戰都好得意，要搵多啲關於原生家庭嘅問題，而又點樣可以解決呢？」

Sica是本片唯一女主角，她的角色非常重要，「佢喺職業上，同三位男士做嘅手術，係好有關係啦！（凌文龍補充：加上妳係我前度啦！），（岑珈其再補充：飾演埋小龍嘅前度）我覺得自己嘅課題，都係圍繞住『放低』，所以，我喺呢方面，一路睇劇本，都喺呢個位鑽研探討。」

《三一萬能合》

對於Sica的挑戰，「首先，一人分飾兩角，我未試過啦！其中一個角色嘅職業係『護士』，同我個人係有啲反差，我理想中嘅『護士』係比較細心啦！比較溫柔啦！可能要學一學點做『護士』，可能要生病多啲先，望吓啲護士點做嘢，先知道點樣演一個『護士』（凌文龍搞笑：突登「入廠」係嘛？），（Sica認真地回應）係啊！」至於Sica有否將自己的經歷融入角色？「都有嘅！始終都有做過人哋嘅『前度』。」

Sica突然語出驚人，全場「嘩！」了一大聲。凌文龍讚嘆：「呢句先勁啊！」，麥沛東被殺個措手不及：「真嘢！咁快講出嚟？」，岑珈其更是連聲叫好：「勁啊！」我也忍不住為Sica鼓掌。

「我諗我哋每一個角色，導演、監製點解要搵我哋去做呢？係有原因嘅…」麥沛東突然有感而發：「就係要我哋去面對返角色嘅嗰個傷痛！呢個係要克服㗎！（凌文龍認同：係嘅！係嘅！）坦白講，我仲未克服到！（岑珈其回應：明白！明白！）但係要赤裸裸地呈現啦！所以，我哋三個都有好獨特嘅造型…我覺得最大嘅挑戰，就係忍笑。因為個劇本寫得非常好，亦都好好笑！嗰種笑，係痛嘅！咁樣先至係最好笑！」麥沛東認為《三一萬能合》除了好笑，更重要是討論有關「自我價值」，這正是劇本最吸引他的地方。

（《三一萬能合》舞台劇照）

凌文龍作為創作策劃，高度評價編劇梁澤宇（Alfie）：「我鍾意Alfie寫嘅嘢，原因係佢寫嘅廿dark comedy係好有趣，佢用咗一啲荒誕嘅situation，然之後去講一啲人嘅社會上生存嘅狀態，好笑得嚟，但係都會令你深思，所以（排練）過程係好開心嘅！」至於「徐梓同」這個角色，凌文龍剖析：「編劇係刮緊我哋嘅瘡疤出嚟，佢講得啱嘅，『我哋要坦誠地同觀眾去分享我哋嘅瘡疤』，作為一個…唔好話人啦！甚至作為一個演員，係要完完全全，喺你哋面前，去呈現呢樣嘢，俾你哋去睇我哋嘅靈魂啊！（麥沛東補充：觀眾係鍾意睇呢啲㗎！）冇錯！（麥沛東再補充：非常鍾意！非常鍾意！）所以我哋要吸一啖氣，將我哋最真誠嘅嘢，同大家分享啦！」

岑珈其提出另一個關鍵詞：「希望」：「故事裡面嘅『融合技術』，創造咗一個新嘅topic，去除所有衰嘢，只保留好嘢，好似可以解決我哋嘅問題？好似係一個『希望』。我哋你會點選擇呢？喺呢個時勢，我哋都需要『希望』，你又會點去改變呢？呢個係劇本最吸引我嘅方法？」

如果真的有「融合技術」，三人可以合成一個新個體，擁有「更好人生」，假設他們選擇進行手術，希望跟哪兩個人合體？

（《三一萬能合》舞台劇照）

岑珈其率先回應：「坦白講，我就一定唔會搵小龍同麥東！（笑）如果我要搵，應該都係搵古天樂，我覺得佢合格，可以同我『融合』啦！如果再要搵嘅話，劉俊謙都可以。如果唔係劉俊謙，就Jeffrey（魏浚笙），原因最簡單，就係佢哋嘅外表。」岑珈其的目標果然非常清晰。

凌文龍的更選擇更大膽：「Leonardo（里安納度狄卡比奧）啦！」岑珈其立即笑罵他：「咁貪啊？」我也回應了一句：「你都揀古天樂啦！」凌文龍繼續：「同埋…Tom Hanks啦！」這樣，就變成了演技派的「湯狄龍」？然而，原因竟然是「兩個都咁有錢」，這樣的選擇也不錯！

（《三一萬能合》舞台劇照）

麥沛東說他不需要外在，反而追求內在，「我仍有一些dark side，所以要混入一些光明，大愛一啲嘅，就好似…導演朱栢謙啦！（「嘩！」「嘩！」「嘩！」），另一個，我想搵個勤力啲嘅，我平時都好懶散嘅…（我隨口說出：「劉德華？」），都好啊！我唔駛貪圖佢嘅外貌，只需要佢嘅勤力啫，錢呢？都好嘅。（凌文龍出招：咁你不如搵新界嘅一隻牛？）牛嘅技術唔得㗎！」如果可以融合動物都很搞笑，Alfie可以考慮寫一個續集！

岑珈其突然補充一句：「我搵古天樂，都係因為佢嘅內在啫！因為孝順，又肯幫人……」，嗯，明白！

Sica繼續「估佢唔倒」！「我想我會搵林家謙囉！」凌文龍、麥沛東和岑珈其同聲和應：「才華！」，凌文龍接著說：「其實我哋四個都係搵內在，不過我揀咗錢之嘛！」至於Sica選擇的第二人，都是男性，但竟然是「George（P1X3L成員歐鎮灝）囉！」，因為「靚仔！」，「其實我都係睇外在，我想試吓擁有林家謙嘅聲線，同埋George嘅樣貌。」

（《三一萬能合》舞台劇照）

最後，問他們如何定義「更好人生」？

岑珈其非常認真，「呢個先至係呢個劇真真正正要探討嘅嘢！」然後簡單的說：「其實，呢個係一個『未知』。冇人100%寫包單，呢個技術，可以帶俾你『更好人生』。對我嚟講，我呢一刻，呢個moment，竟係『最完美嘅人生』！係啊！因為我有一個完美嘅家庭，亦都做緊我最有興趣嘅工作，我係好感恩嘅！」

（《三一萬能合》舞台劇照）

凌文龍的答案是「可以不斷嘗試，可以繼續trying，生命最重要的東西，係自己俾自己空間去嘗試！」，岑珈其突然打岔：「我好想補充一句：『好好活在當下，就係更好嘅人生！』」麥沛東竟然和岑珈其心有靈犀：「我都係想講珈其頭先所講嘅，活在當下，唔好俾自己後悔！我都唔係100%可以做到，都會有啲唔開心嘅時候，都會覺得後悔：點解我會揀咗呢樣嘢？冇做某一樣嘢？」Sica也認同「活在當下」，「我覺得冇更加好嘅人生，睇吓你有幾滿足當下嘅人生？…夠好，已經可以。」

這次閒聊，彷彿重新認識小龍、爺爺、麥東和Sica，也從他們身上，彷彿看見你和我的影子！期待他們在《三人萬能合》探討和解決不同都市人的身心問題，一同迎接「更好人生」！