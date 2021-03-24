Netflix《三人要守密，二人得死去Behind Her Eyes》有幾難睇？

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-24 13:18

幾齣英雄大片片商宣佈將在網上收費電視電影台「公映」，活在疫情夾縫的院線可謂雪上加霜。影迷的確是等得不耐煩了，影評鋪天蓋地，臉書宣傳彈出彈入。看來我還是需要守住這一關——不寫本來可為院線營生的英雄大片；非寫不可的話，就只寫不在院線上映的作品。

文：森恩

Netflix原創燒腦迷你電影「黑鏡」系列作橫行數年又緩下來，間中也有類似「黑鏡」風格的作品推出，卻顯得不倫不類，影迷如我情願等下一季，都不想瞧那些「替代品」一眼。不過，近月發現Netflix有不少原著小說改編作品低調上畫，迅即列入排行榜十大，以《三人要守密，二人得死去 Behind Her Eyes》最為突出。

（本文略談醫生男主與小三女主第一集的情節，小量劇透）

《三人要守密，二人得死去》人設乍看是典型到「我到底在看什麼」的層次：男主做精神科醫生有錢住大屋，女主單親湊仔窩居（但有露台可以煲煙喎）住窮區，第一集女主朋友約她在酒吧二人限聚，朋友爽約當然是情節必須的，然後這些場口不知為什麼總要有人濕了衫才有故事發展——女主弄濕了男主靚裇衫唉哎怎麼辦，女主說要賠他一杯，男主是拒絕的；女主堅持，二人坐下來，故事就開始了。

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看到這裡，大家期待的愛情動作快要來了？不料二人在酒吧門前不是怕警察而是遏止生理需要而自行解散，兩位演員這一幕演技大放題：不捨得又不好意思抄牌的表情。然後呢？沒錯！大家猜對了！二人當然會在工作地點「啊原來就是你」世界真細小小小終究還是老尷相遇。

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略過其實還有一個女主男配也略過二三四五集古井探秘、大宅服藥、電話報到、睡眠自癒手冊、靈魂出竅到第六集「估你唔到」的偷情轉鳳，劇集形式的長電影節奏看來要縮減至三小時完成才合理？埋欄Netflix的導演看來是為續而續？許多網民反映中途離場卻又因為幾個comments說要留意最後十分鐘，大家終於看完然後整個人跌坐沙發，重口味得發噩夢。

網傳《三人要守密，二人得死去》會有第二季。不好意思，Netflix你還是給我繼續「黑鏡」好了。

（本文不代表「藝文格物」立場）

作者簡介｜森恩，文字藝術師，紙網互通，曾在《騰訊‧大家》寫影話專欄，作品散見各大小紙媒。