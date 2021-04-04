韓劇《回答吧！1988》記錄香港電影與藝人｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-04-04 00:00

找回舊電影來看，其中一部《朋友》，看罷，跟韓國朋友聊起，他雀躍地說，在我們心目中，這是黑幫電影的經典啊。

文：劉美兒

是的，電影於 2001 的春天上映，至今剛好二十年，當年創下驚人的票房紀錄。背景設定在七十年代的釜山，幾個自小一起長大的朋友，當中有人平平淡淡過生活，有人加入黑幫。截然不同的人生裡，彼此仍有著千絲萬縷的聯繫，義氣跟背信之間，宿命地牽扯在一起。演黑社會人物韓東洙的張東健，電影成為其代表作。最後，東洙被同為黑道中人的好朋友的手下襲擊，亂刀捅死。街頭那場戲，東洙臨終的名台詞：喂，你刺得夠多了，你可以走了。

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那種悲傷又唏噓的黑色幽默，反倒讓我想起香港的黑幫電影。我成長的年代，可說是看黑幫片長大。韓流成為流行文化現象，深深影響全球包括香港；香港影視作品之於韓國，在更早之前已產生微妙的互動。最明顯的例子，是很受歡迎的韓劇《回答吧！1988》，情節皆定格在某個時間點和世代，把當時多個重要的真實生活及文化元素融入劇情裡，其中便是香港電影。幾個鄰居家庭的孩子老是聚在一起，打發時間，看的是《英雄本色》系列，用半桶水廣東話跟著唱《奔向未來日子》。

前兩年，剛巧人在釜山，戲院認真地策劃了經典電影回顧展，其中是《天若有情》，一齣當年在韓國連續上映了三季的港產片。忍不住買了那回顧展的票，幾乎全院滿座，眼看進場的，大部分是年輕男女，電影應該比他們更老。坐在旁邊的女生，在劉德華和吳倩蓮在聖瑪加利大堂私定終身一幕，竟然哭了。作為香港人，我其實也是頭一回在大銀幕看，且在異地聽著自己熟悉的廣東話對白。如同許多釜山人一樣，感覺深刻。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：從釜山黑幫片到英雄本色。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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