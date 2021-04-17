還是日本｜湯禎兆專欄｜秋元康確有本領出入不同世代，結果......

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

好了，那麼《共演NG》又是否屬一成功的「東山再起」系作品？

事實上，秋元康在製作自白，也透露當中的野心。他表明「共演NG」的現象，從來非藝能界娛樂圈所獨有，無論政經界、體育界乃至一般的公司等，均屬常見長存的狀況。但「共演NG」的深遠影響，絕對不止於當事人身上，因當中的禁忌而產生的種種問題，日而繼夜乃至膨脹化至令身邊人喘不過氣來——《共演NG》雖然是喜劇，但背景揭示及諷刺的現象，自然有獨到的現實意義。

文：湯禎兆

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事實上，日本今天的千瘡百孔，與「共演NG」所引申出來的山頭文化，以及個人利益先於整體的流弊，任何人都會深有同感。而劇集本身，也喚起媒體及輿論一致期待，但市場的反應呢？

非常遺憾——第一集已低開6.6%，其後一直在4%的範圍內徘徊，簡言之可以災難級來形容。而一些針對收視率調查的分析顯示，觀眾集中在五十歲以上的男女的年齡層，而自首集開始，觀眾不斷流失，最後由開始持續看至結局的大概只有八分之一。

鈴木祐司認為主題上的電視業界暗黑面已失去普遍性，難以予人共鳴。我覺得職場劇類型無日無之，故此以上原因似乎難教人信服。我其實也看得津津有味，而且對戲中戲設計也拍掌叫絕，但有趣的是自己也屬調查中對應的觀眾年齡層。秋元康既是AKB48的旗手，同時也是小猫俱樂部的軍師，已充分證明出入不同世代的本領。《共演NG》的滑鐵盧，會否反映出「東山再起」的意願，其實得不到群眾的附和？

（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題：《共演NG》的啟示。本文不代表藝文格物立場）

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